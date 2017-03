Spannendes Finalwochenende beim Schmolke-Carbon-Cup

Bei den letzten Etappen der Rennserie in Zoznegg und Pfullendorf geht es um den Sieg

Straßenradsport: Mit den Etappen fünf am Samstag in Zoznegg und sechs am Sonntag in Pfullendorf steigt das Finale im Schmolke-Carbon-Cup. Während in einigen Klassen die Gesamtwertung schon fast entschieden ist, könnte es in der Elite und der U-11-Klasse mit Punktgleichheit auf den Plätzen eins und zwei nicht spannender sein. An allen Rennen können sich Kurzentschlossene bis 30 Minuten vor dem Start noch anmelden. Das Jedermannrennen ist für alle Rennradfahrer ab 18 Jahren ohne Lizenz offen, die anderen Rennen für alle Altersklassen mit Lizenz.

Elite-Vorjahressieger Raphael Bertschinger (Team Erdgas Schwaben) konnte sich auf der vierten Etappe das Führungstrikot von Stefan Duffner (Team RC Villingen) zurückholen. Bertschinger hatte es mit einem Sieg auf der Auftaktetappe in Moos übernommen, beim zweiten Rennen in Ehingen aber an Duffner verloren. Beide Fahrer liegen auf Rang eins mit 16 Punkten Vorsprung auf Gregor Menzel (FKU Racing Team). Etwas dahinter sind sechs Fahrer um Daniel Müller (Team Sigloch) und den Pfullendorfer Pascal Treubel (Team Heizomat) sehr eng beisammen. Unterstützung sicherten sich Bertschinger und Treubel mit je vier Mann aus ihrem Team. Bei den Junioren führt Felix Stehli vor Yves Kuhnen (beide Radsport Flatera Uster). Ein Trio kämpft um Rang drei, den Arthur Viselskij (RC Pfullendorf) belegt.

In der Seniorenklasse führt mit 16 Punkten der Vorjahressieger Dariusz Wozniak (Talvi Sport) vor Stefan Keller (Team Fitness Turm). Gleich fünf Fahrer kommen für Rang drei in Frage, angeführt werden sie von Martin Ruepp (Strada Sport). In der Frauenklasse führt Lydia Bernhard (VC Singen) vor Junioreneuropameisterin Liane Lippert (Team Sunweb Women), die für ihr Team an den belgischen Klassikern an den Start gehen wird. Stefan Schairer (RSG Zollern Alb) liegt mit drei Siegen an der Spitze der Jedermänner vor Vorjahressieger Marcel Bergelt (Sword Cycling). In der Jugendklasse führt Fabian Keller (RSV Öschelbronn) mit großem Vorsprung vor vier Fahrern um den Steißlinger Maximilian Boos (RSV Ellmendingen). Bei den Juniorinnen liegt Thalia Möller (RSV Friedrichshafen) mit zwei Punkten vor Vorjahressiegerin Corinna König (SV Kirchzarten).

Im Nachwuchsrennen führt bei den U-15-Schülern Finn Treudler (Biketeam Aadorf) mit sechs Punkten vor Leon Heinemann (RSG OG-Fessenbach). Eng geht es bei Yanis Markwalder (Pro Cycling Event Team), Wanja Russenberger (RV Merishausen) und Benjamin Boos (RSV Ellmendingen) um Rang drei. Bei den Schülerinnnen führt Hanna Höfer (RSG Zollern Alb) mit acht Punkten vor Lana Jägg (VMC Konstanz). Mit gleichem Vorsprung führt bei der weiblichen Jugend Anna Schneider vor Marisa Strölin (MRSC Ottenbach) und U-13-Schüler Jannis Rapp (RSC Wörth) vor Luca Stepins (RSG Zollern Alb). Bei den Schülerinnen U13 hat Lena Moisescu (RSV Rheinfelden) einen Vorsprung vor Leonie Boos (RSV Ellmendingen). Und auch die Jüngsten unter elf Jahren machen es spannend. Felix Steiner (RV Wetzikon) liegt punktgleich vor Luca Fesenmeier (RSV Hochschwarzwald). Für Dramatik ist gesorgt. (hbr)

Das Rennprogramm

13.20 Uhr: U 11 – 15 und U 17 weiblich: 35 min + 1 Runde

14.20 Uhr: Jedermänner: 55 min + 1 Runde

14.21 Uhr: U 17m, U 19 w, Frauen und Senioren: 55 min + 1 Runde

15.40 Uhr: Junioren und Elite: 80min + 2 Runden