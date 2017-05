Leichtathletik Starker Auftritt der Bezirksathletinnen beim Blockwettkampf

Die Leichtathletinnen erreichen gute Leistungen beim Blockwettkampf mit vielen Bestleistungen und Normzeiten für die Badischen Meisterschaften.

Leichtathletik: Neben den vielen Bestleistungen wurden viele Qualifikationen für die Badischen Blockmeisterschaften in Langensteinbach erzielt. Dabei waren die weiblichen Leichtathletinnen fast noch erfolgreicher als die Jungs (siehe Meldung rechts).

Es standen drei verschiedene Disziplinblöcke zur Auswahl. Der Mehrkampf setzte sich aus den drei Hauptdisziplinen Weitsprung, Sprint (75m/100m) und Hürdenlauf (60m/80m) zusammen. Beim Block Sprint/Sprung kamen der Speerwurf und Hochsprung dazu, beim Block Lauf der Ballwurf und beim Block Wurf Kugel und Diskus.

Clara Endres vom LC Überlingen besiegte ihre Konkurrenz im Block S/S deutlich. Sehenswert war vor allem ihr Hürdenlauf, den sie in 10,86s absolvierte. Endres überbot die Qualifikationspunktzahl um mehr als 200 Punkte. Im Block Lauf zeigte sich Mia Gottschlich (TV Konstanz) in Bestform. Mit ihrer Hürdenzeit (10,73s) steht sie zurzeit auf Platz zwei in der Badischen Bestenliste. Der Lauf brachte ihr viele wertvolle Punkte. Mit insgesamt 2114 Punkten hat auch sie die Chance, gegen die Konkurrenz aus ganz Baden anzutreten.

Alle drei Athletinnen, die den Block Wurf absolvierten, erreichten deutlich die 1500-Punkte-Marke, die erforderlich für den Start in Langensteinbach ist. Allen voran Lena Heinemann vom TuS Gottmadingen vor Marlene Scherer (TSV Bodman) und Cäcilie Metzger (LG Salemertal). Im älteren U14-Jahrgang konnte Marisa Jurtz (LC Überlingen, Block S/S) mit 2332 Punkten überzeugen. Besonders hervorzuheben ist ihre Hürdenzeit mit 10,17s. Damit liegt sie vier Zehntelsekunden unter der F-Kadernorm und führt die Badische Bestenliste an. Sie und Amelie Arians vom TV Engen, die ebenfalls einen tollen Wettkampf ablieferte, durften sich über die Qualifikation freuen.

Im Block Lauf triumphierte Julia Schlien vom TV Konstanz (2434 Punkte). Vier neue Bestleistungen im 75m-Lauf (10,63s), Hürdenlauf (10,73s), Ballwurf (40m) trugen zum Sieg bei. Ihr 800m-Lauf setzte dem ganzen noch die Krone auf, denn die 2:35,95 min bedeuteten nicht nur persönliche Bestleistung, sondern auch die F-Kadernorm, die sie vor zwei Wochen in Engen noch knapp verpasst hatte. Ihre Vereinskollegin Emilia Regenscheit unterbot in 10,37s die F-Kadernorm und darf sich über den ersten Platz in der Badischen Bestenliste freuen. Es steht außer Frage, dass sich die beiden Athletinnen sich den Start bei den Badischen verdient haben.

In der Altersklasse W14 ging der Sieg ebenfalls an eine Konstanzerin. Lea Bauer sammelte in den fünf Disziplinen 2311 Punkte. Im Weitsprung knackte sie mit 4,63m die 500-Punkte-Marke. Gleich dahinter platzierte sich Jessica Roth (LG Salemertal). Mit Bestleistungen im Sprint und Hochsprung (1,48m) qualifizierte sie sich für Langensteinbach. Den Block Lauf derselben Altersklasse gewann Amelie Buchanan (TV Konstanz). Im Block Wurf erreichten gleich vier Athleten die Punktzahl, die für einen Start bei den Badischen Meisterschaften notwendig ist. Elisabeth Clemens (LG Salemertal) führte das Feld an, dahinter folgten Shana Sieck (TV Konstanz), Sandra Kotsch und Joanna Berger (beide TV Engen).

In der W15 überzeugten die Engenerinnen Maren Singer (Block S/S) und Milena Müller (Block Lauf). Maren Singer verpasste die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften zwar um 100 Punkte (2478), hat aber in zwei Wochen noch eine Chance bei den Badischen. Sie lief 13,27s über 100m und sprang 4,95m weit. Über die Hürden war sie mit 13,35 Tagesschnellste und gewann den Block Sprint/Sprung. Milena Müller (W15) holte 2255 Punkte. Ihre besten Ergebnisse waren 13,44s über 80m Hürden und Weitsprung (4,73m).

Als Rahmenwettkampf wurde für die jüngeren Athleten ein 3- und 4-Kampf durchgeführt. Folgende Siege konnten die Leichtathletinnen dort verzeichnen: W8: Josephin Hertwig (LG Radolfzell), W9: Luisa Jansen (LC Überlingen), W10: Celina Frölich (TSV Bodman), W11: Sophia Kaufmann (LG Baar). (mb)

Weitere Ergebnisse im Internet unter: