Startschuss zum Schmolke-Carbon-Cup mit Europameisterin Liane Lippert

Mit den Rennen in Moos-Weiler und Mühlhausen-Ehingen beginnt die Straßenradsaison im Bezirk Hegau-Bodensee. Alle Lizenzklassen und Jedermänner sind dabei am Start

Straßenradsport: Am Samstag um 13.20 Uhr startet in Moos-Weiler die erste von sechs Etappen um den Schmolke-Carbon-Cup und eröffnet zugleich die Straßenradsaison im Bezirk Hegau-Bodensee. Schon am Sonntag folgt die zweite Etappe in Ehingen. Und auch an den beiden folgenden Wochenenden stehen jeweils eine Flach- und eine Berg-Etappe auf dem Programm. Das Finale findet am 26. März in Pfullendorf statt. Bis dahin werden über 1300 Starter, angeführt von Europameisterin Liane Lippert (Team Sunweb Woman) und dem Deutschen Bergmeister Mario Vogt (Attaque Team Gusto) um die Tagessiege und die Gesamtwertung sprinten. Auch die Jedermänner und –frauen haben wieder ihr eigenes Rennen. Jeder, der einmal selbst ein Radrennen bestreiten will, kann sich noch am jeweiligen Startort anmelden.

Im Rennen der Elite will Raphael Bertschinger (Team Erdgas Schwaben) seinen Gesamtsieg von 2016 wiederholen. Starke Konkurrenz kommt aus dem Bezirk mit Pascal Treubel (Team Heizomat) und Niklas Rettig (FKU Racing Team). Favorit für den Tagessieg an beiden Renntagen ist der Deutsche Berg- und Mannschaftszeitfahrmeister Mario Vogt. Mit dem Möhringer Moritz Fußnegger (0711/Cycling) kommt am Sonntag ein weiterer Konkurrent aus dem Bezirk. Bei den Junioren haben die beiden Pfullendorfer Markus Schäfer und Arthur Viselskij starke Konkurrenz aus der Schweiz und aus Württemberg.

Im Rennen zwei ist Liane Lippert, U-19 Europameisterin und Neunte der Straßenweltmeisterschaften, gemeldet. Sie übernimmt in ihren ersten Rennen in der Frauenklasse die Favoritenrolle. Bei den Seniorenfahrern verspricht die Starterliste absolute Hochspannung. Der Vorjahressieger Dariusz Wozniak (Talvi Sport) trifft auf seine letztjährigen Hauptkonkurrenten Martin Ruepp (Strada Sport) sowie Alexander Hoferer (RSV Fischerbach) und Otto Schädler (RSV Friedrichshafen). Bei den Jedermännern, den Juniorinnen und den Jugendfahrern ist dagegen alles offen.

Im Rennen eins starten die Nachwuchsfahrer der Klassen U11 bis U15 sowie die Jugendfahrerinnen. Insgesamt werden hier über 50 Kinder die einzelnen Etappen bestreiten. Während einige ihre ersten Rennen fahren werden, wollen Felix Steiner (RV Wetzikon) in der U11 und Luca Stepins (RSG Zollern Alb) in der U13 ihre Gesamtsiege von 2016 wiederholen. (hbr)

Rennprogramm

13.20 Uhr: U11 bis U15 und U17 weiblich (35 min + 1 Runde)

14.20 Uhr: Jedermänner (55 min + 1 Runde)

14.21 Uhr: U17m, U19 w, Frauen und Senioren (55 min + 1 Runde)

15.40 Uhr: Junioren und Elite (80min + 2 Runden)

Die weiteren Etappen

2. Etappe: Sonntag, 12. März, Mühlhausen-Ehingen

3. Etappe: Samstag, 18. März, Volkertshausen

4. Etappe: Sonntag, 19. März, Mauenheim

5. Etappe: Samstag, 25. März, Zoznegg

6. Etappe: Sonntag, 26. März, Pfullendorf