Fußball Spitzenderby unterm Hohentwiel

FC Singen 04 empfängt am Freitag in der Landesliga FC Radolfzell. Die Gäste können schon am Montag Meister werden

Fußball, Landesliga: FC Singen 04 – FC Radolfzell (Freitag, 18.30 Uhr, Hohentwielstadion). – Lange schien es, als würde am fünftletzten Spieltag eine Art Finale auf dem Programm stehen. Denn seit dem 19. Spieltag teilen sich die beiden Verbandsliga-Absteiger FC Radolfzell und FC Singen die Plätze eins und zwei. Mit Vorteilen für die Mettnauer allerdings, die zwar kurzzeitig die Spitze an Singen abgeben mussten, diese aber umgehend zurückeroberten.

Kopf-an-Kopf schien es auf die Zielgerade zu gehen, bis der FC Singen 04 in den letzten beiden Spielen strauchelte, zunächst auf eigenem Platz gegen das „Kellerkind“ DJK Villingen verlor und anschließend auch noch beim FC Schonach eine 0:3-Niederlage hinnehmen musste. Zwar scheiterte vor Wochen auch der FC Radolfzell in Schonach, doch die Elf von Trainer Wolfgang Stolpa konnte sich durch die beiden jüngsten Siege ein fast schon komfortables Sechs-Punkte-Polster erarbeiten. Das hat direkten Einfluss auf das heutige Spiel in Singen. Denn Fakt ist, dass der FC Singen 04 nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden kann und selbst im Falle eines Sieges noch Schützenhilfe benötigt.

Umgekehrt ist der FC Radolfzell bei einem Sieg nahezu durch, denn in den letzten vier Spielen einen möglichen Neun-Punkte-Vorsprung zu verspielen, ist zwar rechnerisch möglich, realistisch ist dies jedoch nicht. Dennoch betont Stolpa: „Eine Vorentscheidung gibt es noch nicht. Aber es wäre schon eine Erleichterung, wenn wir das Derby gewinnen könnten.“ Sein Gegenüber Vice Barjasic möchte auch nicht von einer „letzten Chance“ um den Titel sprechen: „Für uns ist das kein Endspiel, da wir mit dem jetzigen Tabellenplatz bereits die Erwartungen übertroffen haben und Radolfzell von Anfang an Meisterschaftsfavorit war. Aber klar, wenn man noch Platz eins erreichen will, dann muss man gewinnen. In erster Linie geht es für uns darum, Rang zwei zu sichern.“ Dennoch betont er, dass, solange der Titel möglich ist, seine Elf auch darum kämpfen werde.

Die besseren Individualisten auf der einen Seite (Singen), das homogenere Team (Radolfzell) auf der anderen. Auf diesen einfachen Nenner könnte man das Derby reduzieren, die Coaches sehen es aber anders. „Natürlich ist die Singener Offensive schwer auszurechnen, aber wir haben mehr Tore geschossen und stehen defensiv gut!“, sagt Stolpa, und Brajasic ergänzt: „Ich finde es toll, dass trotz Spielern wie Stricker oder Krüger die besseren Einzelspieler bei uns gesehen werden. Aber das Derby wird über Wille und Einsatz der ganzen Mannschaft entscheiden.“ Stolpa prognostiziert: „Wer das Emotionale in den Griff bekommt, wird gewinnen.“

Die weiteren Spiele in der Landesliga

SG Dettingen-Dingelsdorf – SC Konstanz-Wollmatingen (Samstag, 15.30 Uhr in Dettingen). – Pünktlich zum zehnten Geburtstag der SG kommt es zum heißen Lokalderby. Während es für die Platzherren noch gegen den Abstieg geht, kann der SC entspannt antreten. Und auch wenn der SC Konstanz-Wollmatingen in der kommenden Saison in der kommenden Runde wieder gerne zwei Derbys hätte, so gibt es dennoch nichts geschenkt.

(Samstag, 17 Uhr). – Ein Nachbarschaftsduell, das ganz im Zeichen des Abstiegskampfs steht. Ferner spielen: FC Villingen II – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr)