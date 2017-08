Handball Starkes Teilnehmerfeld beim Skoda-Cup

Für den 19. Skoda-Cup konnte Organisator Manfred Lüttin erneut hochkarätige Gäste gewinnen. Auftakt in der Riesenberghalle ist am Samstag um 11 Uhr

Frauenhandball: In genau vier Wochen startet die 3. Liga Süd der Handballfrauen in eine neue Runde, die Erst- und Zweitligistinnen beginnen die neue Saison bereits am 9. September. Dementsprechend laufen die Vorbereitungen bei den Klubs auf Hochtouren, und für acht von ihnen gibt es auf dem Weg zur neuen Saison eine feste Station: der Skoda-Cup am Riesenberg. Das mittlerweile in seiner 19. Ausgabe stattfindende und von HSA-Ehrenvorstand Manfred Lüttin organisierte Turnier startet am Samstag um 11 Uhr und wartet wie gewohnt mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld auf.

„Im süddeutschen Raum hat der Skoda-Cup einen festen Platz eingenommen und gehört dort zu den besten Turnieren“, freut sich Manfred Lüttin, Organisator und „Vater“ des Skoda-Cups, auf das Turnier. Auch in diesem Jahr ist es ihm gelungen, ein „sehr gutes Feld“ (Lüttin) auf die Beine zu stellen, um den Mannschaften eine perfekte Bühne für die Vorbereitung auf die kommende Saison zu bieten. „Das ist einer der letzten Testläufe, um Neuzugänge zu testen und präsentieren“, weiß Manfred Lüttin um die Qualität des Allensbacher Turniers. Das Teilnehmerfeld und Turnierformat biete den Trainern Spiele unter Wettbewerbs-Bedingungen.

In Gruppe A spielt der Erstligist Neckarsulmer Sport Union, den der SV Allensbach noch aus Zeiten der 2. Bundesliga kennt. Ebenfalls am Start ist der HC Rotweiss Thun aus der SPAR Premium League, der höchsten Schweizer Liga sowie der Aufsteiger HCD Gröbenzell, der ab September in der 2. Bundesliga antritt. Komplettiert wird die Gruppe durch den Zweitliga-Absteiger TSV Haunstetten, erster Gegner am 16. September für den SV Allensbach. In Gruppe B befinden sich neben dem LK Zug aus der höchsten Schweizer Spielklasse noch der Erstligist Bensheim Auerbach, letztjähriger Turniersieger und die Mannschaft mit den meisten Teilnahmen am Skoda-Cup, sowie die TSG Eddersheim aus der 3. Liga Ost, welche vergangene Saison aus finanziellen Gründen auf einen Aufstieg in die 2. Liga verzichtet hatte. Vervollständigt wird die Gruppe durch Gastgeber SV Allensbach, der beim Skoda-Cup 2016 den zweiten Platz in der Gruppe erreichte, sich aber am Ende im Spiel um Platz drei gegen den LK Zug geschlagen geben musste und damit einen guten Rang vier belegte.

Heute um 12.36 Uhr hat der SVA in einem neuen Anlauf gegen den LK Zug die Chance, sich zu revanchieren, bevor die Mannschaft von SVA-Trainer Claus Ammann um 16.36 Uhr gegen den Erstligisten Bensheim-Auerbach ran muss. Am Sonntag eröffnet der Gastgeber um 10 Uhr mit der Partie gegen die TSG Eddersheim den zweiten Turniertag, ab 13.12 Uhr finden die vier Finalspiele statt. Dort messen sich die Gleichplatzierten jeder Gruppe, um die endgültige Platzierung auszuspielen. Besonders interessant: Bei gleicher Platzierung des SV Allensbach und des TSV Haunstetten in den jeweiligen Gruppen würden beide Mannschaften am Sonntag in einem der Finalspiele aufeinandertreffen – quasi als Generalprobe für das erste Pflichtspiel in der neuen Saison.