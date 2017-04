Handball Stefan Hanemann zurück im Handball-Himmel

Die erneute Nominierung für das deutsche Junioren-Nationalteam ist für den Torhüter der HSG Konstanz ein "kleines Märchen und eine geile Story"

2. Handball-Bundesliga: Es war während der Behandlung bei HSG-Physiotherapeut Marc Götz, als Torwart Stefan Hanemann die frohe Kunde erhielt. Im E-Mail-Postfach des 21-Jährigen: Die Einladung zu einem Lehrgang und internationalen Turnier der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Von 1. bis 2. Mai findet der Lehrgang in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf statt, von 3. bis 7. Mai nimmt die DHB-Auswahl dann an einem Turnier in Frankreich teil.

„Im ersten Augenblick war ich geschockt“, erzählt Stefan Hanemann von dem Moment, an den er lange nicht mehr zu glauben gewagt hatte. „Ich habe gelesen: Einladung zur Nationalmannschaft. Geil! Ich habe dann meinen Namen auf der Reserveliste gesucht – und ihn nirgends gefunden.“ Kurze Verwirrung, dann die große Überraschung: Er gehört als einer von zwei Torhütern dem 14-köpfigen Stammkader der U21-Nationalmannschaft an. „Das gibt’s nicht. Ich habe es geschafft und ich bin wieder zurück“, jubelte der talentierte Schlussmann nach neun Monaten Verletzungspause – in denen er in den ersten drei Monaten nicht einmal richtig laufen konnte. Im nebenan gelegenen Kraftraum trainierte gerade Kreisläufer Sebastian Bösing – bis er von den Schreien des Torwarts aufgeschreckt wurde und herbeieilte. Hanemann: „Er war einer, der mich immer besonders unterstützt hat. Dann kamen die ersten Glückwünsche und ich habe mich einfach riesig gefreut. Bei meiner Knieverletzung habe ich aus Enttäuschung geweint wie ein kleines Kind, jetzt habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Es war überwältigend und es macht mich schon ein bisschen stolz.“

Der 1,96 Meter große Hüne absolvierte nach seinem überraschenden Comeback in Aue vier Spiele als Zweitliga-Neuling, viermal brillierte er mit bärenstarken Leistungen. 31, 37, 29 und am Sonntag beim 29:28-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellendritten Rimpar sogar unglaubliche 52 Prozent der Würfe parierte er. „Das waren schöne Ausrufezeichen nach meiner langen Leidenszeit“, so der Sport- und Russischstudent. „Es war schon ein wenig Erleichterung mit dabei, als ich gemerkt habe, was ich leisten kann und dass ich richtig fit bin.“

Bei voraussichtlich zwei- bis dreimal Training am Tag im Rahmen des DHB-Lehrgangs wenige Monate vor der U21-Weltmeisterschaft in Algerien lebt der Traum von einem krönenden Abschluss in den Jugend- und Junioren-Nationalteams des DHB nun stärker denn je. Nachdem er zuvor beim EM-Silbergewinn aufgrund der gerade überstandenen Knieverletzung und zuvor bei der in WM in Russland wegen eines Muskelfaserrisses passen musste, möchte er sich nun für ein Happy End empfehlen. „Ich weiß aber, dass das bis dahin noch ein großer Schritt ist“, bremst er sich und allzu große Euphorie. „Es ist wichtig, dass ich wieder dabei bin und die Chance habe, mich beweisen und durchsetzen zu können. Aber es fängt alles wieder bei null an, ich muss Gas geben und zeigen, was ich kann.“

Nationaltrainer Erik Wudtke und sein Co Klaus-Dieter Petersen schenken dem Konstanzer zumindest aktuell das Vertrauen. Einen Hehl macht der gebürtige Wetzlarer aus seinen Zielen aber nicht: „Es wäre die Krönung der Saison, wenn ich nach meiner Leidenszeit wieder fest zum Team gehören und die WM bestreiten dürfte. Die Jungs sind eine super Truppe, die etwas reißen können – ich würde gerne dabei helfen, ich bin heiß“, schwärmt er. Das zweite große Ziel: Klassenerhalt mit der HSG Konstanz in der 2. Bundesliga. Selten hat man den Torwart so emotional gesehen wie bei seinen elf Paraden in 30 Minuten gegen Rimpar. „Diese Stimmung war einfach Gänsehaut“, sagt er und grinst: „Da hat es mich überkommen. Es kam alles raus, die ganzen Emotionen der letzten Monate. Früher war ich eigentlich immer ruhig, jetzt bin ich komplett ausgerastet.“

In kürzester Zeit von unten, aus der Hölle, nach oben, in den Handball-Himmel. Ganz kann es Hanemann selbst noch nicht glauben. „Das ist ein kleines Märchen und eine geile Story. Erst weiß keiner, was passiert – dann kommt alles auf einen Schlag. Ich möchte dieses Happy End krönen.“ Stefan Hanemann scheint bereit.