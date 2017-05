Segeln Spitzenplätze für Bodenseesegler beim Bundesligastart

Der SMC Überlingen belegt den ersten Platz beim Auftakt zur Segelbundesliga. Der Konstanzer Yachtclub gewinnt beim Zweitliga-Start.

Segeln: Bei Schneeregen mit eisigen Winden und schlechten Sichtverhältnissen starteten die Teilnehmer der Segelbundesliga am Wochenende auf dem Chiemsee in die erste Etappe der Saison 2017. Schon in den ersten Flights, während denen der Westwind am Freitag von vier bis zehn Knoten auffrischte, gelang der Mannschaft des SMC Überlingen mit Tino Mittelmeier an der Pinne mit drei siegreichen Zieleinläufen in Folge ein Hattrick, der in diesem hochkarätigen Format etwas absolut Besonderes ist.

„Wir sind total happy über diesen Einstieg und haben eine dementsprechende Stimmung im Team, obwohl wir eigentlich gar nicht sagen können, warum es ausgerechnet heute so gut für uns lief. Wir sind einfach im Flow und hoffen, er hält bis Sonntag an“, freute sich Skipper Mittelmeier am ersten Abend über den gelungenen Auftakt. Am Samstag dann das Unglaubliche, denn sie konnten ihren Hattrick um zwei weitere Siege ergänzen und durften sich am Abend wieder über die Spitzenposition der Rangliste freuen.

Am Sonntag, als sich das Alpenpanorama im Chiemsee spiegelte, beleuchtete die Sonne dann im 44 Race einen Segelkrimi der Extraklasse. Nach ihrem nicht ganz perfekten Start kämpften sie sich, als zunächst Letzter, wieder ins Mittelfeld. Mehrere Positionswechsel auf den Schenkeln und taktisches Gerangel bei den Bojenrundungen ließ die Punktwertung in der mitlaufenden SAP-Systemanalyse hin und her springen. Nicht vom Ufer und nicht vom Begleitboot aus, sondern nur im Foto war auszumachen, wessen Bug am Ende zuerst durchs Ziel ging und wie die Reihenfolge der Boote bei der Linienüberquerung wirklich war.

Mit 41 Punkten Gleichstand, aber zwei Zieleinläufen als Erster mehr, eroberten die Überlinger vom SMCÜ den Sieg der ersten Ligaetappe, vor dem WV Hemelingen. Mit nur einem Punkt mehr wurden die Gastgeber vom CYC Dritter. Mit je zwei Laufsiegen in der Serie positionierten sich die beiden anderen Erstligisten vom Bodensee direkt hintereinander. So erreichte das Team vom WYC unter Steuermann Max Rieger mit 51 Punkten den achten und die Lindauer Mannschaft mit 53 Punkten den neunten Platz, was unter den besten Seglern Deutschlands als guter Saisoneinstieg betrachtet werden kann. Während der WYC mit Max und Moritz Rieger, Felix Diesch und Conrad Rebholz ein Team erfahrener Ligasegler auf die Bahn schickte, ging Veit Hemmeter vom Lindauer SC dieses Jahr mit Neuling Yannik Netzband an den Start. Auf seine Schwester Teresa, die Bordfrau im Team, die oft ihr gutes Näschen für Bahntaktik einbringt, muss er vorläufig verzichten.

„Wegen ihres Studiums in Kapstadt wird sie dieses Jahr nur an der Regatta in den Semesterferien teilnehmen. Das ist mit Yannik so abgesprochen und kein Problem. Sein Vater besitzt eine J 70, weshalb ihm Bootsfeeling und Handling vertraut sind, er ist ein guter Ersatzmann“, sagt Hemmeter. Und fährt fort: „Am Wochenende mussten wir zwar fünf Penaltys drehen, was uns Zeit und damit vermutlich Punkte kostete, das lag aber eher an ungünstigen Umständen als an der neuen Crewzusammenstellung. Beim Battle-Start im heimischen Revier haben wir ja im April schon bewiesen, dass es mit uns funktioniert, das Niveau der Ligasegler würde ich aber schon als noch etwas höher angesiedelt beschreiben. Mit dem momentanen Ergebnis sind wir zufrieden, aber auch sicher, dass da mehr rauszuholen ist.“

Konstanzer Triumph in Liga zwei

In der Zweiten Liga hatte das Konstanzer Team mit Felix Schrimper als Steuermann, Johannes Voigt, Dominic Maier-Ring und Sebastian Uecker an Bord einen super Ligaeinstieg und am Ende absoluten Grund zum Jubeln. Trotz klammer Finger und querfliegendem Schneetreiben gelang ihnen mit zwei Zieldurchläufen als Zweiter und einem Laufsieg am Freitag ein guter Start. Nach 15 absolvierten Flights standen fünf Siege, fünf Zieldurchläufe als Zweiter, zwei dritte und ein vierter Platz in der Spalte ihrer Wertungstabelle, und sie wurden mit 32,14 Punkten Etappensieger am Chiemsee. Mit jeweils 39 Punkten (sieben Punkten Abstand) folgen den Konstanzern nach dieser ersten Regattaserie der SV Itzehoe und der Mühlenberger SV in der Rangliste der Zweiten Liga.

Den Erfolg führt das Team auf die erreichte Kontinuität in der Mannschaft zurück. Mit fünf festen, regelmäßig trainierenden Jungs, die alle Ligaroutine haben, verfügen sie inzwischen stets über einen Ersatzmann, der bei Terminproblemen eines Crewmitglieds routiniert einspringt. Deshalb können sie nun auch bei diesen hochkarätigen Regatten mit einer gewissen Nervenstärke an den Start gehen. Ein Pluspunkt für die nachwachsende Konstanzer Segelelite, der ihnen, wie sie hoffen, in der diesjährigen Saison zu weiteren guten Platzierungen verhilft.

„Wir haben trotz des harten Punktekampfes auf der Bahn immer richtig Spaß an Bord und statt als Einzelkämpfer agieren wir inzwischen als Freunde, die sich ein lustiges Wochenende mit ihrem Sport und den vielen Gleichgesinnten machen, was uns ebenfalls den Druck nimmt“, meinte der Konstanzer Adrian Maier-Ring.

Mit einem 13. Wertungsplatz, aber 20 Punkten Abstand zum Schlusslicht, ist auch der BYC Überlingen mit seinem Saisonauftakt in der 2. Bundesliga zufrieden. Mit den wechselnden Bedingungen zwischen Schneetreiben, schwachen Winden aus Westen und dem Umschwung auf reichlich Nordostwind am letzten Regattatag kamen sie nicht so ganz zurecht, da sie ein neues Mitglied an Bord und noch ein paar Handlings-Probleme hatten. Im letzten Jahr gerade noch den Klassenerhalt der 2. Liga geschafft, streben sie für 2017 eine sichere Platzierung im Mittelfeld dieser Klasse an.