Regionalsport Bodensee West Superball in der Schänzlehalle: Eine emotionale Achterbahnfahrt

Der SV Allensbach erkämpft sich vor 1000 Zuschauern einen wichtigen Punkt gegen den Favoriten aus Gröbenzell.

Vergangenen Spieltag spielte der SV Allensbach in Regensburg noch vor 95 Zuschauern in der dritten Liga. Beim Superball, nur eine Woche später, stehen die Handballfrauen von Trainer Claus Ammann vor knapp 1000 Zuschauern dem Tabellenzweiten aus Gröbenzell gegenüber. Die Stimmung in der Schänzlehalle? Erstklassig!Und der Auftritt der Allensbacherinnen? Der Gastgeber gerät schnell in Rückstand, muss nach einem Fehler im eigenen Spielaufbau sogar einen weiteren Treffer hinnehmen. Doch der SVA lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Nadja Greinert per Sieben-Meter und Svenja Hübner vom Kreis bringen das Team von Claus Ammann wieder an die Gäste heran. Und nach sechs Minuten führt der SV Allensbach sogar mit zwei Toren. Das ist besonders einer zu verdanken: Nathalie Wörner im Tor des SV Allensbach. Es sieht nach knapp zehn Minuten nach einem wahren Sahnetag der Ammann-Truppe aus, denn der Gast aus Gröbenzell, welcher nach 13 Minuten die erste Auszeit des Spiels benötigt, bekommt in der Anfangsphase überraschend wenige Aktionen zustande.Doch die kurze Pause des HCD Gröbenzell scheint gewirkt zu haben, denn die Gäste kommen agiler auf den Platz und gleichen das Spiel wieder aus, bevor die Gastgeberinnen mit starken Paraden von Wörner und einer sehenswerten Trefferreihe der jungen Chiara Bauer den alten Spielstand von zwei Toren wiederherstellt. Doch kurz vor der Pause muss das Team von Claus Ammann wieder einen Ausgleich hinnehmen. Durch individuelle Fehler bringt der SVA den Gegner wieder ins Spiel, musst in der 27. Spielminute schließlich die Führung an die Gäste abgeben und geht so mit einem15:16-Rückstand in die Halbzeitpause.Nach dem Seitenwechsel gelingt dem Gast aus Gröbenzell mehr. Obwohl Julia Willauer mit Ihrem vierten Treffer ausgleicht, schafft es der SVA nicht den Gegner einzuschränken. Mit teils katastrophalen Zuspielfehlern der Gastgeber und zu einfach vergebenen Chancen macht sich der SVA das Leben selbst unnötig schwer und rennt nach zehn Minuten der zweiten Halbzeit einem vier-Tore-Rückstand hinterher. Doch die große Kulisse der Schänzlehalle peitscht die „Hühner“ aus Allensbach nach vorn. Und das wirkt: erst trifft Greinert freistehend, dann rettet Steffi Neumann im Tor des SVA und Justine Bickel bringt ihr Team wieder auf ein Tor an den HCD Gröbenzell.Und dann der Auftritt von Svenja Hübner im Trikot des SV Allensbach: durch zwei ansehnliche Treffer in Folge liegt der SVA zehn Minuten vor Ende mit einem Tor in Führung. Doch so richtig können sich die Allensbacherinnen nicht absetzen, müssen erneut den Ausgleich der Gäste hinnehmen, bevor Lizurek im gelben Trikot die Führung wiederherstellt.Sechs Minuten vor dem Ende nimmt Claus Ammann seine vorletzte Auszeit, doch die Worte finden nicht die gewünschte Wirkung, denn der Gast aus Gröbenzell gleicht schnell aus und erzielt nach einer vergebenen Chance des SVA den 28:29-Führungstreffer. Das absolute Gänsehautfinale in der Schänzlehalle hatte der SVA dann aber Chiara Bauer zu verdanken, welche zehn Sekunden vor Schluss den Ausgleichstreffer erzielte und dem SVA somit einen verdienten Punkt gegen den Aufstiegskandidaten aus Gröbenzell einspielte. Eine emotionale Achterbahnfahrt, welche den Spielerinnen des SV Allensbach noch einige Zeit im Gedächtnis bleiben wird.Wörner, Neumann (Tor); Lizurek (1), Greinert (3), Bickel (2), von Kampen, Rothmund (3), Hotz (5), Hübner (5), Willauer (4), Bauer (4), Müller (2). Z: 1000