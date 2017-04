Turnen Starker Saisonabschluss für TG Hegau-Bodensee

Hegau-Bodensee-Turner sichern sich die Vizemeisterschaft in der erst zweiten Oberliga-Saison

Kunstturnen, Oberliga: Die Vorrunde, die die TG Hegau-Bodensee mit vier Siegen und einer Niederlage als Tabellenzweiter abschloss, war schon sehr erfolgreich. Nun sicherte sich das Team aus Turnern vom TV Ludwigshafen, TV Markdorf und StTV Singen in seiner zweiten Oberligasaison beim Ligafinale in Karlsruhe-Grötzingen die nicht erwartete Vizemeisterschaft in der höchsten Turnliga des Badischen Turnerbundes.

Das Team begann konzentriert in ungewohnter Gerätereihenfolge an den Ringen und erturnte sich mit 44,2 Punkten zwar die zweithöchste Wertung, musste jedoch im Vergleich zum Vorrundenersten und Meisterschaftsaspiranten SG Kirchheim I einen Rückstand von mehr als drei Punkten hinnehmen. Im weiteren Verlauf des Wettkampfes musste die Mannschaft der besonderen Finalwettkampfatmosphäre in der voll besetzten Halle, in der die Fans ihre Teams lautstark anfeuerten, Tribut zollen, mit ungewohnten Unsicherheiten und Stürzen, die ein besseres Ergebnis zunichte machten.

Beim Sprung verließ Rainer Wiechert die Landezone, Nils Holtschmidt brachte seinen Doppelsalto-Abgang am Reck nicht wie gewohnt in den sicheren Stand und auch Elias Becker, der in dieser Saison als Nachwuchsturner neu ins Team gerückt war und sich in der Vorrunde mit sicheren Übungen einen Stammplatz am Boden und am Reck erkämpft hatte, stürzte bei seiner Reckübung ab. Am Boden hatte Leon Fuchs einen Sturz zu verzeichnen und auch am Pauschenpferd musste Rainer Wiechert, ansonsten eine sichere Bank an diesem Gerät, einen Sturz hinnehmen. Trotzdem erturnte sich die TG Hegau-Bodensee an ihrem Paradegerät mit 42,7 Punkten deutlich die Tageshöchstwertung.

Dank einer ansonsten homogenen Mannschaftsleistung gelang es jedoch, trotz der mit den Stürzen verbundenen Punktabzüge mit dem dritten Rang beim Finale in der Abschlusstabelle Platz zwei und die Vizemeisterschaft zu sichern. Lediglich der SG Kirchheim I, die bereits die Vorrunde dominiert hatte und sich beim Ligafinale in eindrucksvoller Manier den Gesamtsieg und Meistertitel sicherte, musste man den Vortritt lassen. (fw)