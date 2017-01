Gregor Thomann wechselt von der HSG Konstanz in die 1. Bundesliga. Der Rechtsaußen kehrt zurück zu seinem Heimatverein HBW Balingen-Weilstetten

111 Tore in 18 Spielen, viertbester Torschütze der 2. Bundesliga, 48 (von 57) verwandelte Siebenmeter: Gregor Thomann von der HSG Konstanz glänzt derzeit als einer der besten Rechtsaußen der zweiten Handball-Liga. Seine bärenstarken, konstanten Leistungen sind seinem Heimatverein HBW Balingen-Weilstetten nicht verborgen geblieben. Die Gallier von der Alb statten ihn ab der kommenden Saison mit einem Profivertrag für die 1. Bundesliga aus.

„Das ist keine Entscheidung gegen die HSG Konstanz“, stellt der 24-Jährige klar. „Aber so eine Chance bekommt man nicht oft im Leben. Da muss man einfach zupacken“, so Thomann. Der umworbene Rechtsaußen, der neben Konstanz bislang nur für seinen Stammverein Balingen-Weilstetten auflief, gibt aber unumwunden zu, dass es schwer fällt, die HSG zu verlassen. „Wenn ich daran denke, dass das alles in etwas mehr als vier Monate zu Ende sein wird, tut das schon ein bisschen weh. Ich habe der HSG Konstanz viel zu verdanken und bin sehr froh über die Erfahrungen, die ich hier machen durfte. Das hat alles gepasst.“

Für die HSG Konstanz wiegt der Abgang des schnellen und technisch sehr starken Linkshänders zum Ende der laufenden Spielzeit schwer. Präsident Otto Eblen: „Das ist natürlich ein sehr großer Verlust, nicht nur sportlich. Gregor hatte sich hervorragend integriert und war auch in der Jugend sehr aktiv. Das tut sehr weh, wir hätten ihn gerne langfristig bei der HSG gesehen.“

Rückkehr zum Zwillingsbruder

Auf der Schwäbischen Alb, wo er auch wieder mit Zwillingsbruder Julian zusammenwohnen und in Tübingen weiter studieren kann, freut er sich auf die Eliteklasse in dem Verein, bei dem er in der Jugend ausgebildet wurde. Grenzen austesten, sich beweisen, das schwebt dem ehrgeizigen Geschichts- und Sportstudenten vor. Er selbst traut sich zu, den großen Schritt von der 2. in die 1. Bundesliga zu schaffen. „Ich habe in dieser Spielzeit sehr viel Selbstvertrauen tanken können. Ja, ich denke, dass ich das packen kann“, sagt Thomann mit fester Stimme. Zuvor möchte er mit der HSG Konstanz unbedingt den Klassenerhalt feiern und dazu mit vielen weiteren Toren einen großen Beitrag leisten. Thomann: „Konstanz ist mein Sprungbrett zur Erfüllung eines Kindheitstraums. Es ist wirklich alles optimal gelaufen. Ich habe es mir zwar immer gewünscht, rechnen konnte ich damit jedoch nicht.“ Der Wurf sei nun konstanter, dazu habe ihn die Erfahrung in einer neuen Mannschaft und in einem neuen Umfeld als Persönlichkeit weitergebracht. Unvergessen sind für den gebürtigen Villingen-Schwenninger die vielen Auswärtssiege in der Hinrunde und das Heimspiel gegen Friesenheim, als er mit elf Treffern die HSG zum 33:28-Erfolg führte. „Das war bislang das Spiel meines Lebens. So gut war ich noch nie. Jetzt freue ich mich auf viele weitere Highlights und eine geile Rückrunde in der Schänzle-Hölle mit den vielen Zuschauern und toller Atmosphäre.“

Der Abschied am 10. Juni ist zwar noch weit weg, ein bisschen Wehmut kommt bei dem nur 1,78 Meter großen HSG-Toptorschützen beim Gedanken daran dennoch schon auf. „Ich habe hier einfach eine geile Zeit, bin bei einer der größten Konstanzer Erfolgsgeschichten dabei und freue mich ein Teil davon zu sein“, so Thomann, „das macht mich stolz. Den Klassenerhalt zusammen zu feiern wäre ein riesiger Erfolg, den ich unbedingt erreichen möchte. Wenn ich so in die 1. Bundesliga gehen kann, bin ich der glücklichste Mann. Besser geht’s nicht.“

Die HSG sieht er als eines der spannendsten Projekte im Süden und hofft auf eine langfristige Etablierung in der 2. Bundesliga. „Davon bin ich fest überzeugt, mit diesen Fans im Rücken und dem tollen Umfeld. Das ist die richtige Liga für Konstanz, da gehört die HSG hin. Das Modell der HSG, der Konstanzer Weg, ist ein geiles Projekt.“

„Ich freue mich riesig für Gregor“

Daniel Eblen, Trainer der HSG Konstanz, im Gespräch mit dem SÜDKURIER über den Weggang von Gregor Thomann und die Folgen für den Verein

Herr Eblen, was überwiegt bei Ihnen? Die Freude, dass einer Ihrer Spieler in die 1. Bundesliga wechselt, oder doch eher die Sorge darüber, wie diese wichtige Stütze der Mannschaft ersetzt werden kann?

Zuallererst freue ich mich riesig für Gregor, dass er diese Chance erhält. Er hat alles dafür getan und viel gearbeitet für dieses Ziel. Schön, dass solche Lebensträume manchmal eben doch in Erfüllung gehen. Außerdem sind wir natürlich auch ein wenig stolz, dass wir bei der HSG Konstanz unseren Teil dazu beigetragen haben. Auf der anderen Seite ist Gregors Weggang natürlich ein herber Verlust für uns.

Wie kann man einen Spieler wie Gregor Thomann adäquat ersetzen?

Wir haben bei der HSG Konstanz schon öfters diese Situation gehabt, unersetzbare Spieler ersetzen zu müssen. Sebastian Seitner, Tobias Eblen, Oliver Schoof, Matthias Faißt – die Liste ist lang. Und jedes Mal haben wir uns gefragt, oh Gott, wie sollen wir diese riesige Lücke schließen, das geht doch nicht. Und es ging doch irgendwie. Von unten sprangen Spieler in die Bresche, füllten die Lücke aus, haben das halt anders gemacht, aber es ging immer weiter. Das gehört dazu. Aber Gregor wird uns in mehrerer Hinsicht fehlen: Abgesehen vom Sportlichen ist das auch menschlich ein großer Verlust. Außerdem hat er sich auch ohne Ball im Verein eingebracht und war sehr engagiert.

Läuft die HSG Konstanz langfristig Gefahr, Sprungbrett für Talente zu werden, die hier auf hohem sportlichen Niveau bei besten Rahmenbedingungen eine Saison Erfahrung sammeln wollen und dann weiterziehen?

Wenn wir als Sprungbrett gesehen werden, dann ist das ja auch irgendwie eine Auszeichnung. Außerdem kommt es wohl nicht so oft vor, dass die 1. Liga unsere Spieler lockt. Und vielleicht können wir auch mal davon profitieren, wenn große Talente den Weg zu uns finden.

Wie konkret ist die Kaderplanung für die nächste Saison angesichts der hochkarätigen Abgänge von Matthias Stocker und Gregor Thomann?

Mit Tom Wolf haben wir schon einen jungen Spieler verpflichtet, der zusammen mit Benjamin Schweda die Stocker-Lücke schließen soll. Ansonsten halten wir natürlich die Augen offen, suchen aber mit Bedacht. Ein Spieler, der zu uns kommt, muss auch zu uns passen. So wie das bei Gregor der Fall war.