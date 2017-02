Superball wird verschoben

Der Gegner des SV Allensbach, HCD Gröbenzell, fordert eine Verlegung, weil seine Spielerin Amelie Bayerl für einen Lehrgang der Juniorinnen-Nationalmannschaft abgestellt wird. Neuer Termin ist nun am Ostersamstag, 15. April.

Handball: Es war schon alles seit Monaten geplant. Am 18. März 2017 sollte zum vierten Mal der Bundesliga-Superball von Männer-Zweitligist HSG Konstanz und Frauen-Drittligist SV Allensbach stattfinden. Eine Nominierung des Deutschen Handballbundes (DHB) für einen Lehrgang der Juniorinnen-Nationalmannschaft für die 18-Jährige Amelie Bayerl, die beim für Allensbach vorgesehenen Gegner HCD Gröbenzell spielt, hat nun alles durcheinandergewirbelt. Da das Spiel des SVA somit verschoben werden musste, wurde der Ostersamstag, 15. April, als neuer Termin für den Superball auserkoren.

So ist die Zeit der Vorfreude noch etwas länger, bevor wieder knapp 2000 Zuschauer in der Konstanzer Schänzlehalle von der Faszination Handball-Spitzensport begeistert werden sollen. Die Großveranstaltung von SVA und HSG ist mittlerweile als echtes Highlight und fester Event-Termin im Veranstaltungskalender der Region etabliert und verzeichnet Jahr für Jahr neue Zuschauerrekorde. 1700 Besucher waren bei der Erstauflage dabei, beim Superball 2015 war die Schänzlehalle mit 1800 Zuschauern besucht, im Vorjahr fieberten gar 1850 Fans mit. Nun soll mit 1900 Fans erneut ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden. Die imposanten Kulissen und die ganz besondere Atmosphäre haben alle Heimmannschaften beflügelt, die HSG Konstanz konnte gar alle Spiele im Rahmen des Superballs erfolgreich gestalten.

Der Superball bietet in diesem Jahr mit der Partie des SV Allensbach gegen den HCD Gröbenzell um 17 Uhr ein echtes Schlagerspiel im Kampf um die Süddeutsche Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Drittliga-Tabellenführer Allensbach erwartet dann den derzeit nur einen Punkt zurückliegenden Verfolger zum möglicherweise entscheidenden direkten Duell am drittletzten Spieltag. Um 20 Uhr steigt anschließend in der 2. Männer-Bundesliga zwischen der HSG Konstanz und dem HC Empor Rostock, einem der erfolgreichsten und traditionsreichsten Vereine des Bundesliga-Unterhauses mit unter anderem zehn DDR-Meisterschaften und sechs DDR-Pokalsiegen sowie einem Europapokalsieg und dem Gewinn der Vereins-Europameisterschaft, ein wichtiges Duell im Kampf um den Klassenerhalt.

Von der Spielverlegung negativ betroffen sind hingegen die in der Oberliga Baden-Württemberg antretende HSG Konstanz II und die Bundesliga-A-Jugend, die nun nicht im Rahmen des Superballs ihr Können einem großen Publikum präsentieren dürfen.

