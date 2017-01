Steffen Kautzmann und Gerhard Michel  zwei ausgezeichnete Vereinsmitarbeiter

Zwei Ehrenamtliche aus dem Fußballbezirk Bodensee wurden vom DFB für ihre Leistungen gewürdigt

Fußball: Jedes Jahr haben die Fußballvereine die Möglichkeit, verdiente ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über den Südbadischen Fußballverband dem DFB zur Ehrung vorzuschlagen. Bedauerlich ist, dass die Nominierungen der Clubs weiterhin sehr zurückhaltend eingehen, obwohl es ja inzwischen mit der Auszeichnung „Fußballhelden – Aktion Junges Ehrenamt“ auch einen Ehrenpreis für die jüngeren Mitarbeiter gibt. Gerhard Michael vom VfR Stockach wurde Bezirkssieger beim Ehrenamtspreis, Steffen Kautzmann vom FC 03 Radolfzell beim „Jungen Ehrenamt“. Die beiden Sieger im Porträt:

Steffen Kautzmann (FC 03 Radolfzell): Mit 23 Jahren Deutscher Meister – das gibt es im Fußball immer wieder mal. Wenn dies aber einem Trainer gelingt, hat dies schon Seltenheitswert. Steffen Kautzmann hat das geschafft. Mit den B-Junioren des FC 03 Radolfzell sicherte er sich den Titel des Deutschen Futsalmeisters der Saison 2015/16: „Er hat die Jungen Wilden so gut motiviert, dass diese zu Höchstleistungen imstande waren“, so sein Verein, der ihn ob seiner Leistungen für die Auszeichnung zum „Fußballhelden – Aktion Junges Ehrenamt“ nominierte.

Als Fußballer startete Kautzmann in der Jugend des SV Markelfingen, wechselte in der D-Jugend zum FC Radolfzell und schließlich im jüngeren Jahrgang der B-Junioren zum 1. FC Rielasingen-Arlen. Wie schnell alles vorbei sei kann, musste Steffen Kautzmann 2010 feststellen: schwere Sprunggelenksverletzung mit drei Operationen, ein bitteres Karriereende für einen 18-Jährigen.

Dem Unglück folgte das Glück, dass er einen tollen Einstieg als Trainer fand. Die erste Station führte ihn zu den C-Junioren des 1. FC Rielasingen-Arlen, bevor er im Sommer 2014 als Co-Trainer zur U17 des FC 03 Radolfzell wechselte. Im Winter übernahm der inzwischen 21-Jährige die Mannschaft dann als Cheftrainer, führte das Team zur Vizemeisterschaft der Verbandsliga. Es folgte das Erfolgsjahr 2015/2016 mit der schon erwähnten Deutschen Meisterschaft der U17. Im laufenden Spieljahr ist Kautzmann Coach der U19 des FC 03 Radolfzell. Im vergangenen Jahr erwarb er die UEFA B-Lizenz und peilt nun die DFB-Jugend-Elite-Lizenz an, des Weiteren eine Hospitanz beim SC Freiburg.

Gerhard Michel (VfR Stockach): Als Gerhard Michel vom Stockacher Vereinsvorsitzenden gefragt wurde, welche Aufgaben er denn für den VfR Stockach in all den Jahren erledigt habe, da kam eine für ihn typische Antwort zurück: „Des wos doch i it.“ Auf hochdeutsch: „Das weiß ich doch nicht.“ Nach einem halben Jahrhundert VfR-Mitgliedschaft gibt es wohl keinen Job im Club, den der mittlerweile 68-jährige Ur-Stockacher noch nicht ausgeübt hat.

Michel, verheiratet mit Frau Gerlinde und Vater zweier Söhne, wurde 2014 zum Ehrenmitglied des VfR ernannt, nachdem man ihm in den Jahrzehnten davor bereits die Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold angeheftet hatte. „Mac“, so sein Spitzname, startete bereits als 18-Jähriger als Betreuer der dritten Mannschaft des VfR, inzwischen ist er seit vielen Jahren die gute Seele der ersten Mannschaft. Neben seiner Betreuertätigkeit war Michel auch lange Zeit Vorstandsmitglied, hat zudem bei den legendären Frauenfußball-Pfingstturnieren maßgeblich mitgearbeitet. Seit einigen Jahren ist er zusätzlich Hausmeister im Clubheim und Platzwart. Beim VfR munkelt man, dass kein Tag vergeht, ohne dass Michel am Osterholz auftaucht, um dort nach dem Rechten zu schauen.

Der VfR Stockach meldete Gerhard Michel zur Auszeichnung als Ehrenamtssieger des Bezirks Bodensee, weil es „fast nichts in einem Verein gibt, wo man auf Mac nicht zählen konnte“. Vorstandsposten, Arbeitseinsätze, Festveranstaltungen – immer war er dabei. Und weil er zudem auch noch Zimmerer in der Fasnacht war und es ihm nie an Witz und Humor fehlte, bereicherte er stets mit Sketchen und Witzen das Stockacher Vereinsleben.