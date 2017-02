TG Hegau-Bodensee weiter in der Verbandsliga erfolgreich

Das Turnteam holt beim zweiten Wettkampf der Saison in Wyhl den Tagessieg und erneut vier wertvolle Punkte für das Klassement

Kunstturnen, Verbandsliga Frauen: Es war ein Wettkampf, der ein Wechselbad der Gefühle erzeugte und zwischen sehr guter Leistung und Absturz alles zu bieten hatte. Der Start am Barren war gelungen. Die Mannschaft mit Beatrice Suttrop, Leonie Heuser, Ann-Kristin Geyer, Julia Weh, Sophia Vetter und Anja Funke konnte ihre Übungen an diesem schwierigen Gerät ohne nennenswerte Fehler durchturnen und sich hinter der Konkurrenz aus Nußloch platzieren. Auch am Balken wurden kleinere Fehler durch schwierige Elemente mit höherer Wertung ausgeglichen, womit auch hier die anderen Teams auf Abstand gehalten wurden.

Dann entwickelte sich der Boden plötzlich zum Zittergerät, da das Abspielgerät der ersten Turnerin zunächst die musikalische Begleitung verweigerte. Also wurde kurz entschlossen die Startreihenfolge gewechselt, damit sie sich sammeln konnte. Nach einer sehr gelungenen ersten Kür-Übung brachte auch die zweite Turnerin ihre Übung sauber nach Hause. Nachdem auch die letzte der vier Starterinnen eine gute Wertung erzielte, wurde Platz zwei hinter dem TV Ichenheim belegt.

Da der Sprung bei der TG Hegau-Bodensee zu den starken Geräten gehört, waren die jungen Damen sehr optimistisch, hier punkten zu können. Tatsächlich ergänzten sie sich erneut sehr gut, holten mit guten Sprüngen von hohem Schwierigkeitsgrad drei gute Wertungen und hielten Nußloch und Ichenheim weiter auf Abstand.

Die TG Hegau-Bodensee gewann mit 126,95 Punkten die Gesamtwertung vor den Gastgeberinnen der WG Forchheim/Wyhl (125,80), der SG Nußloch (125,70) und dem TV Ichenheim (121,35). Für den Tabellenzweiten findet bereits am Sonntag die dritte und letzte Begegnung der Hinrunde gegen Gastgeber Leimen und Heidelberg statt.