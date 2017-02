Starker Leichtathletik-Nachwuchs aus dem Bezirk

Im Olympiastützpunkt, der Leichtathletik-Halle in Mannheim, holten drei Nachwuchsathletinnen des Bezirks vier Titel bei den Badischen Hallenmeisterschaften der U18 und U20.

Leichtathletik: Die erfolgreichste Athletin war Johanna Siebler (LC Überlingen, U18) mit je zwei Gold- und Silbermedaillen, gefolgt von Katja Schwab (TG Stockach, U20) mit einmal Gold und Silber und Luzia Herzig (TV Engen, U20) mit einmal Gold. Zum Auftakt sicherte sich Siebenkämpferin Johanna Siebler gleich in zwei Einzeldisziplinen Gold und einmal Silber. Im Kugelstoßen gelang ihr mit 14,58m ein sicherer Sieg, genauso wie im 60m-Hürdenlauf, den sie im Endlauf mit 8,82s (Bestleistung) absolvierte. Über 200m lief sie mit 25,80s eine starke Zeit, die für Silber reichte. Katja Schwab gewann ebenfalls ihre Hürdenkonkurrenz sicher in 8,89s. Beide demonstrierten ihre Dominanz in dieser Disziplin in Baden und gehören mit diesen Zeiten zur deutschen Spitze. Im Weitsprung verbesserte sich Schwab auf 5,51m und sprang nur knapp am Titel vorbei. Luzia Herzig trat leicht erkältungsgeschwächt im Stabhochsprung an. Trotzdem gelang ihr wieder der Sprung über 3,70m, und sie scheiterte dreimal an der Rekordhöhe von 3,81m. Damit bestätigte sie ihre Leistungsstärke und Konstanz in ihren Sprüngen.

Des Weiteren konnte der Bezirk noch einige weitere Medaillen verzeichnen. Ella Buchner vom LC Überlingen konnte bei den U18 ihre Stabhochbestleistung auf 3,20m schrauben und holte damit Silber. Sie zeigte bis dahin schöne Sprünge und hatte vor weiteren Höhen noch etwas Respekt. Dennoch kann sich die ehrgeizige Springerin weiter entwickeln. Auch Lars Neuschl (U20) vom LC Überlingen wurde Badischer Vizemeister und überzeugte mit starken 13,85 m im Kugelstoßen, womit er seine alte Bestleistung um über einen Meter verbesserte. Ihm fehlten lediglich 14 Zentimeter zum Sieg.

Bronze erreichte Lisa Kramer (LC Überlingen, U18) im Dreisprung mit 11,47m. Nur ein Zentimeter fehlte ihr zum Silberplatz. Ihre Vereinskameradin Luisa Stroppel sprang in dieser Disziplin 11,29m weit und holte auch Bronze. Eine leichte Verletzung verhinderte ab dem dritten Versuch weite Sprünge. Im Stabhochsprung der U18 konnte Tom Bichsel (LG Radolfzell) 2,80m überqueren. Das bedeutete ebenfallls Bronze, genauso wie für Vereinskamerad Alexander Hoch (U20), der 3,40m übersprang. Bichsel belegte im Hochsprung mit 1,70m Platz vier. Moritz Zähringer (LG Radolfzell, U18), nach Verletzung in der Aufbauphase, gewann Bronze über 1500m in 5:00,22min.

Die 4x200m-Staffel des LC Überlingen holte in der Besetzung Lisa Kramer, Kathrin Haselwander, Ella Buchner und Johanna Siebler in 1:48,08min Silber hinter Mannheim. Sie verpassten knapp die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Iris Amann (LC Überlingen) landete im Kugelstoßen der U18 mit 12,84m auf Platz fünf (Bestleistung), und Kathrin Haselwander (LC Überlingen) kam mit 10,80m auf den achten Platz. Über 400m startete Fenja Engelbrecht (LG Radolfzell) und belegte mit 64,09s den fünften Platz. Friederike Weingarten (LG Radolfzell) wurde Sechste im 60m Hürdensprint in 10,80s. Alexander Hoch wurde über die 200m-Runde in 24,77s Siebter.

Die Sieger und Zweitplatzierten wurden zu einem Länderkampf eingeladen. Somit ist der Bezirk am 5. März in Ludwigshafen zahlreich vertreten. (her)