Radsport Spannung beim Schülerrenntag im Singener Münchriedstadion

Junge Rennradfahrer und Jedermänner zeigen auf der Tartanbahn hervorragende Leistungen. Veranstalter Velo Club Singen kann eine positive Bilanz nach diesem Wochenende ziehen

Radsport: Der Velo Club Singen veranstaltete auf der Tartanbahn des Singener Münchriedstadions den vierten Schülerrenntag mit Jedermann Rennen innerhalb des Regio Cup bei besten Wetterbedingungen. Junge Rennradfahrer und Jedermänner aus der Region, aber auch aus ganz Süddeutschland und der benachbarten Schweiz kämpften um Punkte.

Es wurden die drei aus dem Bahnradsport bekannten Disziplinen Rundenrekord fahren, Ausscheidung und Punktefahren ausgetragen. Beim Rundenrekordfahren gilt es, eine Runde in der schnellstmöglichen Zeit zu absolvieren. Die Schülerfahrer legten hervorragende Zeiten zwischen 35 und 45 Sekunden vor, sodass die abschließend startenden Jedermänner eine hohe Messlatte vor sich hatten. Nur Timo Abt aus Pfullendorf konnte diese Zeit annähernd erreichen. Danach folgte das Ausscheidungsrennen. Hier scheidet in jeder Runde der Fahrer aus, der als letzter die Ziellinie überschreitet. Die jungen Sportler wurden durch die Zuschauer angefeuert, sodass es spannende Kämpfe zu sehen gab.

Auch beim Punktefahren kamen die Radsportfans auf ihre Kosten. Je nach Altersklasse müssen hier unterschiedliche Rundenanzahlen zurückgelegt werden. Die ersten beiden Fahrer pro Runde bekommen Punkte, welche am Schluss aufaddiert werden. In der Tageswertung konnte in der männlichen U-11-Klasse Kilian Maier vom VC Singen hinter Luca Fesenmeier vom RSV Hochschwarzwald den hervorragenden zweiten Platz erreichen. „Ich habe mein Ziel damit erreicht“, meinte der Singener am Ende des Wettkampfes. Auch seine Clubkollegin Lilli Wissert war mit ihrem zweiten Rang in der U13w sehr zufrieden. Diese Altersklasse konnte Leonie Boos aus Steißlingen gewinnen. Paul Adomeit vom Radsport Team Lutz entschied die männliche U13 vor Yannick Schechinger (RSC 1962 Biberach) und Lukas Hug aus Reute für sich. Beim U-15-Rennen gab es einen Sturz, in den der Konstanzer VMC-Fahrer Claudius Wetzel verwickelt war. Nach kurzer Versorgung durch die Sanitäter vor Ort konnte er aber das Rennen zum Glück nur leicht verletzt beenden. Allerdings verpasste er dadurch knapp das Treppchen. Der punktgleiche Manuel Schaaf vom Radsport Rhein-Neckar konnte sich den dritten Rang hinter Cedric Abt aus Pfullendorf sichern. Diese Altersklasse entschied der Steißlinger Benjamin Boos (RSV Schwalbe Ellmendingen) klar für sich. Er gewann alle drei Einzeldiszplinen.

Verletzungsbedingt konnte Hendrik Stelling den VC Singen nicht vertreten. Er wird aber die beiden letzten Rennen der Serie wieder bestreiten und somit weitere Punkte für die Gesamtwertung sammeln können. Die Mädchen in der Klasse U15 zeigten ebenfalls sehr starke Leistungen. Carla Tusint (Radsport Team Kraichgau) gewann gegen Laura Thaller aus Reute und Laura Wolf aus Achkarren.

Das Jedermann-Rennen, das zum zweiten Mal in Singen stattfand, findet immer mehr Anklang. Die beiden Velo-Club-Fahrer Tobias Hartmann und Felix Leiße platzierten sich hier auf den ersten beiden Plätzen, dicht gefolgt von Timo Abt. Für die teilnehmenden Sportler war es vor allem wichtig, hier Wettkampfluft schnuppern zu können. Die beiden Organisatoren vom Velo Club, Alexander Stelling und Holger Böttcher, waren sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl von 30 Fahrern beim Sparkassen Nachwuchs Cup. In der Mittagszeit zeigten hier die Einsteiger ihr Können. Selbst die Jüngsten absolvierten auf den Laufrädern mit großem Einsatz ihre Runden. Als strahlende Gewinnerin ging hier Nora-Li Böttcher (VC Singen) aus dem Rennen, gefolgt von Emily Gorny und Nino Berger (beide Wasabi Racer).

Bei der danach folgenden Altersklasse U9 konnte Pius Maier vom Velo Club Singen den ersten Platz mit dem Rennrad vor seinem Vereinskollegen Silas Böttcher einfahren. Das Mädchen- Trio vom Velo Club Singen mit Noemi Böttcher, Marlene Stelling und Frieda Schramm belegte bei den weiblichen Rennradfahrerinnen unter elf Jahren die ersten drei Plätze.

An den engagierten Nachwuchssportlern in dieser Rennserie zeigt sich, dass der Radsport auch in jungen Jahren viel Spaß machen kann. „Schön ist auch zu sehen, wie die Kinder ihre Räder immer besser beherrschen, was auch im Straßenverkehr zunehmend wichtiger wird“, sagte Holger Böttcher, Trainer der Einsteiger des Velo Club Singen. (bs)