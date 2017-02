Starke Gegner beim Doppelspiel-Wochenende der HSG Konstanz

Die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz empfangen am Freitagabend den Tabellenzweiten TV Hüttenberg, am Sonntag sind sie zu Gast beim Ligavierten SG BBM Bietigheim.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – TV Hüttenberg (Freitag, 20 Uhr, Schänzlehalle); SG BBM Bietigheim – HSG Konstanz (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle am Viadukt). – „Es könnte schwierig sein, aber es ist möglich“, sagt HSG-Präsident Otto Eblen vor dem schweren Doppelspieltag der HSG Konstanz am Freitag, 20 Uhr, in der Schänzlehalle gegen den Zweitligazweiten TV Hüttenberg und am Sonntag, 17 Uhr, beim Tabellenvierten SG BBM Bietigheim. Dabei ist sich der 69-Jährige der personell angespannten Situation seiner zuletzt unter großen Verletzungsproblemen leidenden Mannschaft bewusst, aber er fordert auch ein Zusammenrücken und Besinnen auf die eigenen Stärken. „Es kommt nun darauf an, mit mehr Kampfgeist die Abwehr wieder zu festigen“, fordert Eblen. „Nur wenn es uns gelingt, wieder auf unsere Stärke zu bauen, kommt auch das verbesserte Angriffsspiel zur Wirkung. Wir machen es unseren Gegnern im Moment zu einfach. Wir dürfen uns nicht von vielen Schwierigkeiten ablenken lassen.“

Am ersten Doppelspieltag der Rückrunde hofft die HSG Konstanz, wieder auf Mathias Riedel und Felix Krüger im Rückraum zurückgreifen zu können, während die Lage sich am Kreis mit den verletzungsbedingten Ausfällen von Manuel Both, Sebastian Bösing und Chris Berchtenbreiter vorerst nicht zu entspannen scheint. Trainer Daniel Eblen, Sohn des HSG-Präsidenten, freut sich auf den Heimvorteil am Freitag gegen den mit einem Bus voller Fans anreisenden TV Hüttenberg. Er sieht genau darin eine kleine Außenseiterchance gegen den Mitaufsteiger. „Wir freuen uns riesig auf das Heimspiel“, sagt der 42-Jährige, „wir sind zuletzt weit gereist und hoffen nun auf eine ganz besonders enthusiastische Unterstützung unserer Fans gegen eine absolute Topmannschaft.“

Trotz des 25:24-Auswärtssieges in der Hinrunde beim ehemaligen mittelhessischen Erstligisten steht harte Arbeit gegen die Mannschaft an, die, laut Eblen, die wenigsten Fehler der Liga macht und über das beste Gegenstoßverhalten verfügt. „Hüttenberg ist taktisch immer perfekt auf der Höhe, macht es dem Gegner mit seiner 3:2:1-Deckung extrem schwer zum Torerfolg zu kommen und erzielt selbst viele einfache Tore. Das ist extrem clever“, so Eblen. „Hüttenberg steht völlig zurecht dort oben.“ Der Auswärtscoup der HSG war die erste und einzige Heimniederlage des Klubs aus der 10000-Einwohner-Gemeinde aus dem Lahn-Dill-Kreis. Danach folgten bis auf ein Unentschieden nur noch Siege vor eigenem Publikum.

Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt sind die HSG-Handballer schon am Sonntag bei der nächsten Spitzenmannschaft zu Gast, bei der SG BBM Bietigheim. Daniel Eblen hat auch vor diesem Topteam großen Respekt. „Ein klasse besetzter Gegner, der über viele junge, hochtalentierte Spieler und dazu über einige wichtige, ganz erfahrene Leute verfügt.“ Neben der guten 6:0-Abwehr warnt er vor dem gefährlichen Gegenstoßspiel der Schwaben und der besonders guten Effektivität. Großer Rückhalt ist mit Aron Rafn Edvardsson der 2,05 Meter große isländische Nationaltorhüter.

Während Präsident Otto Eblen an die letzten Spiele erinnert, die „gezeigt haben, dass die HSG handballerisch mithalten kann“ und zudem auf eine bessere Chancenverwertung hofft, richtet auch sein Sohn den Blick nach vorne und sieht durchaus eine kleine Außenseiterchance für seine talentierte Truppe. „Wir werden uns nicht ergeben und brennen auf unsere Chance. Dazu müssen wir wieder besser in der Deckung stehen – und für den Angriff haben wir uns auch etwas überlegt“, sagt Trainer Daniel Eblen. Tiefer will er sich nicht in die Karten schauen lassen, aber vor allem gegen Hüttenberg wird das Spiel in der Offensive damit stehen und fallen, ob es dem Tabellenzwölften aus HSG Konstanz gelingt, die 3:2:1-Deckung der Hessen in Bewegung zu bringen und den Ball, wie Eblen es ausdrückt, „am Leben zu halten.“