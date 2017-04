Handball Stefan Hanemann: Ein unfassbar geiles Gefühl

Der Torhüter der HSG Konstanz brilliert bei seinem Comeback trotz der Niederlage in Aue und freut sich nun auf den Superball

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

2. Handball-Bundesliga: Die 36. Spielminute des Auswärtsspiels der HSG Konstanz beim EHV Aue, sie wird Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann vermutlich für immer in Erinnerung bleiben. Als der Moment, in dem seine zweite Handball-Karriere begann. Neun lange Monate war er nach einer Patellaluxation, bei der das Innenband und der Knorpel beschädigt wurden und operiert werden mussten, zum Zusehen verdammt. Bei der 25:33-Niederlage in Aue feierte er nicht nur sein Zweitliga-Debüt, sondern auch das – fast – perfekte Comeback, einen Neustart wie er selbst sagt.

„So krass war das gar nicht in dem Moment“, beschreibt der 21-Jährige den Augenblick, als ihm HSG-Trainer Daniel Eblen bedeutete, dass er gleich zu seinem ersten Einsatz nach langer Leidenszeit kommen wird. „Ich war schon etwas aufgeregt, habe mich aber voll auf das Spiel fokussiert. Ich wollte der Mannschaft einen neuen Impuls geben und meinen Teil zum Erfolg beitragen.“ Nur wenige Sekunden stand er auf dem Spielfeld, lockerte sich – und hatte direkt ein gutes Gefühl. Kurz darauf der Gänsehautmoment für den talentierten Keeper: Direkt den allerersten Wurf auf sein Tor kann er nicht nur abwehren, sondern auch noch festhalten. Im Sitzen schickt er sofort HSG-Kapitän Fabian Schlaich mit einem millimetergenauen Pass über fast das gesamte Spielfeld auf die Reise und dieser bedankt sich mit dem Tor zum 15:22. Eine Rückkehr und ein erstes Zweitliga-Spiel wie im Traum. Denn: Nach einem Gegentor war Hanemann erneut zur Stelle und parierte einen freien Wurf aus nächster Distanz. „Alle Hände sind schon oben, die Halle feiert und plötzlich merkst du, wie alle Hände wieder runtergehen und es mucksmäuschenstill wird. Keiner feiert mehr – das ist nur noch geil.“ Da waren sie wieder, die 1,98 Meter, die Stefan Hanemann mit viel Ruhe und gutem Stellungsspiel für ganz starke Paraden nutzt.

Es sind diese Momente, drei weitere Paraden sollten folgen, die den bei der HSG Wetzlar groß gewordenen Keeper hinterher strahlen lassen. „Ich habe das erst auf der Rückfahrt im Bus alles langsam realisiert“, sagt er, nachdem er zuvor zum Spieler des Spiels auf Konstanzer Seite auserkoren wurde. 31 Prozent Abwehrquote und teils spektakuläre Aktionen bei seinen fünf gehaltenen Würfen waren eine tolle Bewerbung, obwohl das Spiel in den letzten Minuten angesichts des Spielverlaufs sicher keines für Torhüter war und die Abwehrreihen längst nicht mehr so intensiv zu Werke. „Im Bus habe ich dann gedacht: wow. Neun Monate warst du nun weg – und heute geht es nahezu ohne Anlauf zurück und du fühlst dich mental und körperlich fit. Das freut mich sehr.“

Kurzzeitig konnte er mit seinen Aktionen der HSG Konstanz neue Euphorie und neuen Schwung einhauchen, doch die an diesem Tag viel zu schwache Chancenverwertung im Angriff verhinderte mehr, als eine kurze Aufholjagd bis auf sechs Tore. Das war dann auch der Schönheitsfehler an seinem gelungenen Comeback, der den talentierten Schlussmann wie alle anderen Konstanzer ärgerte: „Heute noch ein Sieg und besser hätte es nicht sein können. Aber diese Niederlage stört extrem, weil sie so unnötig war. Wir haben uns mit vielen Fehlern selbst um unsere Siegchance gebracht. Hier wäre mehr drin gewesen.“

Ganz der ehrgeizige Sportler, der sofort auf die nächste Herausforderung brennt, freut sich der Modellathlet jetzt schon auf den Superball am Samstag, wenn die HSG ein wichtiges Spiel gegen den ehemaligen Europapokalsieger und zehnfachen DDR-Meister HC Empor Rostock bestreitet. „Der Superball ist immer ein geiles Event – das darf keiner verpassen. Unser Hexenkessel kocht hier noch einmal ein wenig mehr als ohnehin schon immer. Das macht unglaublichen Spaß“, sagt der Sport- und Russischstudent.

"Jeder Sieg in der 2. Bundesliga ist geil für uns": Paul Kaletsch freut sich nach Aue auf Superball