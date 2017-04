Handball Spitzensport im Doppelpack beim Konstanzer Superball

Am Samstag treffen die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz beim Superball in der Schänzlehalle auf den HC Empor Rostock, die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach empfangen den HCD Gröbenzell. Als große Überraschung wird die neue Hymne der HSG vorgestellt.

Er ist das absolute Saisonhighlight jeder Spielzeit für den Frauen-Drittligisten SV Allensbach und Männer-Zweitligist HSG Konstanz: der Bundesliga-Superball. Am Samstag steigt die gemeinsame Großveranstaltung bereits zum vierten Mal in der Konstanzer Schänzlehalle. Neben zwei brisanten, wichtigen Spielen hält der Superball in diesem Jahr eine ganz besonders spektakuläre Überraschung bereit: Erstmals wird die neue Hymne der HSG Konstanz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wie auch das Event mit dem Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt als Schirmherr eine außergewöhnliche Kooperation der sportlichen Aushängeschilder der Hegau-Bodensee-Region darstellt, so verspricht die neue Hymne der HSG ebenfalls außergewöhnlich zu werden.



In Zusammenarbeit mit der in Konstanz ansässigen Südwestdeutschen Philharmonie und deren Orchester ist ein ausgefallenes Vereinslied entstanden, das künftig per Video als Einlaufmusik dienen wird – und zum mitsingen einlädt. „In einigen intensiven und sehr interessanten Gesprächen mit Beat Fehlmann“, erklärt HSG-Präsident Otto Eblen die Zusammenarbeit mit dem Intendanten der Philharmonie, „sind wir zur Überzeugung gekommen, dass wir zwar mit unterschiedlichen ‚Instrumenten’, jedoch mit gleichen Zielen und Absichten um Anerkennung und Beistand kämpfen. Beide wollen wir unseren Beitrag für unsere Stadt leisten.“



Mithilfe der Technologie und Kreativität von a2r:media konnten das vom Konstanzer Chor- und Orchesterleiter Wolfgang Mettler komponierte Stück sowie die gemeinsamen Ideen professionell umgesetzt werden.

„Damit besitzt die HSG in der Handball-Bundesliga ein weiteres Alleinstellungsmerkmal“, sagt der HSG-Präsident weiter, „wir zeigen, dass in Konstanz Sport und Kultur nicht als Konkurrenten agieren müssen, sondern gemeinsame Ziele anstreben und voneinander partizipieren wollen.“



Die Kooperation zwischen der Südwestdeutschen Philharmonie und der HSG Konstanz erschöpft sich dabei nicht nur in der zusammen geschaffenen neuen Hymne, sondern wird künftig in weiteren gemeinsamen Projekten fortgeführt. Am Sonntag, 7. Mai, einen Tag nach der großen Sport-Kultur-Show Konstanzer Welten, wird um 15 Uhr etwa das erste gemeinsam veranstaltete Schänzle-Konzert unter dem Titel „Eine Reise um die Welt“ in der Schänzlehalle veranstaltet. Zusätzlich ist das Junge Theater Konstanz bei diesem Familienkonzert beteiligt. Otto Eblen: „Unser Motto dabei lautet: Es ist sinnvoller, den Kuchen gemeinsam zu vergrößern, als den bestehenden zu teilen.“

Zuvor möchten an diesem Samstag der SV Allensbach und die HSG Konstanz am besten einen Doppelerfolg feiern. Um 17 Uhr empfängt der SVA den HCD Gröbenzell zum Drittliga-Verfolgerduell zwischen dem nur durch drei Punkte getrennten Vierten und Zweiten. Die HSG Konstanz greift dann als Zweitliga-13. um 20 Uhr gegen den zehnmaligen DDR-Meister, viermaligen DDR-Pokalsieger, Europapokalsieger und Vereins-Europameister HC Empor Rostock, der den letzten Platz belegt, nach ganz wichtigen Punkten im harten Ringen um den Klassenerhalt im Bundesliga-Unterhaus.

Für die Zuschauer wird am Samstagabend neben der neuen Hymne und Spitzensport im Doppelpack ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Nach dem HSG-Spiel wird im Foyer bei der Players Night gefeiert. Noch bis 13. April sind jeweils um zwei Euro vergünstigte Tickets im Vorverkauf bei Böhm Sport in Konstanz sowie Knecht & Mellert Fliesenfachgeschäft in Allensbach und online über tickets@hsgkonstanz.de bei der Geschäftsstelle der HSG Konstanz (Tel.: 07531/928080) erhältlich. An der Abendkasse (ab 15 Uhr) kostet der Eintritt 20 Euro, für Ermäßigte 15 Euro.



Ein kurzer Videoteaser zur neuen Hymne: