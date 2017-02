Starker Auftakt für TV Güttingen

Die Kunstturnerinnen des TV Güttingen sind in die neue Runde des Landesliga gestartet. In Rheinau sicherten sie sich den Gesamtsieg beim ersten Landesliga-Wettkampf

Kunstturnen, Landesliga Frauen: Da wegen der großen Turnshow, die Mitte Dezember 2016 ausgerichtet worden war, nicht viel Zeit für die Saisonvorbereitung zur Verfügung gestanden hatte und mit Felicitas Fallert, Elisa Munjak und Desiree Roth gleich drei Stammturnerinnen nicht eingesetzt werden konnten, fuhren die Güttingerinnen mit etwas gemischten Gefühlen zum ersten Wettkampf nach Rheinau. Katrin Bernau, Rebecca Braun, Caroline Fallert, Hannah Höß, Luisa Hugenschmidt, Fiona Keller und Anja Schulz zeigten aber vom ersten Gerät an eine sehr konzentrierte Leistung, an der es für die Trainer Petra Briegel-Fallert und Konrad Wiggenhauser nicht viel auszusetzen gab. Nach einem spannenden Wettkampfverlauf konnte sich der TV Güttingen am Ende den Gesamtsieg erturnen und diese erste Runde mit 6:0 Mannschaftspunkten optimal abschließen. Aus der sehr ausgeglichenen Mannschaftsleistung ragte die neue Turnerin Fiona Keller heraus, die auch mit recht deutlichem Abstand die Einzelwertung für sich entscheiden konnte.