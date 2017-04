Turnen Spitzenreiter war zu stark für TG Hegau-Bodensee

In einem spannenden letzten Vorrundenwettkampf unterlag die TG Hegau-Bodensee dem Tabellenführer SG Kirchheim mit 22:36

In der Singener Waldeckhalle erturnten sich die Hegau-Bodensee-Turner mit 280,90:280,40 Wettkampfpunkten mehr Zähler als die Gäste. Dennoch reichte dies nicht für den Sieg.

Das Aufeinandertreffen der beiden bisher verlustpunktfreien Mannschaften bot alles, was von einem Duell zwischen Erst- und Zweitplatziertem zu erwarten war: enge ausgeglichene Duelle und Spannung. Hochmotiviert begannen beide Teams am Boden. An diesem Gerät mussten sich die Turner der TG Hegau-Bodensee den sauber ausgeführten und schwierigeren Übungen der Gäste geschlagen geben. Auch aufgrund von mehreren kleinen Unsicherheiten ging das Gerät deutlich mit 10:0 Scorepunkten an die SG Kirchheim.

Nach dem holprigen Start zeigte das Hegau-Bodensee-Team am nächsten Gerät, dem Seitpferd, sein Können. Mit Kampfeswillen und sauber vorgetragenen Übungen profitierte die TG zudem von mehreren Stürzen der Gäste. So sicherten Tobias Mayer und Rainer Wiechert mit jeweils fünf Scorepunkten das Gerät. An den Ringen konterten dann aber wieder die Gäste und entschieden dieses Gerät mit 9:0 Punkten für sich. Somit ging es beim Stand von 10:20 aus Sicht der Gastgeber in die zweite Hälfte.

Am vierten Gerät, dem Sprung, konnte sich keine der Mannschaften entscheidend absetzen, und so gab es ein leistungsgerechtes 4:4-Unentschieden. Somit blieb es vor dem vorletzten Gerät, dem Barren, beim Zehn-Punkte-Rückstand. Die ersten beiden Duelle konnten Sascha Garni und Nils Holtschmidt für sich entscheiden, die beiden anderen gewannen die Kirchheimer Turner. Somit war vor dem letzten Gerät, dem Reck, klar, dass die Hegau-Bodensee-Turner nur mit einer Glanzleistung, gepaart mit Unsicherheiten des Gegners, zum Gesamtsieg kommen konnten.

Die Spannung in der Halle wuchs. Doch die SG Kirchheim setzte sich mit zweimal vier Scorepunkten in den ersten zwei Duellen uneinholbar ab von den Turnern vom Bodensee. Dennoch wollten diese nicht kampflos aufgeben und entschieden die letzten zwei Duelle noch für sich. Das Gerät ging somit mit 8:4 an die Gäste.

Mit diesem Erfolg verwies Tabellenführer SG Kirchheim die bisher punktgleichen Hegau-Bodensee-Turner auf den zweiten Tabellenplatz und schaffte sich eine gute Ausgangslage für das am kommenden Wochenende stattfindende Ligafinale in Karlsruhe. Die Turner der TG Hegau-Bodensee werden alles in die Waagschale werfen und die eine oder andere Übung in den Schwierigkeiten aufstocken müssen, um im Finale den ersten Platz angreifen oder zumindest den Drittplatzierten, den TV Neckarau, in der Oberliga auf Distanz halten zu können. (ng)