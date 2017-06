Handball Stefan Hanemann ist heiß auf das Länderspiel am Schänzle

Der HSG-Torhüter absolviert mit den deutschen Handball-Junioren den letzten WM-Test am 6. Juli, 19.30 Uhr, in Konstanz gegen Island.

Handball, U21-Länderspiel: Deutschland – Island (Donnerstag, 6. Juli, 19.30 Uhr, Schänzlehalle Konstanz). – Für HSG-Torhüter Stefan Hanemann und die deutsche U21-Nationalmannschaft haben die entscheidenden Wochen vor der Weltmeisterschaft in Algerien begonnen. Vor der Abreise nach Afrika wird die DHB-Auswahl dabei nicht nur den letzten Lehrgang in Konstanz abhalten, sondern als Highlight am 6. Juli um 19.30 Uhr auch noch das finale Testspiel in der Schänzlehalle gegen WM-Teilnehmer Island austragen.

Nachdem Hanemann in der Vergangenheit zweimal großes Pech hatte, sich jeweils ganz kurz vor einer Welt- und einer Europameisterschaft verletzte, fiebert er nun dem Karrierehighlight entgegen und freut sich umso mehr, dass er sich bei den entscheidenden Maßnahmen vor Bekanntgabe des endgültigen WM-Aufgebots in der Halle präsentieren kann. „Ich hoffe natürlich, dass die Halle wie immer in Konstanz brennt“, lacht der 21-Jährige und sagt: „Ein Länderspiel gibt es nicht alle Tage, das wird hochinteressant für die Zuschauer, sich von den talentierten Jungs ein Bild zu machen. Ich erwarte ein geiles Spiel gegen einen richtig guten Gegner.“

Zuvor steht für 19 Spieler bereits seit Sonntag ein Lehrgang in Warendorf auf dem Programm, ehe Junioren-Bundestrainer Erik Wudtke mit den DHB-Talenten an diesem Wochenende als Titelverteidiger an der Airport-Trophy in Kloten mit Spielen gegen Spanien, Frankreich und die Schweiz teilnimmt. Von 2. bis 7. Juli wird anschließend in Konstanz mit zwei Einheiten am Tag Quartier bezogen und der letzte Testlauf vor der WM absolviert. Dort sollen letzte Feinheiten einstudiert werden. Wudtke: „Für uns sind diese letzten Maßnahmen sehr wichtig, deshalb wollten wir perfekte Rahmenbedingungen was Hotel, Trainingsmöglichkeiten und Infrastruktur in der Stadt anbelangt. In Konstanz haben wir die.“

Für den Test hat er sich einen hochkarätigen WM-Teilnehmer gewünscht, um die Spieler unter schweren Wettkampfbedingungen unter die Lupe nehmen zu können. Zudem soll mit einem Erfolg ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen für die WM von 18. bis 30. Juli in Algerien geholt werden. Dort trifft Vize-Europameister Deutschland auf Ungarn, Chile, Südkorea, die Färöer Inseln und Norwegen. Die ersten vier Teams aller vier Gruppen qualifizieren sich für die Achtelfinals. Nach der Bronzemedaille bei der U21-Weltmeisterschaft 2015 sowie dem Weltmeistertitel 2009 und 2011 sind die Hoffnungen groß.

„Wir sind alle heiß, wollen in Algerien etwas holen und uns gut auf das Turnier vorbereiten“, verrät Stefan Hanemann. „Ich persönlich möchte ohne Verletzung bleiben und mich beweisen“, gibt der 1,98 Meter große Schlussmann die Zielsetzung vor. Wudtke freut sich über die Rückkehr des Konstanzers sowie dessen starke Leistungen in den letzten Wochen und lobt Hanemann als einen „unglaublich erfolgshungrigen Typen, der der Mannschaft unheimlich guttut. Stefan ist nicht nur als Torwart ein wichtiger Baustein, er ist auch für die Atmosphäre im Team ganz wichtig.“

Der DHB-Kader

Normale Tickets kosten acht, ermäßigte vier Euro und sind über tickets@hsgkonstanz.de und an der Abendkasse erhältlich. Kinder unter 14 Jahren sind frei, dazu sind ermäßigte Gruppentickets für Mannschaften erhältlich. Sie gelten für maximal 15 Personen und kosten 64 Euro, für Jugendteams 32 Euro.

Tor: Paul Porath (HC Empor Rostock), Stefan Hanemann (HSG Konstanz/Bild), Joel Birlehm (GWD Minden).

Feld: Lukas Mertens (Wilhelmshavener HV), Tim Nothdurft (HBW Balingen-Weilstetten), Marian Michalczik (GWD Minden), Stefan Salger (SG Leutershausen), Björn Zintel (ASV Hamm), Jerome Müller (HG Saarlouis), Valentin Spohn (SG Leutershausen), Lars Weissgerber (HG Saarlouis), Moritz Schade (Dessau-Roßlauer HV 06), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Johannes Golla (MT Melsungen), Patrick Gempp (TV Großwallstadt), Ian Hüter (TSV Bayer Dormagen), Kevin Struck (Füchse Berlin), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Antonio Metzner (VfL Bad Schwartau).

Reserve: Jan Reusch (TV Neuhausen), Marino Mallwitz (VfL Bad Schwartau), Noah Beyer (Tusem Essen), Alexander Falk (TSG Friesenheim), Tillmann Pröhl (TV Emsdetten), Sascha Pfattheicher, Philipp Bauer (beide Leutershausen).