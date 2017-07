Reiten Spannung auf dem Spießhof

Gute Leistungen beim Turnier in Herdwangen. Nachwuchs war beim Voltigier-Wettkampf am Start.

Reiten: Reibungslos brachte der RV Spießhof Herdwangen-Oberndorf sein Wochenendturnier über Parcours und Vierecke. Reibungslos bedeutet aber nicht, dass das Turnier vor sich hin plätscherte, dafür waren einzelne Prüfungen zu spannend.

Mit einer L-Dressur hatten die Dressurreiter ihre höchste Prüfung. Mit einer Wertnote von 7,4 ging der Sieg ziemlich deutlich an Elmar Rettich (Bad Schussenried), mit 0,4 Punkten weniger ging Platz zwei an Tamara Basswein (Hohenzollern). Mit dem dritten Platz gelang es der Lokalmatadorin Anna-Maria Sauter, die Fahnen des RV Spießhof hochzuhalten.

Nicht das höchste, dafür aber das spannendste Springen war am Sonntag das L-Springen mit Stechen. Zehn Reiter blieben im ersten Umlauf fehlerfrei. Kerstin Gantert (Klettgau) konnte mit knapp zwei Sekunden Vorsprung gewinnen, doch hinter ihr ging es knapp zu: Vom zweiten bis zum achten Platz trennten die Reiter lediglich 1,5 Sekunden. Zwei M-Springen wurden auf dem Spießhof absolviert. Das erste am Samstag ging an Meike Rösch (Oberschwaben) vor dem Singener Christian Wieber. Etwas enttäuschend verlief das Springen für Christopher Herz (Mahlspüren). Am Ende musste er mit einem siebten und achten Platz zufrieden sein.

Den Abschluss des Turniers bildete das zweite M-Springen mit Siegerrunde. 20 Teilnehmer gingen an den Start, fünf kamen in den zweiten Umlauf. Diesmal lief es für Christopher Herz besser. Er konnte das Springen für sich entscheiden und kam mit seinem zweiten Pferd auch noch auf den dritten Platz. Den fulminantesten Ritt jedoch zeigte Christian Wieber, der volles Risiko ging, die kürzesten Wege ritt und die engsten Wendungen zeigte. Er legte so zwar die schnellste Zeit hin, hatte aber mit einem Abwurf Pech, sodass es am Ende „nur“ der zweite Platz wurde.

Nicht nur die „Großen“ hatten auf dem Spießhof ihren Auftritt. Am Sonntag fand parallel zum Turnier ein Vergleichswettkampf der Voltigierer statt, an dem sich elf Vereine beteiligten. Die jungen Teilnehmer zeigten sich ihren Prüfungsanforderungen mehr als gewachsen und konnten etliche sehr gute Resultate erzielen.

So passte wieder alles auf dem Spießhof, und der Veranstalter konnte mit den gezeigten Leistungen, den Startfeldern und dem Zuschauerzuspruch mehr als zufrieden sein.

Ergebnisse

Springprüfung Kl. A*: 1 Call me Charlie, Böhmer, Heike, RFV Oberschwaben, 2. Cheyenne, Müller, Mina Emily, RFV Ziegelhof, 3. Capote, Fezer, Anika, RV Waiblingen

Springprüfung Kl. A*: 1. C’est la vie, Roschanski, Pamina, RC Schoren-Engen, 2. Powerlady, Hellmann, Benedikt, RC Schoren-Engen, 3. Lupiro Lacoon, Massler, Alice, RC Schoren-Engen

Dressur-Wettbewerb Wertungsprüfung: 1. Amade, Endres, Myriam, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof, 2. Chanette, Rennwanz, Lars, RK Sigmaringen-Laiz, 3. Cuba Libre, Hübner, Cinja, RFV Aach-Linz

Springpferdeprüfung Kl. A*: 1. Donna Rosa, Haiber, Lisa Maria, TRAB, 2. Catarina, Marschall, Linda, RSG Gnadental, 3. Valentino, Marschall, Linda, RSG Gnadental

Reiter-Wettbewerb: 1. Roxana, Schmid, Stefan, RFV Herbertingen, 2. Sultan, Eggensberger, Michelle, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof, 3. Clay´s Code, Barnes, Lara, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof

Reiter-Wettbewerb: 1. Lexa, Rogg, Hannah, RFV Allisreute, 2. Princess, Ritter, Morena, RFV Gottmadingen, 3. Rita, Seez, Judith, RK Sigmaringen-Laiz

Reiter-Wettbewerb: 1. C’est la vie, Feucht, Pia-Marie, RC Schoren-Engen, 2. Overfly, Huttrop-Hage, Cecilia, RC Hofgut Albführen, 3. Landos, Wehrle, Kaya, RFV Ziegelhof

Stilspring- Wettbewerb: 1. Mac Flurry, Kelly, Silva, RC Schoren-Engen, 2. Capote, Fezer, Anika, RV Waiblingen, 3. Gin Tonic, Mark, Aileen, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof.

Dressurprüfung Kl. A*: 1. Rolls Royce, Sonntag, Linda, RFV Ziegelhof, 2. Destany, Högn, Natalie, RV Obere Mühle Allensbach, 3. Mayra, Fürst, Fabienne, RV Überlingen

Dressurprüfung Kl. A*: 1. D’Artagnan, Schneider, Michelle, RSC Rupertshof, 2. Danger, Rettich, Johanna, RFV Bad Schussenried, 3. Burberry, Peters, Chayenne, PSV Konstanz-Wollmatingen.

Springpferdeprüfung Kl. A**: 1. Catarina, Marschall, Linda, 2. Donna Rosa, Haiber, Lisa Maria, TRAB, 3. Valentino, Marschall, Linda, RSG Gnadental

Führzügel- Wettbewerb: 1. La Fee, Rogg, Helena, RFV Allisreute, 2. Lena, Marek, Jana, Spießhof, 3. Bonny, Joos, Mia, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof

Führzügel- Wettbewerb: 1. Lena, Stehle, Carla, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof, 2. Baby Starlight, Joos, Kaya, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof, 3. La Fee, Assfalk, Linda, RFV Allisreute

Führzügel- Wettbewerb: 1. Overfly, Huttrop-Hage, Emilia, RC Hofgut Albführen, 2. Baby Starlight, Joos, Lynn, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof, 3. Princess, Rethy,Zola, 3. Ole, Jaroch, Lenia, PSG Weiherhof

Springprüfung Kl. L mit Stechen: 1. Chanel la belle, Gantert, Kerstin, PSV Wolfsgrube Klettgau-Erzingen, 2. Con Pigalle, Glatz, Eva, RC Winterlingen, 3. Chica, Biskupski, Thomas, RC Bodenseereiter Radolfzell

Dressurprüfung Kl. L* – Tr.: 1. Danger, Rettich, Elmar, RFV Bad Schussenried, 2. Asahi San, Bussmann, Tamara, RSZ Hohenzollern, 3. Lorena de la Rouge, Sauter, Anna-Maria, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof

Springprüfung Kl. M*: 1. Quadrophenia, Rösch, Meike, RFV Oberschwaben, 2. Farina for Fire, Wieber, Christian, RV Singen, 3. Carle, Glatz, Leopold, RC Winterlingen

Stilspringprüfung Kl. A* mit Standard.: 1. Descarado, Pfeffer, Monika, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof, 2. Asta la Vista, Lange, Sarah, RSV Stockfelderhof, 3. Capote, Fezer, Anika, RV Waiblingen

Stilspringprüfung Kl. A* mit Standard: 1. Brer Rabbit, Peters, Chayenne, PSV Konstanz-Wollmatingen, 2. Lorena de la Rouge, Sauter, Anna-Maria, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof, 3. Daily’s Starlight, Peters, Chayenne, PSV Konstanz-Wollmatingen, 3. French Lady, Roschanski, Pamina, RC Schoren-Engen

Punktespringprüfung Kl. A** mit Joker: 1. Fiona, Franke, Lars, RFV Oberschwaben, 2. Candlelight, Berndt, Mara, RFV Tettnang, 3. Cujo, Hoehne, Ottomar, RC Rupberg.

Punktespringprüfung Kl. A** mit Joker: 1. Brer Rabbit, Peters, Chayenne, PSV Konstanz-Wollmatingen, 2. Leviathan, Eisele, Monika, RFV Bad Schussenried, 3. Quinta, Forster, Jenny, RC Schoren-Engen

Springprüfung Kl. L: 1. Clüver, Heinrich, Sieglinde, RFV Klettgau Bühl, 2. Dublin, Ziegler, Alexander, RFV Hochwald, 3. Cassitano, Glatz, Leopold, RC Winterlingen

Springprüfung Kl. L, 1. Abteilung: Coro, Wolpert, Lukas, RV Singen, 2. Carle, Glatz, Leopold, RC Winterlingen, 3. Fee, Wahl, Alexander, RFV Oberschwaben.

2. Abteilung: 1. Chevre Blanche, Liedtke, Anika, RSG Gnadental, 2. Con Pigalle, Glatz, Eva, RC Winterlingen, 3. Alessandro, Glatz, Leopold, RC Winterlingen

Springreiter-Wettbewerb: 1. Lexa, Rogg, Hannah, RFV Allisreute, 2. Overfly, Huttrop-Hage, Cecilia, RC Hofgut Albführen, 3. Sultan, Eggensberger, Michelle, RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof

Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde: 1. Parabelle, Herz, Christopher, RV Hofgut Mahlspüren, 2. Farina for Fire, Wieber, Christian, RV Singen, 3. Calimero, Herz, Christopher, RV Hofgut Mahlspüren