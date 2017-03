Konstanz Stefan Hanemann: Einmal durch die Hölle und zurück

Die lange Leidenszeit des Torhüters der HSG Konstanz ist zu Ende. Seit der vergangenen Woche ist der 21-Jährige wieder mit dabei im Mannschaftstraining des Handball-Zweitligisten. Hier spricht Hanemann über seine Verletzung, die besondere Beziehung zu seinem Verein und seine Pläne für die Zukunft.

Handball, 2. Bundesliga: Stefan Hanemann ist zurück im Tor der HSG Konstanz. Am Ende einer harten Trainingseinheit kann er es wieder genießen, wie die Mitspieler ihm die Bälle um die Ohren werfen. Einen Versuch pariert er mit der Hand, den nächsten mit dem Fuß. Ganz ohne Schmerzen. Darauf musste der 21-Jährige acht lange Monate warten. Seit dem Fehltritt im Juni 2016.

Stefan Hanemann über seine Verletzung: „Wir hatten ein Turnier mit der Junioren-Nationalmannschaft in Kloten bei Zürich. Im zweiten Spiel gegen Island wurde ich eingewechselt und war noch keine zwei Minuten auf dem Feld, als der Gegner einen Siebenmeter bekam. Ich habe eine Finte gemacht, von einem Bein aufs andere. Als ich mit dem Standbein aufgekommen bin, hat es dreimal laut geknackt. Ich habe vor Schmerzen nach dem Arzt geschrien. Als der meinen Schoner weggemacht hat, hat man gesehen, dass die linke Kniescheibe rausgesprungen war. Der Doc hat sie auf dem Feld wieder eingerenkt, dann wurde ich mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht. Später haben sie festgestellt, dass das Innenband fast gerissen war und ich einen leichten Knorpelschaden hatte. Meniskus und Kreuzband haben zum Glück nichts abbekommen.“

Monatelang kämpft der 1,96-Meter-Mann sich zurück. Anfangs muss er große Geduld haben, in winzig kleinen Schritten geht es nur vorwärts. Heute kann er wieder lachen. Klatscht die Mitspieler ab, wenn ein besonders schöner Trickwurf im Tor landet und lobt sich selbst für seine Paraden, auf die er so lange hingearbeitet hat.

Stefan Hanemann über die Reha: „Ich wurde in Pforzheim operiert. Anfangs war ich in Wetzlar bei meiner Familie und wurde von den Ärzten des Erstligisten HSG Wetzlar betreut, für den ich ein Zweitspielrecht hatte. Ich war im Handball auf einem super Weg nach ganz oben, die Junioren-EM stand kurz bevor, und ich hatte mich sehr auf das erste Zweitligajahr mit der HSG Konstanz gefreut. Plötzlich waren alle meine Pläne erst mal im Eimer. Am Anfang war es die Hölle, ich bin in ein tiefes Loch gefallen und habe mich gefragt: Wie geht’s weiter? Schaffe ich es wieder, so gut zu werden wie vor der Verletzung? Meine Familie hat mir da sehr geholfen. Natürlich habe ich auch den Saisonstart der HSG Konstanz und die Vorbereitung verfolgt. Ich habe allen die Daumen gedrückt, dass sich niemand verletzt wie ich. Die ersten beiden Spiele habe ich verpasst, dann fing das Studium an und ich kam zurück an den Bodensee. Danach war ich bei jedem Heimspiel in der Halle.“

In der Schänzlehalle, wo die Mannschaft ihre Spiele austrägt und unter der Woche übt. Seit dem 20. Februar ist auch der Russisch- und Sportstudent wieder ein Teil des Teams, nach monatelangem Einzeltraining.

Stefan Hanemann über die erste Einheit mit der Mannschaft: „Ich war so sehr motiviert, als ich wieder dabei sein durfte. Ich wollte alles auf einmal schaffen und meine alte Stärke beweisen. Natürlich bin ich noch weit weg davon, hundert Prozent Gas geben zu können. Die Abläufe sind aber schon ganz gut, jetzt müssen die Beweglichkeit und die Schnelligkeit noch besser werden. Konstantin Poltrum ist gleich gekommen und hat sich um mich gekümmert. Er ist einer der besten Torhüter der Zweiten Liga, hat sich seit dem Aufstieg im Sommer super entwickelt und spielt eine Bombensaison. Ich freue mich sehr für ihn.“

Heute schießen sich die beiden HSG-Torhüter mit einem Tennisschläger gegenseitig die kleinen gelben Bälle zu. „Da isser doch“, ruft Poltrum nach einer Hanemann-Parade. Der feiert sich später nach einem Treffer selbst: „Yeah, Baby.“ Antwort Poltrum: „Leck mich doch am A…“ Zumindest Hanemanns Vorhand kann sich schon wieder sehen lassen. Überhaupt merkt man ihm an, wie wohl er sich wieder im Kreise seiner Jungs fühlt.

Stefan Hanemann über das Besondere an der HSG Konstanz, bei der er seinen Vertrag erst kürzlich verlängert hat: „Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Man hat viel Zeit, wenn man verletzt ist. Zuerst hieß es, dass ich zwei, drei Monate ausfallen würde, nach der Operation dann sechs Monate – und jetzt bin ich fast ein Dreivierteljahr raus. In der Zeit hat mich die HSG Konstanz enorm unterstützt. Ich habe unzählige Anrufe bekommen von Mitspielern und Verantwortlichen, die sich nach mir erkundigt haben. Das gibt es sehr, sehr selten, dass ein Verein so hinter dir steht. Die HSG hat mich wie meine eigene Familie unterstützt. Hier fühlen sich alle Spieler geborgen. Das macht die besondere Stimmung in diesem Verein aus, und vielleicht läuft es auch deshalb so gut in dieser Saison. Jeder ist für jeden da.“

Auf der anderen Seite der Halle steht Patrick Glatt zwischen den Pfosten, mit ihm übt die Mannschaft noch einige Spielzüge ein. Der 32-Jährige wurde nach Hanemanns Verletzung kurzerhand für die Konstanzer Handballfamilie reaktiviert. Wann der elf Jahre jüngere Torhüter wieder ein Punktspiel bestreiten wird, ist noch offen. Pläne hat er freilich schon.

Stefan Hanemann über sein avisiertes Comeback: „Ich bin guter Dinge, bis Mitte, Ende März wieder spielen zu können. Wann ich gebraucht werde, hängt vom Trainer ab. Ob ich der Mannschaft weiterhelfen kann, kann ich in drei, vier Wochen sagen. Das Allerwichtigste ist, die Zweite Liga zu halten. Vielleicht werden meine Gebete ja erhört.“

Draußen tobt ein Sturm, der am Hallendach rüttelt, drinnen steht auf der Anzeigetafel noch das 26:30 von der Niederlage gegen den TV Emsdetten. Mit dem Aufsteiger HSG Konstanz will der gebürtige Hesse in der 2. Bundesliga bleiben, doch er hat noch eine anderes Ziel vor Augen.

Stefan Hanemann über die Nationalmannschaft: „Nach der Saison steht die Junioren-Weltmeisterschaft in Algerien an. Vielleicht darf ich vorher noch mit auf einen Lehrgang. Der Kontakt zum DHB war auch während meiner Verletzung immer da. Der frühere Bundestrainer Markus Baur hat sich oft nach mir erkundigt, und auch sein Nachfolger Erik Wudtke hat mir direkt geschrieben. Zu den anderen Spielern, die ja teilweise auch in der 2. Bundesliga aktiv sind, hatte ich eh immer Kontakt.“

Stefan Hanemann ist in den vergangenen acht Monaten durch die Hölle gegangen und hat sich aus einem tiefen Loch gekämpft. Jetzt ist er nach seiner langen Verletzungspause wieder da, hat Spaß am Handball und große Pläne. Und wer weiß, vielleicht schließt sich ja im Sommer 2017 für ihn der Kreis – mit einem Happy End bei der WM in Afrika.