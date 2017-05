Fußball Starker Auftakt beim U19-Fußballturnier in Ostrach

Starker Auftakt beim U19-Fußballturnier in Ostrach

Vielversprechend, vor allem aus Sicht der deutschen Vertreter, verlief gestern der Auftakt des traditionellen Ostracher U19-Turniers, das erstmals nicht am Pfingstwochenende stattfindet.

Jugendfußball: Vielversprechend, vor allem aus Sicht der deutschen Vertreter, verlief gestern der Auftakt des traditionellen Ostracher U19-Turniers, das erstmals nicht am Pfingstwochenende stattfindet. Im Auftaktspiel schlug Hannover 96 den Titelverteidiger Sparta Prag mit 1:0. Das anschließende Spiel des FC Augsburg gegen das brasilianische Team Red Bull Brasilia verlief als einziges Match des ersten Turniertages torlos. Anschließend besiegte die A-Jugend des VfL Bochum den englischen Vertreter FC Wattford. Das letzte Spiel des Tages bestritten die Nachwuchsteams des SC Freiburg und des kroatischen Spitzenclubs Dinamo Zagreb, wobei die Breisgauer mit 1:0 knapp die Nase vorne hatten.Heute geht es ab 10.30 Uhr mit den Gruppenspielen weiter, jede Mannschaft hat dabei noch zwei weitere Partien mit 2x25 Minuten Spielzeit in der Gruppenphase zu absolvieren, ehe die beiden Gruppenersten als Halbfinalisten feststehen.Am Sonntag dann beginnen die beiden Halbfinalspiele um 11 Uhr, das Endspiel um den Yokohama-Cup startet dann um 16 Uhr. (jr)