Fußball TSV Konstanz entthront SV Allensbach

Konstanzer feiern 2:1-Derbysieg beim Nachbarn. Der FC Hilzingen ist neuer Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga. TuS Immenstaad verliert und steigt in die Kreisliga ab.

Fußball, Bezirksliga

SV Allensbach

TSV Konstanz

1:2 (0:0)

Der SV Allensbach hat nach der 1:2-Niederlage im Derby gegen den TSV Konstanz Platz eins wieder verloren. Dabei begannen die Hausherren stark. In den ersten zehn Minuten kamen die Gastgeber zu drei guten Chancen, ehe auf der anderen Seite Bongiovanni mit einem Lattenschuss (14.) ein erstes Ausrufezeichen setzte. Ansonsten bestimmten die Allensbacher die Partie, ein Tor wollte ihnen jedoch trotz bester Möglichkeiten nicht gelingen. Sekunden vor der Pause setzte Raff einen Kopfball an die Latte. Je länger die Partie dauerte, desto nervöser agierte der Tabellenführer. Und dann erzielte Sahin nach einem Konter in der 70. Minute eiskalt das 0:1. In den letzten 20 Minuten tat sich vor beiden Toren etwas, die effektivere Mannschaft war aber weiterhin der TSV, der durch einen Abstauber von Egbo zum 0:2 kam. Nachdem der Konstanzer Konay fünf Minuten vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz flog, kam der SVA noch zum Anschlusstreffer durch Enz. Zu mehr reichte es jedoch nicht. (fei)

Tore: 0:1 (70.) Sahin, 0:2 (81.) Egbo, 1:2 (90.) Enz. – SR: Amann (Stühlingen). – Z: 180. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (85.) für Konay (TSV Konstanz).

FC Überlingen

SG Reichenau-Waldsiedlung

1:0 (0:0)

Nach Unsicherheiten in der Anfangsphase kam der FC Überlingen gegen die SG Reichenau/R.-Waldsiedlung besser ins Spiel und durch Gerlach (19.), Kosar (26.) sowie Kuczkowski (31.) zu aussichtsreichen Tormöglichkeiten. Die Gäste trugen ihre Entlastungsangriffe geschickt vor, die FC-Hintermannschaft um Torhüter Palmy-Hockl ließ aber bis zum Halbzeitpfiff keine Möglichkeit zu. Zu Beginn der zweiten Hälfte verstärkte Überlingen seine Angriffsbemühungen. Ein Distanzschuss von Kuczkowski verfehlte in der 48. Minute das Gästetor knapp. Mit einer Glanzparade verhinderte SG-Torhüter Wolkow in der 58. Minute im Duell gegen Kuczkowski den Überlinger Führungstreffer. Der FC drängte weiterhin mit aller Macht auf das SG-Tor, Unkonzentriertheiten im Abschluss sowie eine geschickt verteidigende Gästeabwehr verhinderten zunächst einen Treffer. Dieser gelang Kuczkowski in der 88. Minute nach einem Zweikampf mit einem sehenswerten Distanzschuss. So kam der FC Überlingen zu einem aufgrund der Vielzahl an klaren Torchancen hochverdienten Sieg. (gh)

Tor: 1:0 (88.) Kuczkowski. – SR: Hermann (Weingarten). – Z: 120.

FC Hilzingen

FSG Zizenhausen/Hi/Ho

3:1 (1:1)

Die FSG Zizenhausen/Hi/Ho begann schwungvoll beim FC Hilzingen und hatte in der 1. Minute die erste Chance, doch Müller im FC-Tor rettete. Die Gastgeber setzten dagegen und erzielten in der 12. Minute die Führung. Nach einem Flankenball von Wochner traf Holzreiter direkt und unhaltbar für Gästetorhüter Reinl. Einen schnellen Ball nahm Gohl auf der anderen Seite direkt und traf perfekt zum 1:1. Beide Teams agierten nun auf Augenhöhe und es entwickelte sich ein spannendes ausgeglichenes Spiel. Kurz vor der Pause kam Hägele nach einem Eckball per Kopf zum Abschluss, doch der starke Reinl glänzte mit einer Parade, ebenso wie bei einem Nachschuss von Jeckl nach einem Freistoß und wenig später gegen Omeragic. Auch nach der Pause agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. In der 65. Minute fiel die verdiente Führung: Nach einer wunderbaren Flanke von Drochula köpfte der Hilzinger Kapitän Hägele zum 2:1 ein. Vier Minuten später steuerte wieder Drochula die Vorarbeit zum 3:1 bei: Seinen präzisen Ball setzte Wochner in die Maschen. Die Gäste gaben nie auf. Schneble hatte in den letzten Minuten noch eine Möglichkeit, die FC-Torhüter Müller aber zu vereiteln wusste.

Tore: 1:0 (12.) Holzreiter, 1:1 (20.) Gohl, 2:1 (65.) Hägele, 3:1 (69.) Wochner. – SR: Jäger (Orsingen-Nenzingen). – Z: 100.

SC Gottmadingen-Bietingen

SV Aach-Eigeltingen

5:2 (5:0)

Schnelle Ballpassagen und konsequente Abschlüsse prägten das Spiel zwischen dem SC Gottmadingen-Bietingen und der SV Aach-Eigeltingen. Früh war SC-Torhüter Philipp Fuchs im Eins-gegen-eins gefordert, dann köpfte Felix Heuel eine Flanke von Schmittschneider ins Netz. Viet Nguyen wurde auf der Grundlinie gefoult, den Strafstoß verwandelte er selbst zum 2:0. Beim dritten Treffer nahm Nguyen einen Abpraller aus 14 Metern direkt. Den Gästen gelang kaum eine ernsthafte Entlastung. Bastian Schmittschneider setzte den Torreigen fort, indem er sich selbst in Schussposition brachte. Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte Nguyen, doch Felix Heuel versenkte den Nachschuss. In der zweiten Hälfte war es eine völlig andere Partie. Angetrieben von Florian und Frederik Edbauer sowie Butkiewicz hatten die Gäste die Partie im Griff. In der 53. Minute verwertete Niklas Bleschik einen Freistoß-Abpraller zum 5:1. Beim nächsten Treffer zum 5:2-Endstand konnte sich Daniel Fröhlich die Ecke aussuchen. (re)

Tore: 1:0 (10.) Heuel, 2:0 (16./FE) Nguyen, 3:0 (24.) Nguyen, 4:0 (38.) Schmittschneider, 5:0 (45.) Heuel, 5:1 (54.) Bleschik, 5:2 (64.) Fröhlich. – SR: Weingarten (Radolfzell). – Z: 130.

SV Denkingen

SV Mühlhausen

6:0 (0:0)

Das Spielgeschehen in der Partie SV Denkingen gegen SV Mühlhausen fand in der ersten Halbzeit hauptsächlich im Mittelfeld statt. Lediglich ein Kopfball von Geiger an die Latte war als Torchance zu verzeichnen. Die Gastgeber kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und gingen mit dem ersten Angriff in Führung. Lienemann setzte sich auf der rechten Seite durch und passte auf Geiger, welcher ohne große Mühe einschob. Keine zwei Minuten später überlief Lienemann seinen Gegenspieler und schob überlegt ein. Mit der Führung im Rücken drehte Denkingen auf. Nach einem Ball in die Schnittstelle der Gästeabwehr umkurvte Lienemann Gästekeeper Heizmann und erzielte das 3:0. Kurze Zeit später war Tino Wagner mit dem Kopf erfolgreich. In der 65. Minute überlief Bezikofer die Gästeabwehr und legte den Ball schön zurück auf Wagner, welcher aus 16 Metern den Ball in die Maschen hämmerte. Nach der klaren Führung schaltete der SV Denkingen einen Gang zurück und die Gäste kamen nun zu Chancen. Den Schlusspunkt setzte kurz vor Schluss Florian Bezikofer, welcher nach einem butterweichen Pass von Rothmund den Gästekeeper überlupfte.

Tore: 1:0 (46.) Geiger, 2:0 (48.) Lienemann, 3:0 (54.) Lienemann, 4:0 (56.) Wagner, 5:0 (65.) Wagner, 6:0 (88.) Bezikofer. – SR: Litterst (Rielasingen-Worblingen). – Z: 170.

FC Öhningen-Gaienhofen

SC Pfullendorf

7:1 (2:0)

Dem FC Öhningen-Gaienhofen gelang gegen den SC Pfullendorf II ein Kantersieg. Früh musste Weiermann gegen Stützle sein ganzes Können aufbieten, als dieser alleine auf den Öhninger Schlussmann zulief. Im Gegenzug war es Nichita, der nach einem Abpraller des Gästetorhüters per Kopf das 1:0 erzielte. Beide Spieler verletzten sich bei dieser Aktion. Nichita musste ausgewechselt werden und Gästetorhüter Imeri konnte nur noch humpelnd weiterspielen, was in der Folge für die Hintermannschaft der Gäste problematisch wurde. Stützle hatte in der 30. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, doch Weierman war zur Stelle. In der 43. Minute erhöhte Giampa auf 2:0. Nach der Pause setze der Gastgeber die Gäste weiter unter Druck und Massler hämmerte einen Freistoß zum 3:0 in den Winkel. In der Folge erhöhte Mladonizcky zum 4:0, die Gäste durch ein Eigentor zum 5:0. Holzmann gelang der Ehrentreffer zum 5:1. Der FC hatte jedoch noch nicht genug und nutzte die Verletzung des Pfullendorfer Keepers sowie dessen löchrige Abwehr gnadenlos mit zwei weiteren Treffern durch Massler und Mladonizcky zum 7:1-Endstand aus.

Tore: 1:0 (13.) Nichita, 2:0 (43.) Giampa, 3:0 (47.) N. Massler, 4:0 (53.) E. Mladonizcky, 5:0 (64.) Eigentor, 5:1 (73.)Holzmann, 6:1 (76.) E. Mladonizcky, 7:1 (77.) N. Massler. – SR: Ehing (Engen). – Z: 120.

TSV Aach-Linz

Hattinger SV

0:1 (0:1)

In einer mäßigen Bezirksligapartie begann der Hattinger SV gut und setzte den TSV Aach-Linz etwas unter Druck. Bereits in der 5. Minute fiel das 0:1, als TSV-Torwart Lohr einen sicher geglaubten Ball falsch einschätzte und Abinik den Ball noch kurz vor Lohr wegspitzelte und zur Führung einnetzte. Schnetzler und Kahl prüften den Gästekeeper Fürderer gegen Ende der ersten Halbzeit per Freistoß und Kopfball, jedoch ohne Erfolg. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es keine klaren Torchancen mehr, der Spielfluss war durch viele kleine Fouls verloren gegangen. In der zweiten Halbzeit zeigte Hattingen zunächst etwas mehr Engagement, der entscheidende Abschluss wurde aber vermisst. Der TSV erhöhte den Druck dann ab der 60. Minute und zwang die Gäste in ihre Hälfte. Senol Yildiz hatte in der 70. Minute die Chance zum Ausgleich, doch der überragende HSV-Schlussmann entschärfte per Fußabwehr. In den letzten fünf Minuten hatten die Gastgeber dann noch drei hochkarätige Chancen, doch keine fand ihr Ziel. (ad)

Tor: 0:1 (5.) Abinik – SR: Teufel (Mühlheim) – Z: 90.

FC Kluftern

SV Orsingen-Nenzingen

2:1 (0:1)

Der FC Kluftern hatte gegen den SV Orsingen-Nenzingen in der 20. Minute die erste Chance, als nach einem Pressschlag Backert zum Abschluss kam, aber Gästekeeper Stemmer vor keine größeren Probleme stellte. Nach gut einer halben Stunde wurde Orsingen-Nenzingen stärker: In der 36. Minute kam Schneider frei zum Kopfball, fand aber in Schnell seinen Meister. Nach einem weiteren Eckball kam Zehender zum Kopfball – dieser ging aber knapp über das FC-Tor. Kurz vor der Pause konnte Kluftern dem Druck nicht mehr standhalten. Nach einem Freistoß von rechts flog der Ball durch den Strafraum und am langen Pfosten schoss Schneider unbedrängt ein. Im Gegenzug brachte Schmollinger nach einem langen Pass von Gessler den Ball nach einem umstrittenen Tackling nicht im Tor unter. Kluftern kam druckvoller aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Es dauerte jedoch bis zur 84. Minute, ehe Duske im Strafraum zu Fall gebracht wurde und Spielertrainer Backert per Strafstoß sicher zum 1:1 traf. Nun spielte die Heimelf voll auf Sieg. Dieser gelang in der Nachspielzeit, als nach einer Backert-Ecke der eingewechselte Özsoy den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Tore: 0:1 (40.) C. Schneider, 1:1 (85./FE) Backert, 2:1 (90.+3) Özsoy. – SR: Aktas.

TuS Immenstaad

SV Deggenhausertal

0:1 (0:1)

Nach der Niederlage gegen den SV Deggenhausertal steht der TuS Immenstaad als zweiter Absteiger aus der Bezirksliga fest.

Tor: 0:1 (28.) Maag. – SR: Lamanna. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (78.) für Bartsch und (90.) für Schönhardt (beide TuS Immenstaad).