Reiten Spannung bei Reitturnier auf der Dornermühle

Am Wochenende sind die Springreiter in Singen am Start. Es werden hohe Teilnehmerzahlen bei dem Late-Entry-Turnier erwartet.

Reiten: Das zweite Late-Entry-Turnier startet am Samstag auf der Dornermühle in Singen. Diesmal sind ausschließlich Springreiter am Start. An den zwei Turniertagen wird es insgesamt etwa 650 Starts in acht Prüfungen geben, mehr ist an den zwei Turniertagen fast nicht machbar.

Das Turnier ist zweigeteilt, während der Samstag eher für Profis, Semi-Profis und ambitionierte Amateure Prüfungen bereithält, ist der Sonntag etwas für Einsteiger und fortgeschrittene Reiter, bis auf die abschließende Prüfung. Am Samstag geht es mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A los. Es folgen Prüfungen der Klasse L und ab ca. 16 Uhr ein M-Springen. Um die 80 Pferde werden bei dieser höchsten Prüfung des Turniers an den Start gehen. Es wird kein Stechen geben, somit sind für eine vordere Platzierung null Fehler und eine schnelle Zeit Pflicht.

Gut in den Parcours zu kommen und ab dem zweiten Hindernis gut im Fluss zu sein, wird entscheidend sein. Vor vier Wochen an gleicher Stelle gelang dies Verena Baum (Radolfzell) am besten. Natürlich wird sie versuchen, diesen Sieg zu wiederholen. Leicht wird dies nicht werden. Das 14-jährige Nachwuchstalent Alia Knack hatte vor 14 Tagen in Boll gute Ergebnisse erritten. Sophia Riedlinger (Bohlingen) kommt mit einem S-Sieg aus Boll auf die Dornermühle. Dies sind nur einige der Favoriten aus einem starken Starterfeld.

Am Sonntag finden dann zunächst die Einstiegsprüfungen statt. Stilspring-Wettbewerb, Stilspringprüfung und eine Springprüfung der Klasse A sollen Einsteigern und dem Nachwuchs die Möglichkeit geben, Turniererfahrung zu sammeln. Die Nervenanspannung der Teilnehmer wird zumindest ebenso hoch sein, wenn nicht höher, als bei den erfahrenen Reitern. Den Abschluss des Turniers auf der Dornermühle bildet dann ein L-Springen, in dem vor allem die Springreiter des Bodensee-Reiterrings starten werden.

Ein gut gemischtes Springturnier bietet am Wochenende in Singen vielen Teilnehmern eine Startmöglichkeit und für interessierte Zuschauer ein großes Spektrum des Springsports. Spannend und sehenswert wird dieses Turnier in allen Kategorien sicherlich werden und schon einen guten Ausblick auf das „große“ Turnier Anfang September in Singen geben.

Der Zeitplan

Samstag

8 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**

10 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L

12.30 Uhr: Springprüfung Kl. L

16 Uhr: Springprüfung Kl. M*

Sonntag

8 Uhr: Stilspring- Wettbewerb

9 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A*

12.30 Uhr: Springprüfung Kl. A**

16.30 Uhr: Springprüfung Kl. L