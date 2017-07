Fußball Startschuss für Markdorf-Cup 2017

Das Qualifikationsturnier zum diesjährigen Markdorf-Cup beginnt am Sonntag. Auftakt zum Hauptturnier ist dann am Samstag, 15. Juli

Fußball: Nach internationalen Auftritten bei der U-21-Europameisterschaft und dem Confed-Cup hält König Fußball nun wieder in der Region Einzug und regiert dort zwei Wochen lang auf den Gehrenberg-Sportanlagen, wo am Sonntag um 13.45 Uhr der 29. Markdorf-Cup beginnt. Zwölf Mannschaften kämpfen um die Qualifikation für das Endturnier, in welchem sechs Teams schließlich um den Turniersieg spielen werden.

Für das Endturnier, das in zwei Gruppen aufgeteilt ist und am Samstag, 15. Juli, beginnt, sind bereits vier Mannschaften gesetzt. Neben Gastgeber SC Markdorf, der nach dem Aufstieg in die Landesliga in der Saison 2015/16 in der vergangenen Saison den Klassenerhalt feiern konnte, ist auch der Verbandsligaabsteiger und Sieger des letztjährigen Markdorf-Cups, der SC Pfullendorf, am Start. Auch keine Qualifikation durchlaufen muss der Oberligist FV Ravensburg, der schon mehrfach am Markdorf-Cup teilgenommen hat – und schon siebenmal als Sieger hervorging. Der letzte im Bunde der bereits qualifizierten Mannschaften ist der Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen, der diesen Sommer gleich zweimal Debüt feiert darf – beim Markdorf-Cup und am 12. August im DFB-Pokal, wo die Hegauer in Freiburg Borussia Dortmund herausfordern.

Komplettiert wird das Endturnier durch zwei Mannschaften aus der Qualifikation, deren Teilnehmerfeld ein Querschnitt der regionalen Ligen darstellt und sich ebenfalls sehen lassen kann. Da wären die südbadischen Landesligisten SC Konstanz-Wollmatingen und SpVgg F.A.L., der württembergische Landesligist VfB Friedrichshafen sowie die Absteiger aus der Bezirksliga Bodensee, der FC Kluftern und FSG Zizenhausen/Hi./Ho., um nur ein paar Beispiele zu nennen.

In vier Gruppen aufgeteilt, spielen diese Mannschaften in der Qualifikation im Blitzturnier-Modus, sprich 45 Minuten pro Spiel. Die vier Erstplatzierten ermitteln dann über 90 Minuten am Donnerstag, 13. Juli, die beiden Teilnehmer am Endturnier, das ebenfalls über 90 Minuten gespielt wird. Am Freitag, 21. Juli, kämpfen dann die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Endturnier-Gruppen um den Turniersieg beziehungsweise den dritten Platz.

Der Markdorf-Cup wird auch in diesem Jahr den Vereinen als wertvolle Vorbereitung auf die kommende Saison dienen, für regionalen Fußball innerhalb der Sommerpause sorgen und ein ligenübergreifendes Kräftemessen ermöglichen, das sowohl für die teilnehmenden Spieler als auch für die Zuschauer besonders spannend sein wird.

Gruppeneinteilung

Qualifikationsrunde (9.7. bis 13.7)

Sulger-Gruppe TSV Eschach, FC Kluftern, FC Uhldingen.

SÜDKURIER-Gruppe: VfB Friedrichshafen, FC Überlingen, FSG Zizenhausen/Hi./Ho.

Schwäbische-Zeitung-Gruppe: SV Weingarten, SpVgg F.A.L., TSV Tettnang.

Stadtwerk-am-See-Gruppe: FC RW Salem, TuS Immenstaad, SC Konstanz-Wollmatingen.

Endturnier (15.7. bis 21.7)

Bären- und Panda-Apotheken-Gruppe: 1. FC Rielasingen-Arlen, SC Pfullendorf, (Sieger aus Halbfinale Sulger-Gruppe – Südkurier Gruppe).

RAFI-Gruppe: FV Ravensburg, SC Markdorf, (Sieger aus Halbfinale Schwäbische-Zeitung- Gruppe – Stadtwerk-am-See-Gruppe).