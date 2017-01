Starker Saisonauftakt für Johanna Siebler

Die Überlinger Leichtathletin Johanna Siebler sichert sich den Titel bei den Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften. In der Altersklasse U18 setzt sie sich über 60m Hürden durch

Leichtathletik: Der Leichtathletik Club Überlingen (LC Überlingen) war bei den Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften mit sechs Athletinnen überaus erfolgreich. Johanna Siebler wurde Meisterin über 60m Hürden und gewann zusätzlich Bronze im Kugelstoßen. Die 4x200m Staffel wurde mit dem achten Platz belohnt.

Während Johanna Siebler den Vorlauf über 60m Hürden noch souverän gewann, erwischte sie im Finale einen schlechten Start und stürzte beinahe nach den ersten Schritten. Sie konnte sich noch abfangen, verlor jedoch wichtige Zeit auf die Führenden. Sie ließ sich davon aber nicht beeindrucken und stürmte denkbar knapp vor der Zweitplatzierten Enow Abio Sharon (LAV Stadtwerke Tübingen) in 8.85 s und neuer persönlicher Bestzeit (PB) ins Ziel. Sharon überquerte nur eine Hundertstelsekunde später die Ziellinie.

Mit guten 14,21 m im Kugelstoß erreichte Siebler nicht ihre Bestleistung, wurde aber dennoch Dritte in einem starken Teilnehmerfeld. Sie startete zudem noch im Hochsprung, bei dem sie aufgrund einer Technikumstellung und Trainingsrückstand nach einem gebrochenen Zeh im Herbst mit 1,50m bis auf 10cm an ihre PB heran kam.

Ein gute Weite von 11,29m bescherte Lisa Kramer den fünften Platz im Dreisprung. Mit vier Fehlversuchen brachte sie sich um die Chance einer besseren Platzierung. Ella Buchner konnte im Stabhochsprung ihre PB von 3,10m einstellen und erreichte damit den vierten Platz. Dies war eine deutliche Steigerung zu den 2,70m, die sie am Wochenende davor gesprungen war. Sara-Lina Heemann (U16) startete außer Wertung beim älteren Jahrgang und absolvierte den Trainingswettkampf mit einer übersprungenen Höhe von ebenfalls 3.10m. Iris Amann (11,80m) und Katrin Haselwander (9,98m) hatten sich für das Kugelstoßen qualifiziert, konnten aber in ihrem ersten U-18-Wettkampf nicht ihre gewohnte Leistung abrufen und erreichten den Endkampf nicht.

Für die jüngeren Überlinger Athletinnen war die zum ersten Mal gelaufene 4 x 200 Meter Staffel das Highlight des Tages. Trotz anfänglich großer Nervosität, gelang es den vier Läuferinnen in 1:50,26 min einen achten Platz zu erreichen. In ihrem Lauf mussten sie sich nur den späteren Gewinnerinnen aus Gomaringen geschlagen geben. Da 22 Staffeln am Start waren, zeigten sich die Überlingerinnen umso zufriedener mit diesem guten Ergebnis, das zum Ende des Tages erzielt wurde.

Unter den Jungs startete David Kattermann von der LG Radolfzell über 60 und 200m. Kattermann, der vergangenes Jahr im Freien Nummer 1 über 300m in der DLV-Bestenliste war, lief auf der ungewohnten Hallenboden über 60m nach 7,41s im Zwischenlauf in 7,45s durch die Ziellinie. Das reichte für den sechsten Platz.

Eine wichtige Standortbestimmung für Kattermann war der abschließende 200 m Lauf. Nach einem starken Vorlauf mit Foto-Finish und einer neuen PB von 23,34s war im Endlauf nach 23,62s der dritte Platz der Lohn für einen langen Wettkampftag. (lr)

