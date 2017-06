Radsport Spektakel auf der Singener Radrennbahn

Peter Joerg gewinnt mit Schrittmacher Thomas Baur Hohentwiel-Steherpreis. Beim WD-Dittus-Bahncup siegt Martin Ruepp

Bahnradsport: Der Hohentwiel-Steherpreis wurde in drei Läufen über 75, 100 und 125 Runden durchgeführt. Es kam zu spektakulären Positionskämpfen der Renn-Gespanne, die aus einem Motorradfahrer und einem in dessen Windschatten fahrenden Bahnradfahrer bestehen. In dieser Formation konnten die Bahnradfahrer im Starrgang auf der 200m kurzen und 46 Grad steilen Betonbahn im Singener Radstadion Geschwindigkeiten über 65km/h im Mittel erreichen. Sechs Steherpaarungen, darunter auch Lokalmatador Thomas Baur (Singen) als Schrittmacher mit dem mehrfachen Medaillengewinner bei Europa- und Schweizermeisterschaften Peter Joerg an der Rolle, sorgten für spannenden Sport.

Schon im ersten Lauf kam es zu brenzligen Situationen, als zwei Gespanne den Kontakt zueinander verloren, die Bahnradfahrer also buchstäblich von der Rolle waren. Diese Chance nutzte der Rostocker Stefan Lange, mit Schrittmacher Gerd Gessler (Bielefeld) das Rennen für sich zu entscheiden. Reichte es im zweiten Lauf dann für die Paarung Peter Joerg/Thomas Baur ganz knapp nur auf Rang zwei, zeigten sie im letzten Lauf des Tages starke Nerven und holten sich mit einem abenteuerlichen Überholmanöver in der letzten Runde den engen, aber verdienten Sieg des dritten Laufes und damit auch den Tagessieg. Der sechsmalige Niederländische Meister Patrick Koos, mit seinem Vater René als Schrittmacher, sicherte sich Rang zwei vor dem Duo Lange/Gessler und Christian Koos (Niederlande) mit Schrittmacher René Aebi (Schweiz) auf Rang vier.

Ebenfalls im Programm: Etappe drei des WD-Dittus-Bahncups. Die Kampfrichter bestimmten drei Disziplinen: Ausscheidungsfahren, Punktefahren und Scratch. Bereits in der ersten Disziplin wurde die gute Stimmung allerdings etwas getrübt, als der Serien-Führende Peter Studer (RV Zürich) nach dem ersten Ausscheidungssprint wegen einer Unachtsamkeit schwer stürzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Unbeirrt setzten die restlichen Sportler ihren Wettkampftag fort. In der Elite zeigte sich Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) kämpferisch. In langen Angriffen versuchte er Martin Ruepp (Strada Sport) die Kraft zu rauben. Durchsetzen konnte sich der junge Überlinger gegen den Routinier aus der Schweiz allerdings nicht. Der ungefährdete Tagessieg ging an Ruepp. Der Tageszweite Rettig sicherte sich allerdings das Führungstrikot der Serie. Dritter wurde Martin Portmann (RV Zürich). (mbo)