Handball Stefan Hanemann: "Das ist wie ein Schlag ins Gesicht"

Nach der verpassten Medaille bei der U21-Weltmeisterschaft in Algerien ist die Enttäuschung groß bei Stefan Hanemann. Dennoch war die Zeit mit der Nationalmannschaft ein Riesenerlebnis für den Torhüter der HSG Konstanz

Handball: Sieben Spiele, sieben souveräne Siege, Halbfinale. Alles war perfekt gelaufen für Stefan Hanemann von der HSG Konstanz und die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Algerien. Dann kamen zwei unglückliche Niederlagen gegen Europameister Spanien im Halbfinale und Weltmeister Frankreich im Spiel um Platz drei. Nach dem undankbaren vierten Platz sagt Stefan Hanemann, es gehe ihm mittlerweile wieder „ganz okay.“ Doch die Enttäuschung sitzt tief. Bis zum Beginn des Trainingslagers mit seinem Club vom Bodensee am Freitag möchte er wieder „hungrig“ sein.

Im Moment genießt Hanemann den Kurz-Urlaub zu Hause bei der Familie. Zeit, Gedanken und Gefühle nach einem aufregenden Turnier sortieren. Ein Spiel steht dabei besonders im Fokus: das mit 21:26 verlorene Semifinale gegen Spanien. „Das hat uns das Genick gebrochen“, hadert der Schlussmann. „Davor haben wir uns stark präsentiert und in der Gruppenhase alles gewonnen.“ Darunter waren Kantersiege gegen Chile (51:25) und Südkorea (48:33). Es folgte ein Krimi gegen Schweden im Achtelfinale, mit einem 31:28-Sieg in der Verlängerung. Für Hanemann einer der emotionalsten Momente mit der DHB-Auswahl. „Da war richtig Druck dahinter, ich bin am Ende fast eingegangen“, so der 21-Jährige, „wir waren schon mit einem Bein ausgeschieden und dann dieses Hammer-Ende.“ Im Viertelfinale wurde der gebürtige Wetzlarer eine Viertelstunde vor dem Abpfiff eingewechselt und führte seine Mannschaft gegen Tunesien mit 60 Prozent gehaltenen Würfen und einem abgewehrten Siebenmeter zum Halbfinaleinzug.

Und dann Spanien. „Wir hatten viermal die Chance, durch einen in der Abwehr eroberten Ball heranzukommen“, zählt der Konstanzer auf, „und viermal lassen wir die Möglichkeit mit technischen Fehlern und einem vergebenen Siebenmeter aus.“ Der Grund, warum das Turnier nach sieben Siegen mit zwei Niederlagen und ohne Medaille zu Ende ging. „Das hat sich wie ein roter Faden durchgezogen, leider haben wir wirklich jeden Torhüter unserer Gegner warmgeworfen und sehr viele Chancen ausgelassen.“

Die Enttäuschung sitzt tief, denn das Ziel „Medaille“ wurde gegen Frankreich (22:23) in allerletzter Sekunde mit einer ausgelassenen Doppelchance vergeben. „Es fühlt sich fürchterlich an, ohne Medaille ohne das, was wir uns vorgenommen hatten“, so Hanemann. Über Platz vier kann er sich noch nicht freuen, obwohl ihm bewusst ist, dass „wir zu den besten vier Mannschaften der Welt zählen. Dennoch haben wir nichts in den Händen. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht.“

Nachdem Hanemann zuvor an zwei großen Turnieren aufgrund einer Verletzung passen musste, weiß der ehrgeizige Torhüter die Ergebnisse aber auch demütig einzuordnen: „Es war die größte Ehre für mich, für Deutschland zu spielen, den Adler auf der Brust zu tragen, die Hymne zu singen und als einer der beiden besten Torhüter des Landes nominiert zu werden“, blickt er dankbar zurück. Nationaltrainer Erik Wudtke lobte wiederum seinen Schlussmann: „Stefan spielte ein gutes Turnier und überzeugt vor allem mit einer guten Konzentration und einem überragenden Teamgedanken. Gegen Tunesien hat er mit tollen Paraden den Sieg unter Dach und Fach gebracht."