Badminton Spitzen-Badminton in Stockach

Am Samstag und Sonntag veranstaltet der TV Zizenhausen zum 36. Mal das offene Badminton-Turnier in der Jahnhalle

Badminton: Mit 120 Teilnehmern aus 26 Vereinen geht nach dem Melderekord im Vorjahr ein etwas kleineres Feld an den Start. Die Teilnehmer kommen wiederum aus ganz Baden-Württemberg sowie vom österreichischen Raiffeisen USBC Wolfurt.

Bei den Damen gibt es in der A-Klasse mit über 20 Spielerinnen ein noch nie dagewesenes Starterfeld. Nachdem die Titelverteidigerin nicht gemeldet hat, hat die Vizemeisterin Paloma Wich vom BC Offenburg die Favoritenrolle inne. Doch mit den starken Bundesligaspielerinnen vom VfB Friedrichshafen, Janina Schumacher und Stefanie Matt, gehen zwei weitere hochkarätige Spielerinnen an den Start. Vom TV Zizenhausen möchten Jennifer Frahm, Solveigh Berg und Beate Dietz in dieser Konkurrenz vorne mitmischen.

Im Herreneinzel A geht mit 48 Spielern wieder ein beachtliches Starterfeld ins Rennen. Allen voran zählt der Titelverteidiger Simon Discher (BC Offenburg) als Favorit. Doch die Bundesligaspieler David und Simon Kramer, Marco Weese (alle SG Schorndorf) und Björn Hagemeister (VfB Friedrichshafen) sowie Lokalmatador Andreas Bühler, welcher ab nächster Saison für den VfB Friedrichshafen in der Bundesliga startet, wollen es dem Favoriten schwer machen. Nicht unterschätzen darf man auch Rene Nichterwitz (Raiffeisen USBC Wolfurt), der in Österreich in der Bundesliga spielt. Ebenso möchten Timo Wernet, Lars Wegmann, Lucas Helfert und Stefan Puchta den Heimvorteil in der Jahnhalle ausnützen und vorne mitspielen.

Im Herrendoppel gehen Andreas Müller/Lucas Burger (BC Offenburg) favorisiert ins Turnier. Doch die Vizemeister Andreas Bühler/Timo Wernet (TV Zizenhausen) sowie die starken Doppel Simon und David Kramer (Schorndorf), Tobias Arenz/Björn Hagemeister (VfB Friedrichshafen) und Rene Nichterwitz/Kilian Meusberger (Wolfurt) wollen den Offenburgern die Titelverteidigung vermiesen.

Im Damen-Doppel hat, nachdem die Titelverteidigerinnen nicht an den Start gehen, die Paarung Janina Schumacher/Stefanie Matt (VfB Friedrichshafen) die Favoritenrolle inne. Vorne mitmischen können aber auch das Heimdoppel Jennifer Frahm/Beate Dietz sowie die Zizenhauserin Solveigh Berg mit Jennifer Löwenstein (SG Schorndorf).

Im Mixed gehen die Titelverteidiger Paloma Wich/Jonas Burger (BC Offenburg) als Favoriten an den Start. Doch die Bundesligapaarungen Janina Schumacher/Tobias Arenz (VfB Friedrichshafen) sowie Melina Wild/David Kramer (SG Schorndorf) wollen ihnen die Titelverteidigung recht schwer machen. Nicht unterschätzen sollte man auch das österreichische Paar Anna Hagspiel und Rene Nichterwitz.

In der B-Klasse, welche bis zur Landesliga zugelassen ist, kommt es ebenfalls zu spannenden Begegnungen. Unter anderen stellt sich Helmut Jäger vom TV Zizenhausen als Titelverteidiger im Herreneinzel der Konkurrenz. (ob)

