Rudern Starkes WM-Debüt von Jasper Angl

Konstanzer Rudertalent gewinnt mit seinem Team in Litauen bei der U-19-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille.

Rudern: Eng ging es im Schlussspurt für den deutschen Vierer um Jasper Angl (Neptun Konstanz), Elias Kun (Tübingen), Henry Hopmann (Hanau), Oliver Peikert (Nürtingen) mit Steuerfrau Elisa Carnetto (Wetzlar) zu. Nachdem anfangs das US-amerikanische Boot die Initiative übernahm, konnten sich im Rennverlauf erst die Schweiz und dann Italien an die Spitze setzen. Der deutsche Vierer blieb gleichauf mit dem südafrikanischen Boot in Lauerstellung und kam im letzten Drittel der 2000 Meter langen Renndistanz immer näher an die beiden führenden Boote heran. Die favorisierten Italiener konnten sich noch einmal absetzen, die drei Boote danach kamen fast zeitgleich ins Ziel. Erst die Ergebnistafel sorgte bei den Athleten und Zuschauern für Klarheit nach dem Überqueren der Ziellinie: Silber ging überraschend an die Schweiz, im Abstand von nicht mal zwei Sekunden dahinter folgte Deutschland und dann Südafrika.

Für den Konstanzer Nachwuchs-Ruderer Jasper Angl (RV Neptun Konstanz) war es der erste Erfolg bei einer Weltmeisterschaft – und das im ersten Anlauf. Entsprechend zufrieden zeigte sich der 17-Jährige in der Analyse: „Es war etwas Besonderes, im ersten Jahr der A-Junioren am größtmöglichen Wettbewerb teilnehmen zu können und dort direkt auf dem Podest zu landen.“ Im Juni hatte sich der Schüler mit seinem Team durch den Sieg bei der Deutschen U-19-Meisterschaft in München für die Weltmeisterschaft in Trakai (Litauen) qualifiziert. Am vergangenen Wochenende konnte er sich nun erstmals auf höchstem Niveau beweisen. Im Vorlauf am Donnerstag qualifizierte sich das deutsche Boot, in dem bemerkenswerterweise nur Athleten aus Süddeutschland saßen, souverän für den Finallauf am Sonntagmorgen. „Der Gewinn der Bronzemedaille ist der krönende Abschluss für die harte Arbeit des ganzen Jahres und der langen Vorbereitung“, bilanzierte Angl, der gemeinsam mit seinem Team die letzten vier Wochen vor der Weltmeisterschaft beim Bundestraining in Berlin verbrachte.

Zur Unterstützung war seine ganze Familie angereist. Mutter Christl Angl war mächtig stolz auf ihren Sohn: „Wir sind bereits am Freitag nach Litauen geflogen, um Jasper zu unterstützen. Von der Tribüne aus konnten wir kaum erkennen, ob es eine Medaille war, da es so knapp zuging. Dass es am Ende für einen Podestplatz gereicht hat, macht mich unfassbar stolz.“