Leichtathletik Stürmischer Auftakt der Leichtathleten am Schlosssee

Beim Werfertag in Salem haben die Leichtathleten mit guten Leistungen die Freiluftsaison im Bezirk Hegau-Bodensee eröffnet

Leichtathletik: Wie jedes Jahr wurde die Freiluftsaison im Leichtathletik-Bezirk Hegau-Bodensee beim Werfertag, der dieses Jahr in Salem ausgetragen wurde, eröffnet. Die Athleten und Athletinnen zeigten ihre Wurfkünste mit Kugel, Speer, Ball und Diskus.

Die Jüngsten stellten ihr Können mit dem Schlagball unter Beweis. Robert Meyer (M8) vom TuS Meersburg konnte den 80g schweren Schlagball 27m weit werfen und setzte sich damit gegen seine drei Teamkollegen durch. Bei den Jungs der Altersklasse U12 konnte sich Noah Waschke ebenfalls vom TuS Meersburg mit der guten Weite von 35m hinter Jonas Schneider von der TG Trossingen auf dem zweiten Rang platzieren. In der U13 war Tim Jansen (LC Überlingen) erfolgreichster Bezirksathlet. Im Kugelstoßen erreichte er eine Weite von 9,26m und im Diskus 23,83m. Er musste sich nur dem Stuttgarter Lasse Schulz und dem Emanuel Molleker von der LG Baar geschlagen geben. Dann drehte er den Spieß um und glänzte im Speerwurf mit 36,67m und mit dem Ball mit 43,50m, wodurch ihm die Siege sicher waren.

Der Radolfzeller Ben Bichsel ging in allen vier Disziplinen an den Start und konnte alle Wettbewerbe in seiner Altersklasse (M14) für sich entscheiden. Da sich die Gewichte der Wurfgeräte für ihn durch den Übergang in die U16 geändert haben, konnte er im Kugelstoßen (7,50m), Diskuswurf (26,98m) und Speerwurf (30,04m) jeweils Persönliche Bestleistungen (PB) aufstellen. Auch sein Bruder Tom Bichsel (mJU18) war erfolgreich. Im Speerwurf ließ er der Konkurrenz keine Chance zum Sieg. Trotz des Gewichtsunterschiedes von 100 Gramm zum letzten Jahr gelang ihm ein Wurf auf 50,60m, was für ihn ebenfalls neue PB bedeutete.

Bei den Mädchen der U12 gewann Lucie Heß vom TuS Meersburg den Ballwurf mit 30m. Ihrer Konkurrenz klar überlegen war Nadine Ckovric (W13) vom LC Überlingen im Kugelstoßen. Sie kam auf 9,08m und gewann damit den Wettkampf mit einem Vorsprung von über 1,5m zur Zweitplatzierten. Unbeeindruckt vom starken Wind war Marisa Jurtz (W13) vom LC Überlingen, die im Speerwurf auf dem zweiten Platz landete und ihre PB deutlich auf 26,33m steigern konnte.

Im Ballwurf erreichten die Konstanzerinnen Julia Schlien und Patricia Gandor die Plätze zwei und drei und verbesserten mit ihrem Wurf auf 34,50m auch beide ihre PB. Eine Altersklasse höher (W14) triumphierte Sara Lina Heemann vom LC Überlingen, die im Kugelstoßen (10,18m) und im Speerwurf (32,81m) zwei klare Siege einholen konnte. Den Diskuswurf gewann Elisabeth Clemens von der LG Salemertal. In der wJU18 war die C-Kader-Athletin Johanna Siebler (LC Überlingen) am Start. Im Kugelstoßen gewann sie mit 13,54m. Im Speerwurf musste sie sich mit einer beachtlichen Weite von 42,43m lediglich der Hohenfelserin Jennifer Buckel geschlagen geben.

Auch in der wJU20 konnten die Athletinnen ihr Wurftalent unter Beweis stellen. Tabea Geßler vom StTV Singen gewann im Kugelstoßen mit 10m. Sarah Schillinger (LG Radolfzell) kehrte nach einem Kreuzbandriss zurück in den Wurfring und warf den Diskus gleich auf eine neue Bestmarke von 38,45m. Ein vielversprechender Start für die kommenden Wettkämpfe. (mb)

Alle Ergebnisse im Internet unter: