TG Hegau-Bodensee startet gut in die Saison

Zum Auftakt ihrer zweiten Oberligasaison traten die Turner der TG Hegau-Bodensee bei der WKG Wilferdingen/Nöttingen an und setzten sich klar mit 54:15 durch

Kunsturnen, Oberliga: WKG Wilferdingen/Nöttingen – TG Hegau-Bodensee 15:54. – Aufgrund zweier Ausfälle wurde Nachwuchsturner Elias Becker vom StTV Singen in die Mannschaft integriert. Dieser zeigte gleich am Boden sein Können und sicherte mit zwei Scorepunkten den Gerätesieg.

Am zweiten Gerät, dem Pauschen-Pferd, spielten die Hegau-Bodensee-Turner ihre Stärken aus und gewannen durch sauber gezeigte Übungen mit 8:1 Scorepunkten. An den Ringen kam es bereits zur Vorentscheidung. Nachdem die WKG Wilferdingen/Nöttingen auf Grund einer nicht vollständig gezeigten Übung hohe Abzüge kassierte, verletzte sich bei der anschließenden Paarung auch noch ein WKG-Turner so schwer, dass er seine Übung abbrechen musste. Dies führte bei Halbzeit der Begegnung zu einem Zwischenstand von 25:6 Scorepunkten für die TG Hegau-Bodensee. Am Sprung meldete sich die Heimmannschaft zurück und konnte durch hohe Endwerte und einen Patzer auf Seiten der Hegau-Turner das Gerät mit 6:3 Scorepunkten gewinnen.

Am Barren und Reck fand das TG-Team zu gewohnter Stärke zurück und ließ nichts mehr anbrennen. Lediglich am Barren konnte der Gegner mit Routinier Dirk Walterspacher die letzten drei Score Punkte holen, während zehn Punkte an die Gästeturner gingen. Durch blitzsaubere, technisch gut vorgetragene Schwierigkeiten am letzten Geräte, dem Reck, deklassierte die TG den Gegner mit 16:0 Score Punkten. Nachwuchsturner Elias Becker zeigte bei seinem Einstand eine gelungene Reckübung mit einem sauberen Doppelsalto-Abgang in den Stand. Somit kam es letztendlich zum deutlichen Sieg mit 54:15 Scorepunkten für die TG Hegau-Bodensee. Die weiteren Begegnungen versprechen spannend zu werden, da es drei neue Teams in der Liga gibt. Am Sonntag, 15 Uhr, erwartet die TG Hegau-Bodensee im ersten Heimwettkampf in der Singener Waldeckhalle den Verbandsliga-Aufsteiger PTSV Jahn Freiburg. Der Eintritt ist frei. (ng)