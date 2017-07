Schwimmen Sparta-Schwimmer überzeugen in Karlsruhe

Bei den Badischen Meisterschaften erreichen die zehn Konstanzer Schwimmer und Schwimmerinnen hervorragende Ergebnisse

Schwimmen: Die Konstanzer Schwimmer platzierten sich bei 55 Einzelstarts 21 Mal unter den Top 6 und erkämpften sich sechs Medaillen. Besonders erfolgreich war hierbei Anika Kuder (Jahrgang 2004). Sie gewann mit neuer Bestzeit von 1:12,19 min über 100m Schmetterling die einzige Silbermedaille für den SK Sparta Konstanz in diesem Jahr. Zwei Bronzemedaillen komplettierten ihren persönlichen Erfolg. So wurde sie sowohl über 50m Rücken (0:35,04 min.) als auch über 50m Schmetterling (0:32,34 min.) Dritte. Auch Johanna Pietzko erkämpfte sich im Jahrgang 2001 eine Bronzemedaille, indem sie 200m Schmetterling ebenfalls in neuer persönlicher Bestzeit von 2:31,86 min. zurücklegte. Auch ihre jüngere Schwester Marlene Pietzko (Jahrgang 2005) gewann Bronze. Sie steigerte ihre Bestzeit über 200m Rücken auf 2:48,63 min. Als einziger Junge aus Konstanz stand Luca Kuder (Jahrgang 2002) auf dem Siegertreppchen. Er erreichte mit der Zeit von 0:32,07 min. über 50m Rücken auch einen hervorragenden dritten Platz.

Weitere Platzierungenunter den Top 6 gab es für Kari Barlinn über 400m Freistil (5:07,38 min.), Nina Haake über 50m Brust (0:37,06 min.) und 200m Brust (3:00,46 min.) und Felix Schön über 50m Freistil (0:27,66 min.) und 100m Freistil (1:01,67 min.). Aber auch die Medaillengewinner schafften weitere gute Platzierungen: Anika Kuder über 50m Freistil (Platz 5), 100m Rücken (Platz 4), 200m Rücken (Platz 4) und 200m Lagen (Platz 4). Johanna Pietzko wurde Vierte über 400m Freistil und belegte über 100m Schmetterling Platz 5. Marlene Piezko erschwamm zwei Mal Platz 6 über 50m Rücken und 100m Freistil und schrammte mit Platz 4 über 100m Rücken nur knapp an einem Medaillenrang vorbei. Luca Kuder wurde zudem Fünfter über 100m Rücken (1:10,23 min.).

Im Jahrgang 2003 gelang es David Bächle über 50m und 200m Brust seine Bestzeiten deutlich zu steigern. Dies schaffte auch Celina Gruber (Jahrgang 2002) in den Wettkämpfen über 50m und 100m Freistil. Für Sven Schimmelpfennig lief es in diesem Jahr nicht so gut, er blieb etwas hinter seinen Erwartungen zurück, erreichte aber die Plätze 13, 15 und 16. So waren diese Badischen Sommermeisterschaften für das Team des SK Sparta Konstanz ein erfolgreicher Saisonabschluss.