Spitzenreiter USC Konstanz enttäuscht

Die Regionalliga-Volleyballer des USC Konstanz verlieren beim MTV Ludwigsburg klar mit 0:3 (18:25, 22:25, 21:25)

Volleyball, Regionalliga

MTV Ludwigsburg

USC Konstanz

3:0

Nach dem schwierigen Auswärtsspiel in Ludwigsburg konnte man in den Gesichtern der Konstanzer Volleyballer die Enttäuschung deutlich ablesen. Dafür war nicht nur das Ergebnis, sondern auch die eigene Leistung verantwortlich. Der sonst so starke Block-Abwehr-Verbund erhielt kaum Zugriff auf die Angreifer der Gastgeber. Auch die normalerweise verlässliche Annahme um Libero Jonathan Rodler wackelte öfter als in den vorangegangenen Spielen. „Wir alle hatten sicher nicht unseren besten Tag“, analysierte ein konsternierter USC-Spielertrainer Philipp Sigmund. „Man muss aber auch feststellen, dass sich Ludwigsburg taktisch perfekt auf uns eingestellt hat und wir dafür keine Lösung gefunden haben.“

Enttäuschung machte sich bei den Konstanzern auch breit, weil sie in allen drei Sätzen bis kurz vor dem Ende mithalten konnten. Im ersten Durchgang gelang dem USC beim Stand von 18:19 kein weiterer Punkt und auch in den folgenden Sätzen war das Spielgeschehen bis zum 20:20 jeweils ausgeglichen. „Da hat uns dann einfach die Kaltschnäuzigkeit gefehlt und der letzte Wille, unbedingt gewinnen zu wollen“, sagte Sigmund.

Die kommende Trainingswoche will der USC nun wieder nutzen, um gut vorbereitet in das nächste Spiel zu gehen. Problematisch sind mal wieder die Ausfälle. So verletzten sich Außenangreifer Linus Engelmann und Julian Weisigk am vergangenen Wochenende. Auch bei Philipp Sigmund brach während des Spiels gegen Ludwigsburg eine alte Verletzung wieder auf. Der Zeitpunkt der Rückkehr dieser Akteure ist zurzeit noch unklar. „Bei Julian wird es für Samstag sehr wahrscheinlich reichen – bei Linus und Philipp müssen wir die Woche einfach abwarten“, sagte Spielertrainer Philipp Röhl.

USC Konstanz: Sigmund, Weber, Schlag, Mundt, Engelmann, Kempe, Heckel, Weisigk, Hammer, Scheller, Rodler, Röhl.