Fußball Spitzenreiter SV Allensbach feiert Heimsieg

Der SV Allensbach schlägt den SV Orsingen-Nenzingen mit 3:1. Vier von fünf Spielen fallen in der Fußball-Bezirksliga aus.

Fußball, Bezirksliga

SV Allensbach

SV Orsingen-Nenzingen

3:1 (2:1)

Aufgrund eines Trikotwechsels wurde das Spiel zwischen dem Tabellenführer SV Allensbach und dem SV Orsingen-Nenzingen mit leichter Verspätung vom souverän leitenden Schiedsrichter Mac-Nelly angepfiffen. Der durch Verletzungen und wegen berufsbedingter Ausfälle sowie Sperren auf sechs Positionen veränderte Gastgeber startete nervös in die Partie, während die Gäste mächtig Druck machten. Der SVA machte aus der Not eine Tugend. Denn Ciro Lungo, der angesichts des personellen Engpasses aushalf, wurde mit drei Treffern zum Matchwinner. Nach einer ausgeglichenen und eher zerfahrenen Anfangsphase nutzte Lungo durch einen Konter die erste Allensbacher Chance zur Führung (23.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Dominik Maier (30.) sorgte Lungo noch vor der Pause mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern für die erneute Führung (39.).

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel nutzte der Allensbacher eine Unsicherheit der Gäste-Hintermannschaft zum 3:1 (49.). Trotz guter Chancen auf beiden Seiten fielen keine weiteren Treffer in einer phasenweise hektischen Partie mehr, in der kaum Spielfluss aufkam. (jr)

Tore: 1:0 (23.) Lungo, 1:1 (30.) D. Maier, 2:1 (39.) Lungo, 3:1 (49.) Lungo. – SR: Mac-Nelly (Hilzingen). – Z: 60.

TuS Immenstaad

FC Kluftern

1:0 (0:0)

In einer zerfahrenen ersten Hälfte hatten die Gastgeber aus Immenstaad in der 9. Minute durch Rieger, der an Klufterns Torhüter Kaiser scheiterte, die erste Chance – es blieb bis zur Pause die einzige Möglichkeit. Die Gäste hatten im nervös geführten ersten Abschnitt keine Toraktion.

Die zweite Hälfte war dann das komplette Gegenteil: ein offener Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben, am Anfang gar im Minutentakt. In der 46. Minute schoss David Hofstetter aus acht Metern über das FC-Tor. In der 55. Minute die erste tolle Chance für Kluftern, doch Gessler scheiterte zweimal aus der Nahdistanz am überragenden TuS-Torhüter Negraßus. In der 61. Minute parierte Kaiser auf der anderen Seite hervorragend gegen Heberle. Nach 67 Minuten scheiterte Christen zweimal an Kaiser. Nach 72 Minuten jagte Heberle den Ball aus 16 Metern an den Innenpfosten des Gästetors. Kluftern war auch immer wieder gefährlich, Negraßus war mehrfach zur Stelle. Nach 74 Minuten legte Grajcevci den Ball in den Lauf von Rieger, der ihn gekonnt über Kaiser zur Führung ins Tor lupfte. Danach drängte der FC Kluftern auf den Ausgleich, blieb aber immer wieder in der starken Defensive des TuS Immenstaad hängen, sodass es in dieser spannenden und fairen Partie trotz einiger Chancen in der Schlussviertelstunde beim knappen aber verdienten TuS-Heimsieg blieb.

Tor: 1:0 (74.) Rieger. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 200.

SC Gottmadingen-Bietingen

Hattinger SV

2:2 (1:1)

Der SC Gottmadingen-Bietingen begann das Heimspiel gegen den Hattinger SV mit zwei guten Chancen. Besser machten es die Hattinger: Ihre zweite Möglichkeit nutzten die Gäste in der 20 Minute zum überraschenden 0:1 durch Bagci. 60 Sekunden später traf ein Gästespieler nach einem Querpass aus zwei Metern nur die Latte des SC-Tors. Dies hätte die Vorentscheidung sein können. HSV-Torhüter Fürderer klärte dann gegen Nguyen. Hattingen machte Räume gut dicht, dennoch kamen die Hausherren noch vor der Pause zum Ausgleich. Das 1:1 erzielte Faude nach Vorarbeit von Nguyen.

In der zweiten Hälfte kam der SC Gottmadingen-Bietingen besser ins Spiel, das Tor schoss aber der Gast aus Hattingen. Mit einer sehenswerten Direktabnahme erzielte Seyfried in der 58. Minute das 1:2. Die Gastgeber agierten nur mit ungenauen langen Bällen und kamen zu keinen Möglichkeiten – bis in der berechtigten Nachspielzeit Heuel aus 20 Metern unhaltbar ins lange Eck zum 2:2 traf. Ein glücklicher Punktgewinn der Hegauer gegen einen starken Gegner. (re)

Tore: 0:1 (26.) Bagci, 1:1 (39.) Faude, 1:2 (58.) Seyfried, 2:2 (90.+3) Heuel. – SR: Mera-Linz (Schopfheim). – Z: 60.

SV Aach-Eigeltingen

SG Reichenau/Waldsiedlung

1:0 (0:0)

Die SG Reichenau/R.-Waldsiedlung begann sehr druckvoll und drängte den SV Aach-Eigeltingen tief in die eigene Hälfte. Den ersten Torschuss hatte allerdings der Gastgeber, doch SG-Torhüter Wolkow war auf dem Posten. Nach einem Eckball der SG klärte ein Abwehrspieler auf der Linie. Die einzig nennenswerte Chance der Heimelf vergab Luhr, als er eine schöne Hereingabe knapp neben das Tor setzte. Kurz vor der Pause kam dann die SG von der Reichenau nochmals auf, und Eiermann knallte einen Weitschuss an das Gestänge. Mit 0:0 gingen beide Mannschaften in die Pause.

Iannone hatte die erste Chance nach dem Wechsel, doch seine Schüsse wurden zwei Mal abgeblockt. Der Gast machte weiterhin Druck, doch die Abwehr des SV Aach-Eigeltingen stand stets sicher. In der 75. Minute erkämpfte sich Edbauer an der Mittellinie den Ball und passte in die Spitze. Iannone ließ seinen Gegenspieler gekonnt aussteigen, umspielte den Torhüter und schob zum 1:0 ein. Die Gäste setzten alles auf eine Karte, kamen in der Folge aber zu keinen wirklichen Chancen. Kurz vor Ende der Partie köpfte Braun noch an den Pfosten, nachdem Wolkow schon geschlagen war. Somit blieb es am Ende bei einem umkämpften und glücklichen Heimsieg für den SV Aach-Eigeltingen. (bb)

Tor: 1:0 (65.) Iannone. – SR: Karwig (Durchhausen). – Z: 30.

FC Hilzingen

SV Denkingen

1:0 (1:0)

Bei Betrachtung der Tabelle der Bezirksliga Bodensee wurde ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Der SV Denkingen befand sich vor der Partie nur dank des besseren Torverhältnisses einen Tabellenplatz vor dem FC Hilzingen auf Position drei. Wenige Minuten nach Anpfiff konnte der Gastgeber aus Hilzingen ein erstes Ausrufezeichen setzen. Den präzisen Kopfball von Endres parierte der Denkinger Torhüter Schwägler jedoch souverän. In der 12. Minute zeigte Schiedsrichter Schaffart nach einem Foul von Lienemann an Jeckl auf den Elfmeterpunkt. Den Hilzinger Strafstoß, ausgeführt vom gefoulten Jeckl, sowie den Nachschuss parierte Schwägler erneut und verhinderte einen Treffer für die Heimelf. Fünf Minuten nach dem Strafstoß erzielte der FC Hilzingen dann aber das 1:0. Endres traf aus dem Getümmel im Strafraum aus der zweiten Reihe. Die Gäste antworteten direkt im Gegenzug mit einem Schuss von Wagner aus 20 Metern, der nur knapp das Tor verfehlte. Die Führung des FC Hilzingen ging in Ordnung, da sich die Gäste bis bis auf ein paar Fernschüsse vor der Pause keine gefährlichen Chancen erspielten.

Die ersten Minuten der zweiten Hälfte verliefen ausgeglichen. In der 60. Minute war es erneut Wagner, der nach Flanke von Lienemann zum Abschluss kam, jedoch das Hilzinger Tor haarscharf verfehlte. Die nächste gute Chance hatte Geiger, der alleine auf FC-Torhüter Müller zulief, doch dieser verließ rechtzeitig sein Tor und konnte den Ball abfangen. Die Partie endete mit 1:0, und der FC Hilzingen konnte sich verdient drei Punkte sichern.

Tor: 1:0 (17.) Endres. – SR: Schaffart (Stockach). – Z: 80.