Spannendes Finale am Sonntag in Konstanz

Im Wollmatinger Schwaketental fallen beim vierten und letzten Lauf die Entscheidungen in der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie.

Crosslauf: Am Sonntag geht mit dem vierten und letzten Lauf im Konstanzer Schwaketental die Crosslaufserie ins Finale. Der PTSV Konstanz mit seinem Frontmann Horst Ziegler hat wieder alles getan, um eine gut zu laufende Strecke zu präsentieren. Spannend dürfte es allemal werden, denn die Favoriten der verschiedenen Klassen müssen beim Finale durchweg am Start sein, um die Endwertung zu kommen. Wie immer wird auch in diesem Jahr beim letzten Lauf die Bezirksmeisterschaft in den Jugend- und Schülerklassen ausgetragen.

Begonnen wird um 10 Uhr mit den Schülerläufen über eine Distanz von ca. 1000 Metern. Die Jugend startet um 10.40 Uhr gemeinsam auf der Mittelstrecke mit Männern und Frauen über ca. 4000 Meter. Der Hauptlauf für Männer und Frauen ist ca. 8000 Meter lang und und startet ebenfalls um 10.40 Uhr.

Anmeldung auf der Homepage www.hegau-bodensee-cross.de, per Mail unter anmeldung@hegau-bodensee-cross.de, bei Horst Ziegler, Brandenburgerstr. 2, 78467 Konstanz, Tel. 07531/76600. Nachmeldung bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start bei der Startnummernausgabe in der Wollmatinger Turnhalle. Parkplätze stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Kinder sollten Wechselkleidung dabei haben. (fk)