Spektakuläre Premiere des VfK Radolfzell

Der erst Ende 2016 gegründete VfK Radolfzell dominiert die Vereinswertung der C-Jugend bei den Südbadischen Ringer-Meisterschaften.

Ringen: Derzeit gibt es im Südbadischen Ringerverband (SBRV) fünf Vereine, die mit besonders starker Jugendarbeit punkten. Darunter überraschend der erst Ende 2016 gegründete VfK Radolfzell. Dass die Radolfzeller bei den Südbadischen Meisterschaften der A-, B- und C-Jugend in Urloffen die Gesamtwertung mit 48 Punkten vor der RG Lahr (45), ASV Urloffen (44), KSV Tennenbronn (40) und TuS Adelhausen (35) gewannen, war für Verbands-Jugendreferent Klaus Blank keine wirkliche Sensation. Denn ein Großteil des 21-köpfigen Aufgebots sind Athleten, die vom StTV Singen zum Bodenseeverein wechselten. Da der VfK außerdem die Vereinswertung in der C-Jugend mit 28 Punkten deutlich vor Gastgeber Urloffen (16) und KSV Haslach (15) gewann, muss mit ihm auch künftig gerechnet werden. Die beste B-Jugend hat der KSV Tennenbronn, bei der A-Jugend gibt die RG Lahr den Ton an.

In den drei Jugend-Altersklassen wurden 29 Südbadische Meistertitel vergeben, die 18 Vereine unter sich aufteilten. Viermal standen Ringer des ASV Urloffen ganz oben, je drei Goldmedaillen gab es für Tennenbronn, Lahr und Radolfzell. Die Maßnahme des Verbands, die C-Jugend-Titelkämpfe am Samstag im griechisch-römischen Stil auszurichten, erwies als Volltreffer. Es gingen 90 Jugendliche an den Start, was Blank als sehr gutes Ergebnis wertete. Vergleichszahlen zum Vorjahr gibt es nicht, da 2016 keine Landesmeisterschaften bei der C-Jugend im klassischen Stil stattfanden. Bei der A- (52) und B-Jugend (57) im freien Stil wollten 109 Athleten Landesmeister werden, neun mehr als vor einem Jahr.

Folgende Ringer aus dem Bezirk wurden Südbadische Meister: Khamza Temarbulatov (StTV Singen), Max Glok (KSV Taisersdorf), Dominik Stadler, Jannis Rebholz, Gianni D'Ernesto (alle VfK Radolfzell) und Justin Schlegel (KSV Wollmatingen). (lh)

Ergebnisse, Bezirksstarter

A-Jugend, 54 kg: 1. Khamza Temarbulatov (StTV Singen), 4. Filip Ilijev (VfK Radolfzell), 6. Roman Loeper (KSV Gottmadingen); 58 kg: 5. Marcel Dittrich; 63 kg: 5. Levin Özkaya; 69 kg: 2. Artur Pinsack (alle VfK Radolfzell), 5. Julian Gröllich (KSV Taisersdorf); 85 kg: 1. Max Glok (KSV Taisersdorf).

B-Jugend, 34 kg: 2. Tom Haas (KSV Gottmadingen), 6. Daniel Schwab (VfK Radolfzell); 38 kg: 4. Nokha Temarbulatov (StTV Singen); 42 kg: 2. Dario Dittrich, 3. Tom Stoll (beide KSV Gottmadingen); 46 kg: 3. Rafael Kinsfater (VfK Radolfzell); 50 kg: 5. Johannes Maritz (KSV Gottmadingen); 58 kg: 4. Emil Gebhard (KSV Gottmadingen); 63 kg: 1. Dominik Stadler (VfK Radolfzell).

C-Jugend, 27 kg: 4. Maxim Schwab (beide VfK Radolfzell); 31 kg: 3. Manuel Loeper (KSV Gottmadingen), 4. Alexander Gimmnich (KSV Wollmatingen); 34 kg: 1. Jannis Rebholz, 2. Luis Ilijev (beide VfK Radolfzell), 4. Philipp Gimmnich (KSV Wollmatingen); 38 kg: 5. David Gert; 50 kg: 1. Gianni D'Ernesto; 54 kg: 4. Wlad Provotar (alle VfK Radolfzell); 63 kg: 1. Justin Schlegel (KSV Wollmatingen).