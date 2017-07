Handball Stefan Hanemann mit Rückenwind gegen Island

Der Torhüter der HSG Konstanz freut sich nach seiner Top-Leistung bei der Airport-Trophy in Kloten nun auf das WM-Testspiel mit der U-21-Nationalmannschaft am Donnerstag in Konstanz

Handball, U21-Länderspiel: Deutschland – Island (Donnerstag, 19.30 Uhr, Schänzlehalle Konstanz). – Das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Algerien kann kommen: Die deutsche U21-Nationalmannschaft um den Konstanzer Torhüter Stefan Hanemann hat mit drei Siegen in drei Spielen und dem Gewinn der hochkarätig besetzten Airport-Trophy in Kloten eine beeindruckende Frühform unter Beweis gestellt. Die DHB-Auswahl konnte dabei als aktueller Vize-Europameister sowohl den amtierenden Europameister Spanien (28:25) als auch Weltmeister Frankreich mit 28:24 besiegen. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, findet der allerletzte Testlauf der deutschen U21 vor der WM gegen Island, den U19-WM-Bronzemedaillengewinner von 2015, in der Konstanzer Schänzlehalle statt.

Im vergangenen Jahr hatte die Airport-Trophy Stefan Hanemann, dem Junioren-Nationaltorwart der HSG Konstanz, noch großes Unglück und eine schwerwiegende Verletzung beschert, die ihn die Teilnahme an der Europameisterschaft gekostet hatte. Nun hat er, so Junioren-Bundestrainer Erik Wudtke, nach dem Erfolg gegen Frankreich, „gezeigt was er kann, wenn wir mal ausgespielt worden sind. Insgesamt war der Schlüssel zum Erfolg sicher das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüterposition.“ Das große Torwart-Talent selbst lobte die „super Mannschaftsleistung“ bei den Erfolgen gegen die beiden Top-Nationen Frankreich und Spanien sowie dem abschließenden 33:23-Sieg gegen Gastgeber Schweiz. „Wir haben gezeigt, dass wir gut drauf sind“, so der 21-Jährige.

Er selbst ragte aus einer starken Einheit heraus. 48 Prozent gehaltene Bälle gegen Europameister Spanien und 43 Prozent gegen Weltmeister Frankreich ebneten dem DHB-Team den Weg zur Titelverteidigung in Kloten. Dazu wurde Hanemann zum besten Spieler der Partie gegen Frankreich und nach Turnierende zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Eine Auszeichnung, die dem leidgeplagten Keeper besonders gut tut, wie er verrät: „Dass ich das Vertrauen bekomme und mir das Comeback bei der HSG und nun hier beim DHB so gut gelungen ist, ist ein unbeschreibliches Gefühl.“

Und nun Island, 2015 Dritter bei der U19-EM. Der richtige Härtetest nach tollen Eindrücken bei der Airport-Trophy. Der HSG-Keeper erwartet einen „hammerharten Gegner“, der zu den Mitfavoriten auf den WM-Titel zählt. Der ehemalige Wetzlarer kann es kaum erwarten: „Es werden so viele Bekannte auf der Tribüne sein, ich möchte zeigen, was wir beim DHB für ein super Team haben. Ich freue mich auf ein geiles Spiel.“ Aktuell ist er zusätzlich auch noch so etwas wie der Stadtführer bei der deutschen Auswahl, die sich seit Sonntag in Konstanz auf die WM vorbereitet. „Ich bin hungrig, ich bin heiß“, lacht der ehrgeizige Keeper, „wir wollen bei der letzten Jugend-Maßnahme mit dem Deutschen Handballbund alle etwas erreichen und etwas holen, was für die Ewigkeit bleibt.“ Und er ergänzt entschlossen: „Dafür müssen wir alle nochmals einen Zahn zulegen, konstant gute Leistungen bringen – dann werden wir im Team Erfolg haben.“

EM-Zweiter von 2016 gegen EM-Dritter von 2015: Die Fans in Konstanz können sich auf einen echten Leckerbissen freuen.

Normale Tickets kosten acht, für Ermäßigte vier Euro und sind über tickets@hsgkonstanz.de und an der Abendkasse erhältlich. Kinder unter 14 Jahren sind frei, dazu sind ermäßigte Gruppentickets für Mannschaften erhältlich.