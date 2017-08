Tennis Spitzentennis am Bodensee

Die zehnte Auflage der Überlingen Open startet am Samstag mit der Qualifikation. Das Preisgeld des hochkarätigen Turniers wurde von 10 000 auf 15 000 Euro erhöht

Tennis: Es war eine stattliche Hürde, die der Turnierdirektor der Überlingen Open, Markus Dufner, vor dem Jubiläum nehmen musste. Denn ab Sonntag geht es am Ufer des Überlingersees nicht nur zum zehnten Mal um den Turniersieg beim internationalen Tennisturnier, vom Verband wurde zudem vorgegeben, dass, um den ITF-Status wahren zu können, das Preisgeld von 10 000 auf 15 000 US-Dollar angehoben werden musste. „Das war schon eine Herausforderung“, betont Dufner. Doch die Hürde wurde genommen und so geht es für den Sieger in diesem Jahr nicht nur um 18 Punkte für die Tennis-Weltrangliste, sondern auch um einen Scheck über 2140 US-Dollar.

Bis auf die neue Situation in Sachen Preisgeld hat sich der Ablauf beim Weltranglistenturnier über die Jahre so gut eingespielt, dass Dufner auf die kooperierenden Vereine TC Überlingen und TC Alt-Birnau ebenso bauen kann wie auf Sponsoren, die schon seit Jahren mit von der Partie sind.

Aber auch bei den Spielern ist das Überlinger Turnier beliebt. Ein Blick auf das Tableau zeigt, dass es hier erneut eine ganze Reihe von „Wiederholungstätern“ gibt. Der Schweizer Adrian Bodmer etwa, diesmal aktuell auf Position drei gesetzt, aber auch Florian Fallert oder Jakob Sude haben schon in Überlingen aufgeschlagen. Und auch Peter Torebko, der im Vorjahr einen starken Eindruck hinterließ, im Halbfinale dann am späteren Turniersieger Oscar Otte scheiterte. „Er hat mir versprochen, dass er kommt, bis er das Turnier einmal gewonnen hat“, erinnert sich Dufner an Torebkos Ankündigung vom Vorjahr. Auch in diesem Jahr ist der 29-jährige Rechtshänder, der aktuell in der Weltrangliste auf Position 535 steht, zu den Favoriten zu rechnen.

Wie schnell es aus solchen Regionen steil nach oben gehen kann, zeigt das Beispiel von Vorjahressieger Otte. Auf Position 600 reiste der Kölner vor einem Jahr nach Überlingen, siegte im Einzel und im Doppel, nahm den Schub mit ins Jahr 2017 und steht aktuell auf Position 146. Und wenn man so weit oben rangiert in der Weltrangliste, heißen die Turnierverpflichtungen eben nicht mehr Überlingen Open, sondern US Open. Aktuell die Nummer 1 in Überlingen und damit Turnierfavorit ist der Deutsche Marc Sieber, der im Februar 2017 bereits unter den Top 300 der Tenniswelt war und nun auf Position 365 der Weltrangliste steht. Der Linkshänder, der 2011 drei ITF-Turniere gewann, ist seit elf Jahren Profi. Spieler aus neun Nationen, die meisten unter den Top 1000 der Weltrangliste, treten in diesem Jahr bei der Jubiläumsveranstaltung an, das hohe Niveau der Vorjahre konnte also gehalten werden.

Mit dem Konstanzer Rene Schulte und dem Markdorfer Noah Rockstroh versuchen sich zwei Spieler der Region über die am Sonntag beginnende Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen. Eine Wild Card für die Quali hat auch der Gewinner der Salem Open, Christian Haupt. Mit zwei Siegen stehen die Qualifikanten dann ab Dienstag in der ersten Runde des Hauptfeldes.

Begehrt sind auch die Wild Cards, die der Deutsche Tennisbund, der Badische Tennisverband (BTV), aber auch der Veranstalter vergeben können. Doch hier wird noch abgewartet, ob namhafte Spieler in anderen Turnieren vorzeitig ausscheiden und sich die Überlingen Open als Alternative anbieten. Auch der Turniersieger des Jahres 2012, Bastian Knittel, kehrt nach Überlingen zurück, aber nicht mehr als Spieler. Der frühere Spieler des TC Radolfzell ist inzwischen Verbandstrainer beim Badischen Tennisverband und coacht in Überlingen einige seiner Talente.

Das Programm

Sonntag und Montag: Qualifikation, Dienstag und Mittwoch: Hauptfeld, 1. Runde, Donnerstag: Hauptfeld, 2. Runde (ab 10 Uhr), Freitag: Viertelfinale, Einzel (ab 13 Uhr), Samstag, 26.8.: Halbfinale, Einzel (ab 13 Uhr), Sonntag, 27.8.: Finale, Doppel (ab 13 Uhr), Finale, Einzel (ab 15 Uhr)

Informationen im Internet unter: