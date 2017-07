Handball Stefan Hanemann ist auf Medaillenjagd in Afrika

Die deutschen U21-Handballer stehen in Algerinen im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Mit dabei ist ein Torhüter des Zweitligisten HSG Konstanz.

Handball: Die deutsche Junioren-Nationalmannschaft mit dem Konstanzer Torhüter Stefan Hanemann kämpft bei der U21-Weltmeisterschaft in Algerien um die Medaillen. Die Mannschaft des Trainer-Duos Erik Wudtke und Klaus-Dieter Petersen besiegte im Viertelfinale Tunesien mit 27:21 und buchte damit das Ticket für das Halbfinale. In der Runde der letzten Vier trifft die DHB-Auswahl am Samstag auf Spanien. Die spanische Mannschaft gewann ihr Viertelfinale gegen Ungarn nach Verlängerung mit 30:29 (24:24, 15:12). Damit kommt es zur Neuauflage des letztjährigen EM-Finals in Dänemark, das die Südeuropäer nach Verlängerung für sich entschieden.

„Mit Spanien haben wir noch eine Rechnung offen“, spielte der bislang erfolgreichste deutsche WM-Torschütze Lukas Mertens vom SC Magdeburg auf das dramatische 29:30 nach Verlängerung im Endspiel der Euro vor genau einem Jahr im dänischen Kolding an. „Wir haben im Viertelfinale den Afrikameister geschlagen, nun wollen wir den Europameister besiegen und ins Finale“, ergänzte Trainer Erik Wudtke.

Spanien hatte in seinem Viertelfinale in der regulären Spielzeit fast immer geführt, die Ungarn hatten beim Stand von 24:24 mit dem letzten Angriff aber die große Siegchance und lagen auch in der Verlängerung lange vorne. Deutschland und Spanien sind die beiden einzigen Mannschaften bei der WM in Algerien, die alle ihre sieben bisherigen Spiele gewonnen haben. Im Achtelfinale hatten die Iberer mit Topstar Dani Dujshebaev die Mannschaft aus Argentinien mit 27:21 bezwungen.

Im zweiten Halbfinale treffen vor der deutschen Partie Frankreich und Dänemark aufeinander. Die Franzosen – U19-Weltmeister von 2015 und aktueller EM-Dritter – besiegten Mazedonien im Viertelfinale mit 33:17, die Dänen (Siebter U19 2015 und Sechster U20-EM 2016) bezwangen Russland mit 38:31.