Fußball Spannung vor dem Konstanzer Landesliga-Derby

Die SG Dettingen-Dingelsdorf verliert in Donaueschingen und freut sich nun auf das Duell mit dem SC Konstanz-Wollmatingen

Fußball, Landesliga: Eine kuriose Phase in einer extrem ausgeglichenen Landesliga-Saison: Die zeitweise fast schon aussichtslos zurückliegenden „Kellerkinder“ DJK Villingen und FC Gutmadingen punkten beinahe konstant, während die Spitzenteams immer wieder straucheln und so eine Woche vor dem Gipfeltreffen für Spannung sorgen. Denn auf einmal können sich die DJK Donaueschingen und der SC Konstanz-Wollmatingen wieder Chancen auf Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde ausrechnen.

In Sachen Abstiegskampf drücken sage und schreibe elf Mannschaften dem SC Pfullendorf und/oder dem FC Neustadt die Daumen, denn von diesen beiden Verbandsliga-Teams und ihrem Erfolg oder Misserfolg hängt ab, ob sogar der Fünftletzte, aktuell der VfR Stockach, absteigen muss. Und da Stockach 32 Punkte hat, die SpVgg F.A.L., zu Saisonbeginn phasenweise souveräner Tabellenführer, nun auf Rang sieben lediglich sechs Punkte mehr, reicht die Zone der gefährdeten Clubs bis zum siebten Platz.

Mittendrin steckt hier die SG Dettingen-Dingelsdorf mit 35 Punkten, die nach den Ergebnissen vom vergangenen Samstag am folgenden Sonntag bei der DJK Donaueschingen einen großen Schritt hin zum Klassenerhalt hätte machen können. „Wir wollten das gute Ergebnis von letzter Woche unterstreichen und den Abstand zur Abstiegszone vergrößern“, hatte sich SG-Trainer Serdar Kokal von der Fahrt an die Donauquelle erhofft, wohl wissend, dass die DJK ihrerseits nichts zu verschenken hat und das Unternehmen damit nicht gerade leicht würde.

Die Anfangsphase stimmte den Gästecoach durchaus zuversichtlich: „Wir haben stark begonnen, doch dann haben wir es verpasst, uns mit dem einen oder anderen Tor zu belohnen.“ Hier erlebte Kokals Elf, die sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten beim Favoriten erspielte, eine Lehrstunde in Sachen Chancenverwertung. Denn obwohl die Gäste vom Bodanrück ein Chancenplus hatten, stand es nach 53 Minuten 2:0 für die Gastgeber. Immerhin kämpften die SG-Spieler bis zum Abpfiff, doch mehr als der Anschlusstreffer zum 2:1 sprang nicht mehr heraus. „Am Ende geht das Ergebnis wohl in Ordnung. Uns hat einfach der letzte Wille im Abschluss gefehlt, und wer sie vorne nicht macht, der wird meist bestraft“, so Kokal. „Vielleicht kommen wir mit Spielen sonntags im Schwarzwald nicht klar!“, deutet der SG-Trainer auf das 0:3 vor drei Wochen in Löffingen, ebenfalls an einem Sonntag, hin.

Das nächste Match ist allerdings weder an einem Sonntag noch im Schwarzwald: Am Samstag steht das Konstanzer Derby auf dem Programm, gastiert der SC Konstanz-Wollmatingen bei der SG. „Wir schauen auf das nächste Spiel und werden uns sehr gut auf den SC vorbereiten, um dann gegen einen wieder erwachten Gegner zu punkten“, erhofft sich Kokal weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg.