Fußball Spannendes Finale in der Bezirksliga

Am letzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Bodensee steht für fast alle Teams noch viel auf dem Spiel.

Fußball, Bezirksliga: Obwohl das Rennen um die Meisterschaft vorzeitig entschieden ist, bleibt es in der Bezirksliga Bodensee spannend bis zum letzten Pfiff. Denn erst am finalen Spieltag entscheidet sich, wer als Zweitplatzierter in der Relegation antreten darf und damit die Chance erhält, dem FC Hilzingen in die Landesliga zu folgen. Auch im Tabellenkeller knistert es gewaltig. Da erst zwei Abstiegsplätze fest vergeben sind, müssen sechs Mannschaften weiter um den Verbleib in der Liga zittern.

Die besten Chancen auf den Relegationsrang kann sich der Ex-Landesligist FC Überlingen ausrechnen. Für die auf Platz zwei stehende Mannschaft von Trainer Florian Stemmer würde im Duell mit dem gegen den Abstieg kämpfenden SC Pfullendorf II sogar ein Unentschieden zur Vizemeisterschaft reichen, wenn der Verfolger SV Denkingen sein Spiel nicht mit mehr als sechs Toren Differenz gewinnt.

Für die Denkinger um Co-Trainer Markus Reichle zählt gegen die FSG Zizenhausen/Hi./Ho. also nur ein Sieg. Dass auch die FSG diesen dringend braucht, um aus der Abstiegszone zu klettern, macht die Aufgabe aus Sicht von Reichle nicht gerade leichter. „Völlig unerwartet geht es im letzten Saisonspiel für beide Mannschaften noch um viel, das lässt ein interessantes Spiel erwarten“, glaubt er und fordert seine Elf auf, „noch einmal alles zu geben, um Überlingen den Relegationsplatz streitig zu machen“.

Auch der SV Allensbach mischt im Kampf um den zweiten Rang mit, müsste aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses selbst bei einem Sieg gegen den SV Aach-Eigeltingen auf einen Ausrutscher von Überlingen und Denkingen hoffen. Für Trainer Sascha Deiringer geht es deshalb vor allem darum, die Saison gut zu Ende zu bringen. „Das ist für uns enorm wichtig“, stellt er klar. „Sonst bleibt ein negativer Beigeschmack in der für uns doch so erfolgreichen Saison.“ Inwieweit von der Mannschaft aus Aach-Eigeltingen, die sich unter der Woche im Finale des Bezirkspokals erst in der Verlängerung geschlagen geben musste, noch heftige Gegenwehr zu erwarten ist, vermag selbst Trainer Antonio Iannone nicht mehr zu sagen. „Meine Spieler werden nach der langen Saison und den 120 Minuten vom Montag kräftemäßig natürlich am Limit sein“, gesteht er ein und fügt an: „Deswegen werden wir rotieren müssen – auch mit Spielern der zweiten Mannschaft.“

Die besten Karten im Abstiegskampf haben die SG Reichenau/R.-Waldsiedlung und der TSV Konstanz. Beiden Mannschaften reicht ein einfacher Punktgewinn, um den viertletzten Tabellenplatz, der den sicheren Abstieg bedeuten würde, vermeiden zu können. Die Reichenauer bekommen es dabei mit dem FC Kluftern zu tun, der selbst nur einen Punkt vor der Abstiegszone steht und mit einem Sieg sogar noch am Team von der Insel vorbeiziehen könnte. „Wir erwarten einen echten Krimi um die Abstiegsplätze“, stellt Rolf Blum, Sportlicher Leiter bei der SG, fest und macht sich um die Motivation seiner Elf deshalb keine Sorgen: „Wir haben die Chance, aus eigener Kraft den Abstieg zu verhindern. Das sollte normalerweise Ansporn genug sein.“

Die Mannschaft aus Konstanz trifft hingegen auf einen bereits sicheren Absteiger. Doch der TuS Immenstaad will sich nicht kampflos aus der Bezirksliga verabschieden. „Nach den enttäuschenden Leistungen in den letzten Spielen kann es für uns leider nur noch das Ziel geben, nicht als Tabellenletzter abzusteigen“, meint Vorstand Clemens Müller ein wenig resigniert.

Unbedingt gewinnen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft sicher zu schaffen, müssen hingegen die Reserve des SC Pfullendorf und der FC Kluftern. Denn in ihrem Rücken lauert die FSG Zizenhausen/Hi./Ho., die noch unter dem Strich steht, aber bei etwaigen Patzern sogar mit einem Unentschieden vorbeiziehen könnte. Auf Ausrutscher aller drei vor ihm stehenden Teams muss der SV Deggenhausertal hoffen. Die Elf von Spielertrainer Sascha Rilli hat es selbst bei einem Sieg über den SV Mühlhausen nicht mehr in der eigenen Hand. „Wir müssen auf mehrere Ergebnisse anderer Partien hoffen“, ärgert er sich. „Wir möchten dieses Spiel aber unbedingt gewinnen und wer weiß? Die Hoffnung stirbt zuletzt.“