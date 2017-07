Tischtennis Starker Nachwuchs aus dem Hegau

Der Tischtennis-Bezirk war bei der Jugendrangliste der Altersklassen U15 und U18 in Viernheim überdurchschnittlich gut vertreten.

Tischtennis: Jedes Jahr kurz vor den Sommerferien veranstalten die baden-württembergischen Tischtennisverbände die höchstrangige Jugendrangliste im Bundesland. Dabei spielen jeweils 16 Mädchen und Jungen in den Altersklassen U15 und U18 an zwei Tagen die Platzierungen aus, wobei die Besten sich dann für die DTTB-Top48-Rangliste qualifizieren. In der Altersklasse U15 spielen neben einigen Freigestellten die Besten der Jahrgangsranglisten U15 bis U13. Mit fünf von 64 Teilnehmern, darunter vier vom TTC Beuren, war der Bezirk Bodensee bei dem Turnier in Viernheim wie schon in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gut vertreten.

Beste Spielerin des Bezirks war Natalie Suhoveckij (TTC Beuren). Sie gewann am ersten Tag fünf ihrer sieben Spiele bei den Mädchen U15 und verlor nur knapp 2:3 gegen die spätere Zweite. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen erreichte sie am zweiten Tag in der Endrunde Platz sechs. Im gleichen Wettbewerb startete die erst zehnjährige Melanie Merk, ebenfalls vom TTC Beuren. Sie verlor am ersten Turniertag alle sieben Einzel mit 0:3, erreichte aber am zweiten Tag einen 3:0-Sieg. Punktgleich mit der Vorletzten kam sie auf Platz 16. Len Raake (TTC Beuren, Jungen U18) hatte am ersten Tag nur sechs Spiele, da ein Spieler ausgefallen war. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen qualifizierte er sich für die Endrunde um die Plätze eins bis acht. Hier gelangen ihm am zweiten Tag dann keine Siege mehr. Aber das reichte trotzdem für Platz sieben in der Endabrechnung.

Die in Beuren wohnende aber für die TTF Stühlingen startende Celine Schädler verpasste bei den Mädchen U18 nur knapp mit einer 3:4-Bilanz den vierten Platz der Vorrunde. Am zweiten Tag in der Endrunde um die Plätze neun bis 16 gewann sie dann aber alle Spiele und belegte somit Platz neun. Im gleichen Wettbewerb startete Sarah Hafner, die nächste Saison in der Mannschaft des TTC Singen spielt, aber bei Einzelwettbewerben weiterhin für ihren Heimatverein TTC Beuren antritt. Sie erzielte am ersten Turniertag 2:7 Spiele, wobei sie überraschend die spätere Turnierdritte Annabelle Christ (Freiburg) schlug. Auch sie gewann am zweiten Turniertag alle Spiele und wurde dadurch Elfte. (bin)