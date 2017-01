Startschuss beim Escad-Reuther-Cup

Zum Auftakt des Hallenturniers des SV Denkingen waren in der Pfullendorfer Stadthalle die U-12-Junioren, die D-Mädchen und die regionalen U-13-Junioren im Einsatz und lieferten sich spannende Zweikämpfe

Bis zum Freitag herrscht noch Hochbetrieb in der Pfullendorfer Stadthalle. Am Dienstag starten die Bambini-Fußballer um 10 Uhr, gefolgt von drei F-Junioren-Turnieren ab 11.45 Uhr, ehe um 17 Uhr die A-Junioren ins Geschehen eingreifen. Am Mittwoch spielen die U-10-Fußballer (ab 10 Uhr), die C-Mädchen (ab 14.30 Uhr) und die U-11-Junioren (ab 17.15 Uhr). Am Donnerstag geht es ab 10 Uhr bei den C-Junioren um den Turniersieg, um 14.45 Uhr folgt das Turnier der B-Mädchen und ab 17.45 Uhr das der männlichen B-Jugend. Der Höhepunkt ist gleichzeitig der Abschluss der Turnierwoche: Beim U-13-Turnier treten am Freitag ab 10.30 Uhr zwölf Mannschaften aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet an, darunter der VfB Stuttgart, der SC Freiburg und Tennis Borussia Berlin. (mex)