Turnen StTV Singen bleibt ganz oben

Die Zweitliga-Turner aus dem Hegau sind weiter Tabellenführer. Dem klaren Auswärtssieg beim TV Herbolzheim folgt eine lange Pause in der Liga.

Turnen, 2. Bundesliga Süd

TV Herbolzheim

StTV Singen

21:60

Mit einer großen Fan-Gemeinde fand sich der StTV Singen zum zweiten Wettkampf in der 2. Kunstturnbundesliga Süd in der Breisgauhalle in Herbolzheim ein. Das Aufeinandertreffen der beiden Ligakonkurrenten versprach eine spannende Begegnung, die Gastgeber mussten jedoch zwei Ausfälle verkraften und konnten an den ersten beiden Geräten nicht richtig Fuß fassen.

Am Boden gewann Herbolzheim keines der vier Duelle, die Gäste hingegen punkteten souverän und gewannen das Gerät mit 13:0. Ein ähnliches Bild bot sich den Zuschauern am Pauschenpferd. Dort machten sich die höherwertigeren Übungen der Singener bemerkbar, sodass der Gerätegewinn mit 13:2 ebenfalls hoch ausfiel. An den Ringen beeindruckte einmal mehr der Ukrainer Yevgen Yudenkow in Diensten der Gäste, der mit einer Weltklasseübung satte fünf Punkte holte. Die Herbolzheimer setzten jedoch dagegen und holten mit 6:5 Punkten zwei Gerätepunkte, die 31:8-Halbzeitführung für den StTV Singen war aber verdient.

Kämpferisch gaben sich die Gastgeber am Sprung, bei dem sie die Vorlagen von Singen gut konterten und sechs Punkte holten. Umgekehrt wurden die Gäste für die guten Sprünge belohnt und gewannen damit den Sprung knapp mit 7:6. Dies setzte Herbolzheim wohl sichtlich zu, denn an den letzten beiden Geräten dominierte nur noch der StTV Singen. Am Barren wie am abschließenden Reck zeigten die Gäste sehr gute Übungen, die sogar den einen oder anderen Wackler verziehen, und entschieden den Barren mit 11:4 und das Reck mit 11:3 Punkten für sich. Damit sicherten sich die Singener nach einem fairen und harmonischen Wettkampf mit 60:21 Punkten und 10:2 Gerätepunkten den ersten Auswärtssieg und bleiben an der Tabellenspitze.

Nun geht es erst einmal in die fast dreieinhalbmonatige Wettkampfpause, bevor es am 14. Oktober mit dem dritten Wettkampftag weitergeht, bei dem der StTV Singen zur starken Drittplatzierten TG Allgäu reisen muss. Genug Zeit jedoch, die bisherigen Erkenntnisse zu nutzen, um die Übungen noch sicherer und besser zu machen. Der nächste Heimwettkampf findet am 21. Oktober in der Singener Münchriedhalle statt, wenn der aktuell Siebtplatzierte SSV Ulm 1846 zu Gast ist. (od)