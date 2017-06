Tennis TC Radolfzell muss im Abstiegskampf gewinnen

Wenn der Aufsteiger eine Chance im Kampf um den Klassenerhalt haben möchte, muss er am Wochenende zweimal siegen.

Tennis, Damen-Bundesliga: TC BW Berlin – Kögel Touristik TC Radolfzell (Freitag, ab 13 Uhr), TK BW Aachen – Kögel Touristik TC Radolfzell (Sonntag, ab 11 Uhr). – Auf eine lange letzte Dienstfahrt in dieser Saison begibt sich der Radolfzeller Bundesliga-Tross. Bereits am Mittwoch brachen die Tennisspielerinnen in Richtung Berlin auf, wo sie beim sieglosen Schlusslicht TC BW Berlin die Minimalchance auf den Klassenerhalt wahren möchten, ehe es dann weiter in den Westen zum TK BW Aachen geht, der auf dem zweiten Platz steht. Trotz der guten Platzierung des Mitaufsteigers ist das Rennen um den Titel gelaufen, der Titelverteidiger aus Regensburg steht schon zwei Spieltage vor Saisonende als Meister fest.

Dafür jedoch ist der Kampf um den Klassenerhalt extrem spannend. Denn bis auf den Meister und den Tabellenzweiten sind noch alle Teams gefährdet. Und mittendrin, mit nur einem Sieg, ist die Mannschaft von der Mettnau. Gänzlich ohne Sieg steht lediglich das Schlusslicht aus Berlin da. Da liegt es natürlich nahe, dass sich die Radolfzellerinnen auf der ersten Station ihres Doppelspieltages in der Ferne etwas ausrechnen. Sie müssen sich fast schon etwas ausrechnen, wollen sie weiter in der Eliteklasse bleiben. Doch TCR-Coach Norman Bingeser warnt: „Bei Berlin weiß man nie. Das ist das letzte Heimspiel für den TC Blau-Weiß, da muss man mit allem rechnen!“ Denn die Meldeliste birgt durchaus Potenzial, das bisher allerdings kaum abgerufen wurde.

Und auch die zweite Station auf der „Saison-Abschluss-Tournee“ bietet Anlass für Spekulationen. Da es für Aachen nach vorne und hinten um nichts mehr geht, könnten die Verantwortlichen sparen und ohne die teuren Spitzenspielerinnen antreten – eine Chance für Radolfzell?

Bingeser will hier nicht spekulieren, er weiß: „Wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen, dann müssen wir beide Spiele gewinnen. Und dazu müssen wir auf uns schauen und dann sehen, was dabei herauskommt!“

Nach ihrer Verletzung steht Caroline Werner – sie ist am letzten Spieltag ungeknickt und hat sich Außen- und Innenbänder gerissen – nicht mehr zur Verfügung. Sie wird wohl mehrere Wochen pausieren müssen. Das macht die Lage aus Radolfzeller Sicht auch nicht gerade leichter. Aber kampflos will sich der Aufsteiger dann doch auf keinen Fall aus der Bundesliga verabschieden.