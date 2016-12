Sportliche Weihnachten bei der HSG Konstanz

Am 26. Dezember findet in der Schänzlehalle das Zweitliga-Derby zwischen der HSG Konstanz und dem TV Neuhausen statt.

Highlight kurz vor Jahresende: Am Montag, 26. Dezember, ist um 17 Uhr im Weihnachts-Heimspiel der TV Neuhausen zu Gast bei der HSG Konstanz. Es soll der krönende Schlusspunkt eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte des Konstanzer Handballs werden. Nicht nur, dass die HSG sich und ihre Fans mit einem Sieg selbst beschenken, ein ausgeglichenes Punktekonto und im Idealfall Tabellenplatz neun in der 2. Bundesliga sichern könnte, auch der Gegner sorgt für besondere Brisanz. Gegen den 2013 noch in der 1. Bundesliga angetretenen TV Neuhausen aus einem Metzinger Ortsteil kommt es zum heißen Baden-Württemberg-Derby zwischen Südbaden und Schwaben. Lediglich 170 Kilometer trennen beide Orte – kein Gegner in der zweiten Liga liegt näher an Konstanz. Die Kassen öffnen um 16 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Böhm Sport (Macairestr. 8, 78467 Konstanz, www.boehmsport.de, Telefon: 07531/53922). Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.hsgkonstanz.de/tickets. Bild: Peter Pisa