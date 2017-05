Fußball Spannung an der Spitze der Bezirksliga

In der Fußball-Bezirksliga kämpfen noch vier Teams um die Meisterschaft. Druck verspüren aber weder der FC Hilzingen noch der SV Allensbach.

Fußball, Bezirksliga: Der FC Hilzingen war der lachende Dritte. Weil die Konkurrenz aus Allensbach und Überlingen patzte, konnte sich die Elf von Trainer Markus Schoch durch den 5:2-Sieg über den SV Deggenhausertal auf den zweiten Tabellenplatz vorschieben und hat nun wieder beste Karten im Aufstiegs- und Meisterschaftsrennen. „Natürlich ist dieser Spieltag für uns super gelaufen“, gibt Schoch ohne Umschweife zu.

Er will die Situation angesichts der ausgeglichenen Tabellenlage an der Spitze jedoch nicht überbewerten. „Wenn man an das vergangene Wochenende zurückdenkt, waren es dort die anderen Teams, die nach unserer unglücklichen Niederlage gegen Orsingen-Nenzingen gut lachen hatten“, merkt er an. Schoch glaubt an einen Meisterschaftskampf, der bis zum Ende spannend bleiben wird. „Es ist alles noch offen. Ich glaube, dass das Team, welches die letzten Spiele am konstantesten angeht, am Ende auch das Ding holen wird“, betont er. „Überlingen hat dabei das qualitativ beste Spielermaterial, aber Allensbach und auch den SV Denkingen muss man ebenfalls auf dem Zettel haben – ich will mich da wirklich nicht festlegen.“

Seiner Mannschaft, die drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Allensbach hat, räumt er gute Chancen ein. „Wir haben uns in der Rückrunde weiterentwickelt und in den letzten Wochen mehr als ordentlich gespielt“, freut Schoch sich. „Zusätzlich haben wir überhaupt keinen Druck. Wenn wir den Aufstieg oder die Meisterschaft klarmachen, freut sich der ganze Verein, aber wenn wir es nicht schaffen, ist es auch kein Weltuntergang. Aber: Wenn du solange oben mitspielst, willst du das Ding natürlich holen.“

Keinen Druck verspüren auch die Allensbacher, trotz der unerwarteten 2:4-Niederlage auf der Reichenau. „Wir sind weiter über dem Strich. Eigentlich hatten wir vor der Saison auf einen guten Mittelfeldplatz spekuliert“, verrät Co-Trainer Daniel Pfleiderer. „Was die Jungs und der ganze Verein in dieser Saison leisten, macht uns unglaublich stolz. Wir haben wirklich einen wahnsinnigen Schritt gemacht.“

Momentan macht den Allensbachern aber ein personeller Aderlass zu schaffen. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch“, bestätigt Pfleiderer. „In den letzten Wochen mussten Jugendspieler und sogar drei Spieler der alten Herren bei unseren Spielen aushelfen. Dieser Zusammenhalt innerhalb des Vereins macht uns aber auch aus.“ Trotzdem litt darunter auch die Spielkultur. „Sicherlich ist das filigrane Spiel, das uns eigentlich ausgezeichnet hat, momentan totalem Kampfgeist gewichen“, gesteht Pfleiderer ein. „Aber ich glaube, dass wir allein durch diese Willenskraft bis zum Ende eine gute Rolle spielen können. Wir haben jetzt vier Endspiele – und diese Spannung treibt uns an.“